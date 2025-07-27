"Даже говорить стыдно": какой размер пенсии у украинских звезд
- Украинские звезды получают разные пенсии: от 1800 грн у Владимира Бебешко до 16-17 тысяч грн у Михаила Поплавского.
- Многие артисты считают размер своих пенсий недостаточным, а звание народного артиста – обесцененным.
В обществе бытует популярное мнение, если артист имеет звание народного или заслуженного, то его или ее размер пенсии позволяет жить на широкую ногу. Но это далеко не так. Кому-то этих денег хватает лишь, чтобы заправить машину.
Действительно, есть и те, кого устраивает размер пенсии, но их – меньшинство. Из-за этого предлагаем в подборке Show24 узнать, сколько же денег получают знаменитости.
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Какой размер пенсий у украинских звезд?
К примеру, Михаил Поплавский, который уже много лет на пенсии, получает примерно 16-17 тысяч гривен. Однако он уточнил, что эти средства поступают не ему непосредственно, а его помощникам, которые тратят их почти сразу.
А вот размер пенсии Павла Зиброва за последние годы несколько вырос. Сначала это было 2500 гривен, а сегодня – 8500 гривен. Интересно, что Алла Кудлай получает ровно на тысячу гривен больше – 9500. Ранее артистка говорила, что ей стыдно озвучивать размер пенсии, ведь она точно не рассчитывала на такую сумму.
А Иван Попович, который имеет звание народного артиста, получает 5000 гривен. По словам певца, этих денег ему хватает, "чтобы заправить машину, доехать из Закарпатья в Киев и выпить по дороге чашку чая". Такую же пенсию получает и Василий Зинкевич, который является Героем Украины. По мнению Поповича, звание народного артиста сейчас обесценилось.
Иво Бобул получает примерно 5000 гривен, как и его коллеги-артисты. Он ранее возмущался, что иностранные звезды, которые имеют такой опыт как он, но в других странах получают большие суммы.
А вот Владимир Бебешко, которого хорошо помнят по проекту "Шанс", рассказывал, что получает совершенно мизерную пенсию – 1800 грн. Но это было еще в 2021 году. Возможно, за это время сумма несколько изменилась.
Интересно, что на тот момент Нина Матвиенко получала 15 тысяч гривен пенсии, тогда как на пике славы могла заработать 10 тысяч долларов за одно выступление.
А Игорь Кондратюк получает от государства примерно 10000 гривен. Недавно на большие экраны зрителей вернулся легендарный Николай Луценко. По его словам, у него нормальная пенсия.
Почти 100%. У нас же есть вилка: минимальная и максимальная. Минималка, по-моему, 2300, а 23 тысячи – это максимальная,
– сказал Николай Луценко.
Интервьюерка уточнила, или у Луценко максимальная пенсия, на что он ответил: "Рядом".