Своє привітання президент України та перша леді записали у відеоформаті.

До теми Вітаємо з Великоднем 12 квітня: листівки та теплі вітання до свята українською мовою

Що сказали у привітанні Володимир та Олена Зеленські?

Своє звернення президент та перша леді записали із Софійського собору – однієї з найвизначніших пам'яток духовної історії нашої держави.

"Бог серед міста – і воно не похитнеться" – ці слова закарбовані тут, над нашою Орантою, у нашій великій Софії,

– сказала Олена Зеленська.

Президентське подружжя відзначило, що ці слова наділені надзвичайною силою, яку українці відчувають понад півтори тисячі днів битви за життя, у якій непохитні наша Україна, наша столиця, наші люди і наша віра.

"І це так важливо сьогодні, коли війна не лише на полі бою, а й точиться запекла битва емоцій, характерів і духу, правди проти брехні, віри проти відчаю, надії проти розпачу. Вести цю боротьбу непросто всім нам, особливо в часи турбулентності, коли, здається, світ летить у прірву, і ніхто не знає, яким буде завтра", – наголосив Володимир Зеленський.

За словами першої леді, у такі миті саме Великдень і його сенси підказують, як не опускати руки та де знайти світло, щоб не заблукати.

Ці відповіді, ці знаки – поруч з нами. У наших близьких, у наших родинах, у наших людях. У кожному вчинку, погляді, обіймах, у кожному повідомленні й у кожному слові підтримки. У наших "ти як?". "Не бійся". "Я поруч"."Бережи себе". "Все буде добре". Ось це світло, світло в наших людях, збагачує нас силою, щоб триматися як одна велика родина. Родина-Україна,

– підкреслило президентське подружжя.

Володимир Зеленський зауважив, що саме таким чином разом українці подолали зиму – найважчу в історії нашої держави, але яка програла, і холод безславно відступив.

"Ми дочекалися своєї весни. І сьогодні разом відзначаємо свій Великдень. П'ятий рік поспіль ми робимо це попри біль, усі випробування і зло, що оточує нашу землю. Робимо, доводячи, що українці завжди лишаються українцями. І жодна війна цього не зітре, тож цей день для нас завжди про родину, тепло власного дому, про дитячий сміх в ньому. Заради того, щоб цей сміх лунав, тисячі українців на фронті захищають Україну та свої сім'ї", – сказав президент України.

Олена Зеленська сказала, що хоч би які темні хмари затягували небо, українці бережуть свою ідентичність та сімейні традиції: щороку готуються, збирають великодні кошики, розмальовують писанки, випікають паски, прикрашають свій дім, садять дерева і квіти. І все це зовсім не про їжу чи декор, а про народ, який прагне, щоб довкола розквітало життя.

Український лідер, своєю чергою, підкреслив, що це і є саме той сенс, яким наповнений Великдень для всіх нас. Так було в усі століття, протягом яких стоїть Софія Київська.

Так є й сьогодні, коли Україна стоїть твердо, вперто, непохитно, знаючи заради кого і заради чого. Щоб на зміну п'ятому Великодню в часи війни прийшов перший мирний Великдень на всій нашій землі для всіх наших людей. Коли великодній дзвін не порушить сирена тривоги. Коли відступить зима й усе зло з нашої землі, і всі дочекаються своїх – з фронту, полону, окупації. Коли кохані поруч, і онуки на руках наших батьків, і ми знову за одним столом,

– сказали Зеленські.

Президент зазначив, що за це варто боротися, і Україна робить це вже 1 509 днів. І саме на Великдень, як ніколи, сильною є віра – у перемогу миру над війною.

"Покладаємося не тільки на небесні сили, а й на наші Сили безпеки та оборони. Віримо, однаково, у Божу милість і нашу сміливість. Сподіваємося на заступництво нашої Оранти та влучність нашої далекобійності. Сьогодні українці не лише вірять у диво, а й творять дива самі щоденно, власноруч своїми вчинками, роботою, мужністю, самовідданістю, силою духу", – наголосив Зеленський.

Перша леді та президент побажали, щоб кожен, хто допомагає і шукає, завжди знайде, кожен, хто в дорозі, завжди її подолає, і кожен, хто робить для України все можливе, не втрачає віри в те, що все можливо.

Ми щиро вітаємо вас із цим великим світлим днем. Всіх неймовірних людей. Неймовірних дітей, не за віком мужніх хлопчиків і дівчаток, які не розучилися вірити в добро. Наших матерів і батьків. Усі наші міста і села, які заслужили на мирне життя. Побачте спокійні дні та ночі, торжество справедливості, світла, правди та перемогу миру на всій нашій землі. Нехай буде так. Хай буде мир. І буде Україна,

– резюмували Володимир та Олена Зеленські.

Що відомо про Великдень 2026 року в Україні?