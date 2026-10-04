5 украинских шоу 2000-х, о которых вы, возможно, забыли, но точно смотрели

В 2000-х телевизор еще не просил "выбрать профиль", не подбирал сериалы на основе алгоритмов и вообще вел себя гораздо проще: включил – и смотришь то, что есть. И, как ни странно, этого хватало, чтобы на следующий день все обсуждали одну и ту же программу.

24 Канал вспоминает пять украинских шоу нулевых, названия которых сегодня звучат почти как пароль для проверки возраста.

"Галопом по Европе"

Авторская программа Игоря Пелиха стартовала на ICTV в 2002 году. Ведущий вместе с Фоззи искал прямо на улицах людей, готовых буквально в этот же день отправиться за границу. Участникам нужно было за несколько часов отпроситься с работы, собрать вещи и найти себе спутника.



"Галопом по Европе": смотреть трейлер

"Первый миллион"

Украинская версия "Who Wants to Be a Millionaire?" выходила на "1+1" в первой половине 2000-х. В разные годы ее вели Даниил Яневский, Анатолий Борсюк и Остап Ступка.

Схема была проста: 15 вопросов, три подсказки и все возрастающая сумма за каждый правильный ответ. А дома у телевизора традиционно сидели люди, которые точно знали ответ – правда, только после того, как участник уже ошибся.



"Первый миллион": смотреть трейлер

"Игры патриотов"

Это была украинская версия французского формата "Intervilles", которая выходила в 2005–2006 годах. Ведущим был Павел Костицин, а Кузьма Скрябин комментировал события. Украинские команды соревновались с представителями других стран во Франции – в эстафетах, силовых конкурсах и порой совершенно безумных испытаниях.

Здесь были костюмы, падения, вода, коррида и много людей, которые добровольно согласились на все это ради победы. Современные спортивные шоу выглядят после этого немного слишком осторожными.



"Игры патриотов": смотреть трейлер

"Шиканем со Скрябиным"

Шоу с Кузьмой Скрябиным обладало тем самым духом телевидения 2000-х, когда ведущий мог быть не просто "лицом формата", а фактически его душой. Кузьма общался с гостями легко, иронично и без лишнего пафоса – поэтому даже обычный разговор выглядел как нечто, что хочется досмотреть до конца.



"Шиканем со Скрябиным": смотреть трейлер

"LG Эврика"

Да, было время, когда интеллектуальное шоу для старшеклассников и студентов могло нормально существовать в эфире больших телеканалов. "LG Эврика" выходила на "Интере" с 2001 по 2006 год, а одним из ее ведущих был Игорь Кондратюк.

Участники проходили несколько раундов с вопросами и соревновались за денежные призы, а победитель сезона мог получить 32 тысячи долларов на обучение. В 2003 году проект получил премию "Телетриумф" как лучший детский проект.



"LG Эврика": смотреть трейлер

Ранее мы рассказывали о том,Где сейчас находятся участники популярных украинских шоу.