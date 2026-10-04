5 украинских шоу 2000-х, о которых вы, возможно, забыли, но точно смотрели
В 2000-х телевизор еще не просил "выбрать профиль", не подбирал сериалы на основе алгоритмов и вообще вел себя гораздо проще: включил – и смотришь то, что есть. И, как ни странно, этого хватало, чтобы на следующий день все обсуждали одну и ту же программу.
24 Канал вспоминает пять украинских шоу нулевых, названия которых сегодня звучат почти как пароль для проверки возраста.
"Галопом по Европе"
Авторская программа Игоря Пелиха стартовала на ICTV в 2002 году. Ведущий вместе с Фоззи искал прямо на улицах людей, готовых буквально в этот же день отправиться за границу. Участникам нужно было за несколько часов отпроситься с работы, собрать вещи и найти себе спутника.
"Галопом по Европе": смотреть трейлер
"Первый миллион"
Украинская версия "Who Wants to Be a Millionaire?" выходила на "1+1" в первой половине 2000-х. В разные годы ее вели Даниил Яневский, Анатолий Борсюк и Остап Ступка.
Схема была проста: 15 вопросов, три подсказки и все возрастающая сумма за каждый правильный ответ. А дома у телевизора традиционно сидели люди, которые точно знали ответ – правда, только после того, как участник уже ошибся.
"Первый миллион": смотреть трейлер
"Игры патриотов"
Это была украинская версия французского формата "Intervilles", которая выходила в 2005–2006 годах. Ведущим был Павел Костицин, а Кузьма Скрябин комментировал события. Украинские команды соревновались с представителями других стран во Франции – в эстафетах, силовых конкурсах и порой совершенно безумных испытаниях.
Здесь были костюмы, падения, вода, коррида и много людей, которые добровольно согласились на все это ради победы. Современные спортивные шоу выглядят после этого немного слишком осторожными.
"Игры патриотов": смотреть трейлер
"Шиканем со Скрябиным"
Шоу с Кузьмой Скрябиным обладало тем самым духом телевидения 2000-х, когда ведущий мог быть не просто "лицом формата", а фактически его душой. Кузьма общался с гостями легко, иронично и без лишнего пафоса – поэтому даже обычный разговор выглядел как нечто, что хочется досмотреть до конца.
"Шиканем со Скрябиным": смотреть трейлер
"LG Эврика"
Да, было время, когда интеллектуальное шоу для старшеклассников и студентов могло нормально существовать в эфире больших телеканалов. "LG Эврика" выходила на "Интере" с 2001 по 2006 год, а одним из ее ведущих был Игорь Кондратюк.
Участники проходили несколько раундов с вопросами и соревновались за денежные призы, а победитель сезона мог получить 32 тысячи долларов на обучение. В 2003 году проект получил премию "Телетриумф" как лучший детский проект.
"LG Эврика": смотреть трейлер
Ранее мы рассказывали о том,Где сейчас находятся участники популярных украинских шоу.