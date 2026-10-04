24 Канал пригадує п’ять українських шоу нульових, назви яких сьогодні звучать майже як пароль для перевірки віку.

"Галопом по Європах"

Авторська програма Ігоря Пелиха стартувала на ICTV у 2002 році. Ведучий разом із Фоззі шукав просто на вулиці людей, готових буквально цього ж дня вирушити за кордон. Учасникам потрібно було за кілька годин відпроситися з роботи, зібрати речі й знайти собі супутника.



"Галопом по Європах": дивитись трейлер

"Перший мільйон"

Українська версія "Who Wants to Be a Millionaire?" виходила на "1+1" у першій половині 2000-х. У різні роки її вели Данило Яневський, Анатолій Борсюк та Остап Ступка.

Схема була проста: 15 запитань, три підказки і дедалі більша сума за кожну правильну відповідь. А вдома біля телевізора традиційно сиділи люди, які точно знали відповідь — щоправда, тільки після того, як учасник уже помилився.



"Перший мільйон": дивитись трейлер

"Ігри патріотів"

Це була українська версія французького формату "Intervilles", яка виходила у 2005–2006 роках. Ведучим був Павло Костіцин, а Кузьма Скрябін коментував події. Українські команди змагалися з представниками інших країн у Франції — в естафетах, силових конкурсах і подекуди зовсім божевільних випробуваннях.

Тут були костюми, падіння, вода, корида і багато людей, які добровільно погодилися на все це заради перемоги. Сучасні спортивні шоу виглядають після цього трохи надто обережними.



"Ігри патріотів": дивитись трейлер

"Шиканемо зі Скрябіним"

Шоу з Кузьмою Скрябіним мало той самий вайб телебачення 2000-х, коли ведучий міг бути не просто “обличчям формату”, а фактично його душею. Кузьма говорив із гостями легко, іронічно й без зайвого пафосу — тому навіть звичайна розмова виглядала як щось, що хочеться додивитися до кінця.



"Шиканемо зі Скрябіним": дивитись трейлер

"LG Еврика"

Так, був час, коли інтелектуальне шоу для старшокласників і студентів могло нормально жити у великому телевізійному ефірі. "LG Еврика" виходила на "Інтері" з 2001 до 2006 року, а одним із її ведучих був Ігор Кондратюк.

Учасники проходили кілька раундів із запитаннями та змагалися за грошові призи, а переможець сезону міг отримати 32 тисячі доларів на навчання. У 2003 році проєкт отримав "Телетріумф" як найкращий дитячий проєкт.



"LG Еврика": дивитись трейлер

Раніше ми розповідали про те, де зараз учасники популярних українських шоу.