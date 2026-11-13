От барабанов до конного спорта: чем увлекаются дети Омаргалиевой, Камалии и других звезд

Дети украинских знаменитостей не только учатся в школе, но и увлекаются многими вещами вне школы. Кто-то выбирает спорт, а кому-то больше по душе музыка или творчество.

Поэтому далее в материале 24 Канал рассказываем, чем интересуются дети Маши Ефросининой, Ксении Мишиной, Камалии и других украинских звезд.

Сын Маши Ефросининой – игра на барабанах

12-летний Александр, сын телеведущей Маши Ефросининой, играет на барабанах.

У нас каждый день огромная проблема уложить его спать. Потому что с того момента, как я говорю: "Саша, пора уже одеваться и спать", он берет палочки и стучит, пока я не захожу к нему и не перекричу барабаны. Он это очень любит и не ложится спать, пока не отбьет пять песен,

– рассказывала Мария.

А еще в прошлом году телеведущая рассказывала, что сын также играет в баскетбол.

Сын Маши Ефросининой играет в баскетбол / Скриншот из инстаграм-сторис mashaefrosinina

Дочери Камалии – актерское мастерство, режиссура и конный спорт

Дочери певицы Камалии Арабелла и Мирабелла увлекаются сразу несколькими хобби. Девочки посещают занятия по актерскому мастерству, режиссуре и монтажу. Также сестры занимаются конным спортом.

Мирабелла вместе с Браво выступили на клубных соревнованиях: смотрите видео онлайн

Сын Алены Омаргалиевой – футбол

Тимур, сын певицы Алены Омаргалиевой и Тамерлана, занимается футболом. Парень играет за киевский клуб "Локомотив". Артистка рассказывала, что старается не пропускать его матчи. Правда, из-за насыщенного рабочего графика ей не всегда удается присутствовать на играх.

Алена Омаргалиева с сыном / Фото со страницы в инстаграме t.kvicha

Старшая дочь Лилии Ребрик – бальные танцы

Диана, старшая дочь телеведущей и актрисы Лилии Ребрик и танцора Андрея Дикого, с детства занимается танцами. Девушка выбрала бальные танцы и уже участвовала во всеукраинских и международных конкурсах, в частности в Лондоне. Увлечение дочери вполне понятно, ведь ее отец Андрей Дикий – профессиональный танцор.

Младшая дочь Лилии Ребрик – спортивная гимнастика

Младшая дочь телеведущей Полина также занимается спортом. Девочка посещает занятия по спортивной гимнастике.

Полина Дикая / Фото с страницы в инстаграме dyka.polya.wild

Дочь Елены Кравец – вокал и танцы

Мария, старшая дочь актрисы Елены Кравец, интересуется творчеством. Девушка уже несколько лет занимается танцами, а со временем к ее увлечениям добавился и вокал. Мария даже имела возможность выступить перед публикой, однако признавалась, что ей еще есть над чем работать и она стремится совершенствовать свои навыки.

Сын Ксении Мишиной – картинг

14-летний Платон, сын актрисы Ксении Мишиной, увлекается картингом. Парень не только посещает тренировки, но и участвует в соревнованиях. Ксения поддерживает сына в его увлечении и приходит посмотреть на его выступления.

Ксения Мишина с сыном / Фото с страницы в инстаграме misha.k.ua

Ранее мы рассказывали, кем работают взрослые дети украинских звезд.