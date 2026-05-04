Накануне Met Gala: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вместе с Кардашянами засветились на Бродвее

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вышли в свет как пара и показались на свидании. Они вместе с семьей посетили бродвейский спектакль.

Папарацци заметили звездную семью Кардашян в Нью-Йорке в воскресенье, 3 мая. Об этом пишет Page Six.

Накануне Met Gala 2026 Кайли Дженнер вместе с бойфрендом Тимоти Шаламе присоединились к Ким Кардашян и Крис Дженнер для совместного похода на Бродвей. Компания вместе посетила спектакль The Fear of 13, сопродюсером которой является Ким Кардашян.

На видео, которое опубликовали в соцсетях, видно, что Тимоти Шаламе первым вышел из машины, а затем протянул руку, чтобы помочь Кайли. Он оделся непринужденно – выбрал серые брюки, куртку и бейсболку.

Кайли Дженнер решила сделать ставку на total black look, сверху надела бежевый тренч и соединила его с туфлями на каблуках.

Ким Кардашян оделась для события наряднее. Она предстала в ярко-желтом платье с высоким воротником. Также из другой машины вышла Крис Дженнер в черном костюме.

Этот выход спровоцировал обсуждение среди поклонников. И недаром, ведь уже в этот понедельник, 4 мая, состоится Met Gala 2026. Фаны замерли в ожидании – будет ли Тимоти Шаламе сопровождать Кайли Дженнер на красной дорожке, пишет The Times of India.

Посещали ли Кайли и Тимоти Met Gala вместе?

В 2025 году Кайли Дженнер появилась на балу Института костюма сама – без бойфренда. Тогда она надела прозрачное корсетное платье Ferragamo с разрезом до бедра, украшения Lorraine Schwartz и накидку.

Тимоти Шаламе в последний раз посещал Met Gala еще в 2021 году. Тогда он надел белый смокинг с черными лацканами, белые спортивные штаны и кроссовки Converse.

Напомним, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер закрутили роман в апреле 2023 года. Их отношения до сих пор активно обсуждают в сети. Осенью 2025 года ходили слухи об их разрыве, но, судя по совместным выходам, пара до сих пор вместе.