В сопровождении мужа: Камала Харрис дебютировала на Met Gala в изысканном платье
- Камала Харрис посетила свой первый Met Gala в платье от Off-White, в соответствии с дрескодом Tailored for You.
- Камалу Харрис сопровождал ее муж Дуглас Эмхофф, который был в смокинге от Brunello Cucinelli.
Бывший вице-президент США Камала Харрис посетила свой первый Met Gala. Она появилась на мероприятии вместе с мужем Дугласом Эмхоффом.
Для Met Gala 2025 Камала Харрис выбрала образ от бренда Off-White, разработанный креативным директором. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Vogue.
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Платье Камалы Харрис изготовлено из тяжелого черно-белого шелка кади, чтобы придать ему "глубокой, роскошной текстуры". Образ соответствовал дрескоду Tailored for You. Дуглас Эмхофф надел смокинг от Brunello Cucinelli.
Бывшая вице-президент США элегантно уложила волосы, сделала красивый макияж. Свой образ она дополнила клатчем и украшениями: серьгами, кольцами и браслетами.
Стоит отметить, что Off-White – бренд, который основал темнокожий американский модельер Вирджил Абло в 2012 году в Милане. Сейчас ее креативным директором является Ib Kamara, который родился в Сьерра-Леоне (страна в Западной Африке). Тема Met Gala 2025 – Superfine: Tailoring Black Style посвящена феномену "черного дендизма".
"Истинная суть дендизма коренится в уверенности и силе. Нет человека, который бы воплощал эти характеристики лучше, чем Камала Харрис, человек, который преодолел трудности и продолжает быть маяком для многих. Это такой важный момент для меня и всего сообщества Off-White", – сказал Ib Kamara.
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