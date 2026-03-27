Для этой встречи первая леди Украины выбрала элегантный и сдержанный образ. Совместные фото с бывшим президентом США и его партнершей жена Владимира Зеленского запостила на своей странице в инстаграме.
По фото видно, что для деловой встречи Елена Зеленская выбрала классический темно-коричневый костюм, состоящий из пиджака с оригинальными лацканами и прямых, свободных брюк. Под пиджаком она надела светлую рубашку нежно-голубого оттенка. Интересным акцентом стала брошь-игла с голубыми и светлыми бусинами, которые перекликаются с цветом рубашки.
Елена Зеленская во время встречи с Джорджем Бушем-младшим и его женой / Фото с инстаграм-страницы первой леди
Кстати, Андре Тан накануне называл нежно-голубой (baby blue) одним из главных цветов весны 2026 года.
Волосы первой леди были распущены, с легкими волнами, а естественный макияж подчеркивал черты лица. Также она держала в руках темный клатч. Образ Елены Зеленской завершили элегантные серьги с жемчугом и коричневые замшевые каблуки.
Елена Зеленская в США / Фото с инстаграм-страницы первой леди
Как прошла встреча Елены Зеленской с супругами Бушей?
- Встреча состоялась в Далласе.
- Первая леди Украины выразила благодарность Джорджу Бушу-младшему и его жене Лоре Буш за многолетнее понимание и поддержку Украины. "Мы говорили о том, как важно, чтобы нашим детям не пришлось защищать Украину, как это делаем мы, и как много здесь зависит от международных партнеров. Рассказала о сверхтяжелой зиме после российского разрушения критической инфраструктуры и ежедневной угрозе, в которой живут украинцы даже в самых отдаленных от фронта городах", – отметила Елена Зеленская.
- В рамках рабочего визита в США первая леди также посетила Публичную библиотеку Далласа и Музей Холокоста и прав человека в городе.