Для цієї зустрічі перша леді України обрала елегантний та стриманий образ. Спільні фото з колишнім президентом США та його партнеркою дружина Володимира Зеленського запостила на своїй сторінці в інстаграмі.

З фото видно, що для ділової зустрічі Олена Зеленська обрала класичний темно-коричневий костюм, що складається з піджака з оригінальними лацканами та прямих, вільних штанів. Під піджаком вона одягла світлу сорочку ніжно-блакитного відтінку. Цікавим акцентом стала брошка-голка з блакитними та світлими намистинами, які перегукуються з кольором сорочки.

Олена Зеленська під час зустрічі з Джорджем Бушем-молодшим та його дружиною / Фото з інстаграм-сторінки першої леді

До речі, Андре Тан напередодні називав ніжно-блакитний (baby blue) одним із головних кольорів весни 2026 року.

Волосся першої леді було розпущене, з легкими хвилями, а природний макіяж підкреслював риси обличчя. Також вона тримала у руках темний клатч. Образ Олени Зеленської завершили елегантні сережки з перлами та коричневі замшеві підбори.

Олена Зеленська в США / Фото з інстаграм-сторінки першої леді



