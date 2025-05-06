Для Met Gala 2025 Камала Гарріс обрала образ від бренду Off-White, розроблений креативним директором. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Vogue.

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Сукня Камали Гарріс виготовлена з важкого чорно-білого шовку каді, щоб надати їй "глибокої, розкішної текстури". Образ відповідав дрескоду Tailored for You. Дуглас Емхофф одягнув смокінг від Brunello Cucinelli.

Колишня віцепрезидентка США елегантно вклала волосся, зробила красивий макіяж. Свій образ вона доповнила клатчем та прикрасами: сережками, колечками та браслетами.

Варто зазначити, що Off-White – бренд, який заснував темношкірий американський модельєр Вірджил Абло у 2012 році в Мілані. Зараз її креативним директором є Ib Kamara, який народився в Сьєрра-Леоне (країна в Західній Африці). Тема Met Gala 2025 – Superfine: Tailoring Black Style присвячена феномену "чорного дендизму".

"Справжня суть дендизму корениться у впевненості та силі. Немає людини, яка б втілювала ці характеристики краще, ніж Камала Гарріс, людина, яка подолала негаразди та продовжує бути маяком для багатьох. Це такий важливий момент для мене та всієї спільноти Off-White", – сказав Ib Kamara.

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