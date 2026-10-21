"Популярность не защищает от страха": Меловин рассказал, как восстанавливается после ночи обстрелов

Певец, как и все мы, прячется в укрытие и страдает от бессонных ночей. У Mélovin есть свои секреты, как восполнить дофамин после них.

Бессонные ночи из-за тревог, новости, которые не хочется открывать утром, постоянное беспокойство о родных – так сегодня живет почти каждый украинец. Мы учимся радоваться мелочам, беречь себя и не стесняться собственной уязвимости. От истощения не застрахованы и звезды. За кулисами шоу Нового канала "Кто сверху?" Mélovin рассказал, как восполняет дофамин после тяжелых ночей.

Я выхожу на сцену с уверенностью, что могу покорить весь зал. Но после ночи обстрелов бываю таким же измученным человеком, как каждый, кто сейчас это читает. Популярность не защищает от страха. В такие дни я позволяю себе меньше требований, меньше спешки, меньше необходимости всем отвечать. Рядом – собака, близкие люди, простые бытовые вещи – и постепенно появляются силы,

– говорит Mélovin.



Как Mélovin переживает обстрелы / Фото melovin_official

А еще участник шоу "Кто сверху?" старается сохранить желание жить красиво вопреки всему.

Надеть то, что нравится. Послушать музыку. Съесть что-нибудь вкусное. Посмеяться без чувства вины. Мы и так слишком дорого платим за каждый день, чтобы еще и запрещать себе радость! У меня есть сцена, планы, люди, которых я люблю, и еще очень многое, что я хочу сделать. Я держусь за это. Мне есть ради чего просыпаться,

– объясняет артист

Надя Дорофеева, Маша Ефросинина и другие звезды откровенно рассказали о своей жизни под обстрелами.