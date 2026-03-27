Певица Камалия раскрыла свой рекордный месячный заработок
- Камалия рассказала, что ее самый большой месячный заработок составлял 100 тысяч долларов, а самая дорогая покупка обошлась в 11 миллионов долларов.
- Другие знаменитости, как Павел Зибров, Сергей Жадан, и Александр Рудинский, также ранее поделились своими рекордными гонорарами, которые варьируются от 10 тысяч долларов до 1 миллиона гривен.
Камалия откровенно ответила на вопрос о деньгах. Певица поделилась, сколько потратила на самую дорогую покупку, какую сумму вкладывает в уход за собой и какой самый большой заработок имела.
Об этом певица рассказала в блиц-опросе проекта Ranok na Maximum. Также Камалия поделилась, какую сумму платит за коммунальные услуги в своем роскошном доме.
Так, самая дорогая покупка исполнительницы обошлась примерно в 11 миллионов долларов, однако что именно приобрела Камалия, она оставила в секрете. На уход за собой артистка тратит минимум тысячу долларов, а коммунальные услуги в доме обходятся ей примерно в сумму, эквивалентную двум средним зарплатам в Киеве – около 30 тысяч гривен.
Кстати, ранее в программе "По домам" Камалия показала свой дом стоимостью 15 миллионов долларов. Его интерьер оформлен мрамором, лепниной и золотом.
Какие самые большие гонорары были у других украинских звезд?
- Народный артист Павел Зибров признался, что его рекордный гонорар составлял 10 тысяч долларов, и такую сумму ему платили несколько раз.
- В 2024 году Сергей Жадан рассказал, что самый большой гонорар в его карьере составлял 1 миллион гривен. Эти средства он получил за рекламную кампанию для McDonald's, где принял участие в видео и написал авторское стихотворение.
- Актер Александр Рудинский получил свой рекордный гонорар в размере 2 500 евро за один съемочный день в сериале "Декамерон" от Netflix, где он сыграл однорукого бандита.