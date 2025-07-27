"Даже говорить стыдно": какой размер пенсии у украинских звезд

В обществе бытует популярное мнение, если артист имеет звание народного или заслуженного, то его или ее размер пенсии позволяет жить на широкую ногу. Но это далеко не так. Кому-то этих денег хватает лишь, чтобы заправить машину.

Действительно, есть и те, кого устраивает размер пенсии, но их – меньшинство. Из-за этого предлагаем в подборке Show24 узнать, сколько же денег получают знаменитости.

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Какой размер пенсий у украинских звезд?

К примеру, Михаил Поплавский, который уже много лет на пенсии, получает примерно 16-17 тысяч гривен. Однако он уточнил, что эти средства поступают не ему непосредственно, а его помощникам, которые тратят их почти сразу.

А вот размер пенсии Павла Зиброва за последние годы несколько вырос. Сначала это было 2500 гривен, а сегодня – 8500 гривен. Интересно, что Алла Кудлай получает ровно на тысячу гривен больше – 9500. Ранее артистка говорила, что ей стыдно озвучивать размер пенсии, ведь она точно не рассчитывала на такую сумму.

Алла Кудлай и Павел Зибров / Фото с фейсбука артиста

А Иван Попович, который имеет звание народного артиста, получает 5000 гривен. По словам певца, этих денег ему хватает, "чтобы заправить машину, доехать из Закарпатья в Киев и выпить по дороге чашку чая". Такую же пенсию получает и Василий Зинкевич, который является Героем Украины. По мнению Поповича, звание народного артиста сейчас обесценилось.

Василий Зинкевич / Фото Луцкого городского совета

Иво Бобул получает примерно 5000 гривен, как и его коллеги-артисты. Он ранее возмущался, что иностранные звезды, которые имеют такой опыт как он, но в других странах получают большие суммы.

Иво Бобул / Фото из соцсетей

А вот Владимир Бебешко, которого хорошо помнят по проекту "Шанс", рассказывал, что получает совершенно мизерную пенсию – 1800 грн. Но это было еще в 2021 году. Возможно, за это время сумма несколько изменилась.

Владимир Бебешко / Скриншот из видео

Интересно, что на тот момент Нина Матвиенко получала 15 тысяч гривен пенсии, тогда как на пике славы могла заработать 10 тысяч долларов за одно выступление.

А Игорь Кондратюк получает от государства примерно 10000 гривен. Недавно на большие экраны зрителей вернулся легендарный Николай Луценко. По его словам, у него нормальная пенсия.

Почти 100%. У нас же есть вилка: минимальная и максимальная. Минималка, по-моему, 2300, а 23 тысячи – это максимальная,

– сказал Николай Луценко.

Интервьюерка уточнила, или у Луценко максимальная пенсия, на что он ответил: "Рядом".