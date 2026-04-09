24 Канал зібрав усю інформацію, коли та де в містах України будуть святити паски у 2026 році. Варто зазначити, що святкові літургії відбуватимуться з урахуванням комендантської години, тому Великодніх богослужінь у нічну пору у багатьох областях – не буде.
Київ
Деякі церкви вже опублікували розклад Великодніх літургій та час освячення пасок у своїх соціальних мережах, зокрема на сторінках та вебсайтах релігійних організацій. Найактуальнішу інформацію про час Великодньої літургії та освячення пасок краще перевіряти безпосередньо у тій церкві, яку ви плануєте відвідати.
Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир
Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир оприлюднив розклад богослужінь на Великдень.
11 квітня:
- 15:00 – Освячення пасок
- 22:00 – Читання книги Діянь Апостолів
- 23:30 – Пасхальна Полуношниця
12 квітня, неділя:
- 00:00 – Пасхальна Утреня
- 02:00 – Нічна Пасхальна Літургія святителя Іоана Золотоустого
- 05:00 – Освячення пасок
- 08:00 – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого та освячення пасок (до вечірнього часу)
- 17:00 – Пасхальна Вечірня
Також оприлюднила розклад богослужінь на Великодній тиждень і Києво-Печерська лавра.
Свято-Михайлівський Золотоверхий собор (ПЦУ)
Це головний храм ПЦУ, тут паски можна буде освятити протягом двох днів:
Освячення:
- субота (11 квітня) з 16:00 до 23:00
- неділя з 06:00 до 15:00
Розклад служб:
- субота: 23.00 – початок нічного богослужіння (Полуношниця, Утреня, Літургія),
- неділя: 09.00 – пізня Літургія, 17.00 – Пасхальна Вечірня.
Києво-Печерська лавра (ПЦУ)
В Успенському соборі та Хрестовоздвиженському храмі графік наступний.
Освячення:
- субота: 16:00 – 21:00
- неділя 07:00 – 12:00
Богослужіння:
Нічна служба почнеться опівночі 12 квітня у Хрестовоздвиженському храмі. Ранкова літургія в Успенському соборі – о 07:00.
Ви також можете знайти церкву, де освятити паски також безпосередньо у своєму районі.
Перелік локацій для освячення паски в Печерському районі Києва:
- Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1)
- Свято-Михайлівська церква на території Видубицького монастиря (вул. Видубицька, 40)
- Церква Пророка Даниїла (територія Видубицького монастиря)
Перелік локацій для освячення паски в Голосіївському районі Києва:
- Спасо-Преображенський собор (вул. Самійла Кішки, 3-а)
- Церква святого Архістратига Михаїла (територія музею Пирогово)
- Церква святої мучениці Параскеви-П'ятниці (територія музею Пирогово)
- Храм Святого Миколая ПЦУ (вул. Новопирогівська, 25-а)
Де на Великдень освятити паски у Києві в Дарницькому районі:
- Храм святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України (проспект Миколи Бажана, 1)
- РГ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці – Позняки (проспект Григоренка, 28-г)
- Храм Почаївської ікони Божої Матері ПЦУ (вул. Бориспільська 30-а)
- Храм Святого Миколая (по вул. Євгена Харченка, 39)
Перелік локацій для освячення паски в Солом'янському районі Києва:
- Церква Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Каменярів, 13 – 15)
- Храм Покрови Богородиці на Солом'янці (вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1)
- Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вул. Гарматна, 37)
Перелік локацій для освячення паски в Подільському районі Києва:
- Православна Церква України – ПЦУ Храм Св. Миколи Притиска (вул. Хорива, 5-а)
- Церква Первоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14)
- Свято-Покровська Подільська Церква (вул. Покровська, 7)
- Церква Успіння Богородиці (Контрактова площа, 1)
- Церква Миколи Набережного (вул. Григорія Сковороди, 12/8)
- Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа)
- Церква Святого Духа в Києво-Могилянській Академії (вул. Григорія Сковороди, 2)
- Храм Святителя Чудотворця Миколи на воді (вул. Набережно-Хрещатицька, 8-а)
Перелік локацій для освячення паски у Святошинському районі Києва:
- Храм-каплиця Святого Миколая Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85)
- Парафія “Вступ до храму Пресвятої Богородиці” (бульвар Ромена Роллана, 10-а)
- Церква Святої Трійці ПЦУ (вул. Робітнича, біля будинку №115)
- Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Якуба Коласа, 27)
- Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вул. Симиренка, 12)
- Храм Святого Духа (вул. Генерала Наумова, 68)
Перелік локацій для освячення паски в Оболонському районі Києва:
- Церква Ікони Пресвятої Богородиці “Неопалима Купина” ПЦУ (вул. Героїв полку “Азов”, 6-а)
Перелік локацій для освячення паски в Дніпровському районі Києва:
- Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ (вул. Чорних Запорожців, 26)
- Храм Тихвинської ікони Божої Матері ПЦУ (Дарницький бульвар, 11-а)
Перелік локацій для освячення паски в Деснянському районі Києва:
- Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7)
- Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4)
Перелік локацій для освячення паски у Шевченківському районі Києва:
- Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва (бульвар Тараса Шевченка, 20)
- Свято-Миколаївський храм на Татарці ПЦУ (вул. Нагірна, 1)
- Михайлівський Золотоверхий монастир (вул. Трьохсвятительська, 8)
Львів
Львівська міська рада оприлюднила розклад Великодніх богослужінь. Там також нагадали, що комендантська година у Львові та Львівській області у 2026 році діє щодня з 00:00 до 05:00, тому нічних служб під час Великодня у церквах – не буде.
Розклад богослужінь у Львові буде наступним:
Архікатедральний собор Святого Юра УГКЦ (пл. св. Юра, 5)
Велика Субота, 11 квітня
- 09:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого
- 12:00 – Благословення пасхальних кошиків (кожні пів години до 21:30)
- 21:30 – Надгробне, Архиєрейська Літургія
Великдень, 12 квітня
- 07:00 – Пасхальна Утреня, після Архиєрейська Літургія
- 11:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого
- 14:00 – Пасхальні Часи
- 16:00 – Пасхальна Вечірня
Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11)
Велика Субота, 11 квітня
- 09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
- 14:00 – 21:00 – Благословення пасхальних кошиків
Великдень, 12 квітня
- 06:00 – Надгробне, Воскресна Утреня
- 07:30 – Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків
- 09:00 – Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків
- 11:00 – Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків
- 13:00 – Божественна Літургія. Благословення пасхальних кошиків
- 15:00 – Byzantine Divine Liturgy in English (Blessing of the Easter Baskets)
- 16:00 – Велика Вечірня
Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)
Велика Субота, 11 квітня
- 09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
- 11:00 – 23:00 – Освячення Пасхальних кошиків
- 21:00 – Читання Діянь Святих Апостолів
Великдень, 12 квітня
- 06:30 – Полуношниця
- 07:00 – Пасхальна Утреня, архиєрейським чином
- 08:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого
- 11:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого
- 17:00 – Велика вечірня, архиєрейським чином
Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)
Велика Субота, 11 квітня
- 08:30 – Божественна Літургія св. Василія Великого
- 14:00 – Початок освячення пасхальних кошиків
- 21:00 – Читання Діянь Святих Апостолів
- 23:30 – Опівнічниця. Надгробна відправа
Великдень, 12 квітня
- 06:00 – Початок хресного ходу. Пасхальна Рання. Архієрейська Божественна Літургія
- 09:00 – Божественна Літургія
- 15:00 – Пасхальна Вечірня
Рівне
Свято-Покровський Кафедральний Собор (вул. Соборна, 6)
11 квітня: Велика субота
- 09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 11:00 – 23:00 – освячення пасок;
- 21:00 – читання Діянь святих апостолів.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 06:30 – Полуношниця;
- 07:00 – утреня;
- 08:00 – літургія св. Іоана Золотоустого;
- 17:00 – Велика вечірня.
Свято-Воскресенський кафедральний собор (вул. Соборна, 39)
11 квітня: Велика субота
- 07:00 – літургія св. Василія Великого, сповідь;
- 23:30 – пасхальне богослужіння, освячення пасок.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 05:00–09:00 – освячення пасок;
- 16:00 – вечірнє богослужіння.
Свято-Троїцький храм, Басів Кут (вулиця Басівкутська, 60)
11 квітня: Велика субота
- 15:00, 17:00, 19:00 – освячення пасок;
- 23:30 – Полуношниця.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – пасхальна утреня, часи, божественна Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого (освячення пасхальних кошиків близько 04:00).
- 17:00 – вечірнє богослужіння.
Свято-Вознесенський собор (вулиця В'ячеслава Липинського, 20)
11 квітня: Велика субота
- 08:00 – літургія, сповідь та причастя;
- 14:00 – освячення пасок;
- 21:00 – початок читання Діянь святих апостолів;
- 23:30 – Полуношниця.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – пасхальна рання;
- 01:30 – божественна літургія;
- 03:00 – освячення пасхальних приношень.
Єпархіальний храм святого Миколая (вулиця Словацького, 12)
11 квітня: Велика субота
- 23:00 – Полуношниця.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 05:00 – пасхальна рання;
- 06:30 – літургія;
- 08:00 – освячення пасхальних кошиків.
Храм 40 мучеників Севастійських (вулиця Степана Бандери, 62Б)
11 квітня: Велика субота
- 09:00 – сповідь, причастя;
- 13:00 – 18:00 – освячення великодніх кошиків;
- 22:00 – повторне освячення великодніх кошиків;
- 23:00 – внесення плащаниці, початок богослужіння.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 10:00 – освячення великодніх кошиків;
- 15:00 – пасхальна вечірня.
Луцьк
Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24)
11 квітня: Велика субота
- 07:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 12:00–19:00 – освячення пасок (кожні 20–30 хв);
- 23:30 – Полуношниця.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – рання, літургія та освячення пасхальних принесень;
- 13:00 – вечірня.
Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)
11 квітня: Велика субота
- 07:00 – літургія (сповідь, причастя);
- 09:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;
- 12:00–21:00 – освячення пасхальних страв;
- 23:20 – Опівнічна.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – Хресний хід навколо храму, рання, літургія, освячення пасхальних страв;
- 07:30 – літургія, освячення пасхальних страв у нижньому храмі;
- 17:00 – вечірня.
Хмельницький
Храм всіх Святих Землі Української (вул. Тернопільська, 24)
11 квітня: Велика субота
- 07:00 – сповідь;
- 08:00 – літургія;
- 15:00 – молебень;
- 15:00–19:00 – освячення пасок;
- 23:30 – чин поховання Плащаниці.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – Хресний хід;
- 00:30 – утреня;
- 02:00 – пасхальна літургія;
- 04:30–09:00 – освячення пасок.
Храм Святого Архистратига Божого Михаїла (вулиця Шухевича, 4А)
11 квітня: Велика субота
- 08:00 – часи;
- 08:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 15:30 – освячення пасок (для дітей);
- 18:00 – Полуношниця, Хресний хід, рання. Після закінчення – освячення пасок.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 04:30 – воскресні часи;
- 05:00 – літургія. Після закінчення – освячення пасок.
Храм Святого Пантелеймона Цілителя (вул. Івана Мазепи, 26/1)
11 квітня: Велика субота
- 17:30 – занесення плащаниці;
- 18:00 – пасхальна рання;
- 19:30 – освячення пасок.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 06:00 – літургія;
- 07:30 – освячення пасок.
Парафія Новомучеників Українського Народу УГКЦ (вул, Кам'янецька, 94/3А)
11 квітня: Велика субота
- 10:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 12:00 – 20:00 – освячення пасок.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – всенічне пасхальне богослужіння;
- 03:30 – літургія;
- 05:00–10:00 – освячення пасок;
- 10:00 – літургія;
- 11:00–13:00 – освячення пасок.
Додамо, що у великодню ніч, з 11 на 12 квітня, комендантська година на Хмельниччині буде скорочена й діятиме з 00:00 до 03:00. Відповідне рішення ухвалила рада оборони Хмельницької області.
Івано-Франківськ
Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового (майдан Шептицького, 22)
Субота, 11 квітня:
- 08:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого;
- 16:00 – 21:00 – освячення кошиків.
Неділя, 12 квітня:
- 06:30 – Надгробне;
- 07:00 – Воскресна Утреня;
- 08:00 – Архієрейська Божественна Літургія св. Івана Золотоустого (за парафію);
- 12:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого (за здоров'я);
- 15:00 – Вечірня.
Після кожної Божественної Літургії буде освячення кошиків.
Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (Мельничука, 5)
Субота, 11 квітня:
- 07:30 – загальна сповідь;
- 09:00 – Божественна літургія за чином Василія Великого;
- 15:00 – освячення пасок.
Неділя, 12 квітня:
- 06:30 – Опівнічна, надгробне;
- 07:00 – Хресний хід. Пасхальна рання. Божественна літургія, освячення пасок;
- 16:00 – Вечірня.
Свято-Троїцький кафедральний собор (Грюнвальдська, 1)
Субота, 11 квітня:
- 08:30 – загальна сповідь;
- 09:00 – Божественна літургія за чином свт. Василія Великого;
- 12:00 – Акафіст до Живоносного Гробу Господнього;
- 14:00 – освячення пасок (буде відбуватися до 21:00);
- 17:00 – читання Діянь святих апостолів.
Неділя, 12 квітня:
- 05:30 – Опівнічниця. Пасхальна рання;
- 07:00 – Соборна Божественна літургія за чином святого Іоана Золотоустого, освячення пасок (весь день);
- 12:00 – Пасхальний молебень;
- 15:00 – Акафіст Воскресінню Христовому;
- 17:00 – Пасхальна вечірня, повечір'я та рання.
Собор Преображення Господнього (Калуське шосе, 3)
Субота, 11 квітня:
- 8:00 – (собор Преображення Господнього) Свята Літургія св. Василія великого з вечірнею;
- 9:00 – (каплиця блаж.Йосафати) Свята Літургія св. Василія великого. Велика панахида;
- 15:00 – 20:00 – (каплиця блаж.Йосафати) Благословення пасок;
- 16:00 – 19:00 – (собор Преображення Господнього) Благословення пасок;
- 17:00 – 20:00 (храм св.Димитрія) Благословення пасок біля всіх храмів в суботу збір приносів для нужденних;
- 21:00 (каплиця блаж.Йосафати) Воскресна утреня, Божественна Лутіргія, благословення пасок.
Неділя, 12 квітня:
- 5:30 – (собор Преображення Господнього) Воскресна утреня, Свята Лутіргія, благословення пасок;
- 7:00 – (каплиця блаж.Йосафати) Свята Лутіргія, благословення пасок;
- 8:00 – (храм св.Димитрія) Воскресна утреня, Свята Лутіргія, благословення пасок;
- 10:00 – (собор Преображення Господнього) Свята Лутіргія, благословення пасок;
- 10:00 – (каплиця блаж.Йосафати) Свята Лутіргія, благословення пасок.
Церква Святих Володимира і Ольги (Вовчинецька, 223)
Субота, 11 квітня:
- 08:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого;
- з 14:00 – освячення пасок.
Неділя, 12 квітня:
- 07:00 – Надгробне;
- 07:15 – Воскресна утреня;
- 08:00 – Божественна літургія, освячення пасок.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Чорновола, 63)
Субота, 11 квітня:
- 08:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого;
- 15:00 – 20:00 – освячення пасок (кожні пів години).
Неділя, 12 квітня:
- 09:00 – Святкове Богослужіння;
- 11:00 – Святкове Богослужіння;
Чернівці
Храм Трьох Святителів на вулиці Коцюбинського, 2
Неділя, 12 квітня:
- 00:00 – 04:00 – Великоднє Богослужіння й перше освячення пасок;
- 04:00 – 08:00 – освячення пасок кожні 30 хвилин у дворі університету;
Увійти до храму та на територію університету можна буде до комендантської години, а вийти віряни зможуть після 04:00.
Кафедральний храм Преподобної Параскеви на вулиці Заньковецької, 24
Субота, 11 квітня:
- 8:00 – Божественна літургія;
- 18:00 – 21:00 – освячення пасхальних кошиків;
Неділя, 12 квітня:
- 23:30 – Полунощниця;
- 00:00 – Хресний хід навколо храму;
- 00:30 – Пасхальна рання;
- 02:00 – Святкова Божественна літургія;
- 03:30 – 07:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 07:00 – друга Святкова Божественна літургія;
- 09:00 – 12:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 15:00 – Велика Пасхальна вечірня.
Храм Успіння Пресвятої Богородиці на проспекті Незалежності, 141
П'ятниця, 10 квітня:
- 13:00 – Вечірня з виносом Плащаниці.
Субота, 11 квітня:
- 08:00 – Акафіст;
- 09:00 – Літургія Василія Великого.
Неділя, 12 квітня:
- 04:00 – початок Пасхального Богослужіння;
- 07:00 – 09:00 – освячення пасок;
Катедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Руській, 28
П'ятниця, 10 квітня:
- 07:30 – Вечірня з виставленням Плащаниці;
- 17:00 – Молитва "Матерів у молитві";
- 18:00 – Єрусалимська утреня;
Субота, 11 квітня:
- 07:30 – Вечірня з літургією;
- 12:00 – 20:00 – Благословення Пасок (кожні 30 хвилин);
Неділя, 12 квітня:
- 06:00 – Надгробне, Утреня;
- 07:30 та 10:00 – Літургія та освячення пасок;
- 17:00 – Вечірня.
Собор Різдва Христового на вулиці Небесної сотні, 30
Субота, 11 квітня:
- 07:30 – Сповідь, Божественна літургія;
- 17:00 – 20:00 – освячення пасок;
- 23:00 – Читання Діянь Святих Апостолів;
Неділя, 12 квітня:
- 00:00 – Хресний хід навколо Собору. Великодня утреня, літургія;
- 04:00 – 11:00 – освячення пасок;
- 17:00 – Вечірня з миропомазанням.
Свято-Духівський кафедральний собор на вулиці Головній, 85
Субота, 11 квітня:
- 07:00 – Літургія;
- 17:00 – освячення пасок;
- 19:00 – Читання Діянь святих апостолів;
- 23:30 – Пасхальна полунощниця;
Неділя, 12 квітня:
- 23:30 – Полунощниця;
- 00:00 – Пасхальна заутреня;
- 02:00 – Божественна літургія.
Суми
У Свято-Воскресенському кафедральному соборі на площі Незалежності, 19 літургія відбудеться 11 квітня о 9:00, а об 11:00 почнеться перше освячення пасок і триватиме протягом дня. 12 квітня о 6:00 буде літургія з освяченням, а о 17:00 – Акафіст Воскресінню Христовому.
У Спасо-Преображенському кафедральному соборі на вулиці Соборній, 31 у суботу о 7:30 буде читання правила до Святого Причастя, о 8:30 – ранішні молитви, о 13:00 – освячення пасок. У неділю святити будуть з 6:00.
У Свято-Миколаївському храмі на вулиці Косівщинській, 70/1 11 квітня служба почнеться о 16:00, 12 квітня буде з 5:00 до 10:00.
У Храмі Всіх Святих на розі вулиць Металургів і Вигонопоселенської Великодня служба буде лише в неділю. О 9:00 почнеться літургія, о 10:30 буде освячення пасок.
У Храмі св. Андрія Першозваного на провулку Веретенівському, 1 11 квітня святитимуть з 18:00, а 12 квітня о 5:30 буде божественна літургія, а приблизно о 7:20 – освячення.
У Свято-Георгіївському храмі на вулиці ЗСУ в суботу служба буде о 9:00, освячення – з 12:00 до вечора. У неділю – о 6:00, а святитимуть десь з 8:00.
У Свято-Покровському храмі на вулиці Героїв Крут, 64/1 11 квітня літургія буде з 9:00 до 11:00, а освячення – о 18:00. 12 квітня служба з освяченням почнеться з 6:00 і триватиме до 11:00.
У Свято-Успенському храмі на площі Пришибській у суботу паски святитимуть з 13:00 до 18:00. 12 квітня о 6:00 почнеться служба, до 11:00 має бути освячення.
Харків
У великодню ніч і вранці харківські храми працюють у посиленому режимі. Освячення проводять кілька разів поспіль, щоб уникнути великих черг.
Найбільше людей збирається у центральних соборах, але освятити паски можна майже в кожному чинному храмі міста.
Православні храми, де можна освятити паски на Великдень в Харкові:
Благовіщенський кафедральний собор (пл. Благовіщенська, 1)
Свято-Успенський собор (вул. Університетська, 11)
Покровський монастир (вул. Університетська, 8)
Храм Іоанна Богослова (вул. Алчевських, 50)
Храм святого Пантелеймона (вул. Клочківська, 94)
У великих соборах освячення можуть повторювати кожні 20 – 40 хвилин, щоб розвантажити потік людей.
У багатьох харківських церквах освячення відбувається просто на відкритому повітрі, тож священник обходить кошики або проводить обряд у кількох точках одночасно.
Греко-католики зможуть освятити паски у Соборі Святого Миколая Чудотворця в Харкові (УГКЦ), вулиця Гвардійців-Широнінців, 6а. Освячення кошиків зазвичай відбувається одразу після літургії, без тривалого очікування.
Запоріжжя
У місті працює чимало церков, де можна освятити паски, зокрема храми Православної церкви України, які проводять святкові служби та відкриті для вірян у цей день:
- Храм Святої Трійці, вул. Святоволодимирівська, 101-А;
- Храм Архістратига Михаїла, Передатна вулиця, 20;
- Храм Святого Миколая, проспект Ювілейний, 1;
- Храм святих апостолів Петра і Павла, Шевченківський район;
- Свято-Покровський собор, проспект Соборний, 37;
- Преображенська церква, житловий масив Бабурка, район Дніпробуд-2.
Освячення великодніх кошиків зазвичай відбувається у ніч з суботи на неділю після завершення святкової літургії, а також у неділю зранку – приблизно з 05:00 – 06:00 і до обіду. Саме в цей час найбільше людей приходить до храмів.
Водночас важливо враховувати, що кожен храм самостійно визначає розклад богослужінь. У святкові дні можливі зміни, а в умовах воєнного стану графік можуть додатково коригувати з міркувань безпеки.
У Запоріжжі також діє кілька храмів Української греко-католицької церкви, тож віряни можуть прийти 11 – 12 квітня на богослужіння та освятити великодні кошики:
- Церква Матері Божої Неустанної Помочі (УГКЦ), вул. Талаліхіна, 58;
- Церква святих апостолів Петра і Павла (УГКЦ), вул. Вербова, 11;
- Церква святого Володимира Великого (УГКЦ), проспект Металургів, 1А;
- Парафія святої великомучениці Варвари (УГКЦ), вул. Рубана.
Дніпро
У місті працює значна кількість православних храмів, де у Великдень відбуваються святкові літургії та освячення кошиків. Найбільше вірян зазвичай збирається в кафедральних соборах та великих парафіях, однак освячення проводиться практично в усіх церквах:
- Свято-Троїцький кафедральний собор (ПЦУ), Троїцька площа, 7;
- Спасо-Преображенський кафедральний собор, площа Соборна, 1;
- Храм Іверської ікони Божої Матері, вулиця Семафорна, 60;
- Храм Архістратига Михаїла, проспект Петра Калнишевського, 46;
- Храми житлових масивів Сокіл, вул. Яснополянська, 2.
Освячення пасок починається після завершення нічної великодньої літургії. Частина храмів проводить обряд у нічний час, інші – уранці Великодня. Найбільший потік людей припадає саме на ранкові години, тому вірянам рекомендують приходити заздалегідь.
УГКЦ у Дніпрі зазвичай проводить літургії ввечері 11 квітня та вранці 12 квітня, після яких віряни можуть освятити свої кошики:
- Церква Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ), вул. Андрія Шептицького, 8;
- Парафія святого Миколая (УГКЦ), вулиця Гостомельська, 5;
- Парафія святого Йосафата (УГКЦ), богослужіння проводяться у парафіяльному храмі.
Одеса
У православних храмах міста великодні богослужіння проходять у нічний час та зранку, після чого кілька разів поспіль відбувається освячення кошиків. Найбільше людей збирається у центральних соборах, однак освячення проводять майже в кожному чинному храмі.
Православні храми, де освятити паски на Великдень 2026 в Одесі:
- Спасо-Преображенський кафедральний собор, Соборна площа, 3
- Свято-Успенський кафедральний собор, вул. Преображенська, 70
- Собор Різдва Христового, вул. Пастера, 5
- Храм Покрови Пресвятої Богородиці, вулиця Бахмутська, 67
- Храм Преподобного Серафима Саровського, вулиця Світанку, 61
- Храм Святого Великомученика Георгія Побідоносця, вулиця Віталія Нестеренка, 36/1
Греко-католики в Одесі можуть освятити паски у Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного (УГКЦ), вул. Гімназична, 22/24.
Миколаїв
Де освятити паски на Великдень 2026 у Миколаєві православним:
- Кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері, Садова, 12
- Свято-Микільський собор, вулиця Олексія Вадатурського, 4
- Собор Різдва Пресвятої Богородиці, вулиця Героїв Рятувальників, 10
- Храм Святого Духа, Академіка Рильського, 66
У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері повідомили, що освячення пасок розпочнеться вже о 05:00 ранку 12 квітня. Пізніше того ж дня, о 16:00, запланована вечірня великодня служба.
Греко-католицька громада освячуватиме кошики одразу після літургії без тривалого очікування. Освятити кошики можна 12 квітня у Парафії Покрови Пресвятої Богородиці, за адресою вул. Архітектора Старова в береговій зоні р. Інгул.
Вінниця
У Спасо-Преображенському кафедральному соборі ПЦУ освячення відбуватиметься:
- у суботу – з 10.00 до 23.00,
- у неділю – з 7.30 до 8.00 та з 9.30 до 16.00.
Де у Вінниці освячуватимуть великодні кошики
Вінницько-Барська єпархія
- Спасо-Преображенський кафедральний собор (вул. Соборна, 23)
- Храм ікони Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радостей" (вул. Пирогова, 109)
- Храм святителя Миколая Мирлікійського (вул. Арабея, 11)
- Монастир Благовіщення Пресвятої Богородиці (вул. Магістратська, 162)
- Храм преподобного Лаврентія Чернігівського (вул. Пирогова, 109А)
- Свято-Троїцький скельний храм (вул. Скалецького, 77)
- Храм ікони Пресвятої Богородиці "Скоропослушниці" (Хмельницьке шосе, 129)
Вінницько-Тульчинська єпархія
- Храм Спас на Убрусі (вул. Станіславського, 7А)
- Храм преподобного Серафима Саровського (Хмельницьке шосе, 145)
- Храм Святої Великомучениці Варвари (1-й Київський провулок, 66)
- Храм Святого Архістратига Михаїла (вул. Івана Мазепи, 10А)
- Храм Святих Жон-Мироносиць (вул. Київська, 126А)
- Храм Різдва Христового (Немирівське шосе, 82)
- Храм Юрія Переможця (вул. Стельмаха, 43А)
- Храм Святого Володимира (вул. Шепеля, 72Б)
- Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Ватутіна, 137Б)
- Храм Віри, Надії, Любові та матері їх Софії (вул. Пирогова, 109В)
- Храм преподобних Феодора та Костянтина Острозьких (просп. Коцюбинського, 50)
- Каплиця святителя Луки Кримського (вул. Князів Коріатовичів, 185)
Вінницько-Брацлавська єпархія
- Храм "Всім Скорботним Радість" (вул. Анастасії Медвідь, 2)
УГКЦ
- Храм Покрова Пресвятої Богородиці (вул. Київська, 1)
Кропивницький
Храм Успіння Пресвятої Богородиці, вул. Авіаційна, 63а (парк Крючкова)
Богослужіння триватиме з 23:30 до 04:00, освячення пасок до 13:00
Гарнізонний храм Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Юрія Олефіренка, 14 (біля Ковалівського парку)
Служба з 23:30 до 04:00, освячення пасок до 16:00
Храм рівноапостольного князя Володимира, вул. Арсенія Тарковського, 73/5
Богослужіння з 23:00 до 04:00, освячення пасок до 16:00
Храм святого апостола Андрія Первозваного, селище Гірниче, вул. 1-ша Лінія
Служба з 23:30 до 04:00, освячення пасок до 10:00
Парафія святих апостолів Петра і Павла, вул. Євгена Маланюка (біля Центру зайнятості)
Богослужіння з 23:00 до 04:00, освячення пасок до 10:00
Парафія рівноапостольної княгині Ольги, вул. Руслана Слободянюка, 205
Служба з 05:00 до 07:30, освячення пасок до 12:00
Парафія Святої Трійці, проспект Університетський, 2/5 (на території обласної лікарні)
Богослужіння з 06:00 до 07:30, освячення пасок до 11:00
У єпархії зазначають, що у разі змін розклад можуть уточнювати додатково.
Черкаси
Свято-Троїцький кафедральний собор, вулиця Слави, 10
Освячення пасок відбуватиметься 11 квітня з 18 до 22 години, 12 квітня – з 4 ранку до 14 години. Пасхальна служба відбуватиметься у ніч на 12 квітня із 23:30 до 3 години.
Свято-Михайлівський кафедральний собор, вулиця Надпільна, 212
Освячення пасок відбуватиметься 11 квітня з 18 до 22 години, 12 квітня – з 4 ранку до 14 години. Пасхальна служба відбуватиметься у ніч на 12 квітня із 23:30 до 3:30 години.
Свято-Стрітенська парафія, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 168/1
Освячення пасок триватиме 12 квітня з 4 до 12 години, пасхальна служба – у ніч на 12 квітня з 23:30 до 3 години.
Свято-Миколаївська парафія, вулиця Сумгаїтська, 21/1
Освячення пасок 12 квітня триватиме із 4 до 14 години, пасхальна служба – у ніч на 12 квітня з 23:30 до 3:30 години.
Свято-Анатоліївський храм ПЦУ, вулиця Святителя Луки, 16/2
Освячення пасок відбуватиметься 12 квітня з 4 до 13 години, пасхальна служба у ніч на 12 квітня триватиме з 22 до 3 години.
Парафія "Всіх святих землі", площа 700-річчя, ріг вулиць Гоголя – Добровольського.
Освячення пасок: 12 квітня з 4 до 12 години. Пасхальна служба – у ніч на 12 квітня з 22 до 2 години.
Парафія ікони Божої Матері "Неопалима купина", вулиця Онопрієнка, 8
Освячення пасок 12 квітня триватиме з 7:30 до 11 години. Пасхальна служба 12 квітня з 6 години до 7:30.
Парафія Різдва Пресвятої Богородиці, вулиця Благовісна, будинок 374
Освячуватимуть паску 12 квітня із 4 до 12 години, а пасхальна служба у ніч на 12 квітня триватиме з 23 до 3 години.
Парафія Святого Архістратига Божого Михаїла, вулиця Онопрієнка, 10
Освячуватимуть паски з 4:30. Пасхальна служба відбуватиметься у ніч на 12 квітня з 22 до 4 ранку.
Парафія святої великомучениці Варвари, вулиця Руставі, 25/1
Паски освячуватимуть 12 квітня з 4 до 12 години. Пасхальна служба – з 23 до 3 години у ніч на 12 квітня.
Парафія успіння пресвятої Богородиці, вулиця Святителя Луки, будинок 7
Освятити паску можна буде 11 квітня із 16 до 18 години. Пасхальна служба відбудеться 12 квітня з 8 до 10 ранку.
Храм преподобного Амфілохія Почаївського, вулиця Козацька 7/2
Паску освячуватимуть 12 квітня з 4 до 12 години. Пасхальна служба – з 23:30 до 3 ранку у ніч на 12 квітня.
Храм Святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, бульвар Шевченка, 81
Освячення пасок відбудеться 12 квітня з 7 до 12 години. Пасхальна служба 12 квітня триватиме з 5 до 7 ранку.
Парафія святого Андрія Первозванного, вулиця Героїв Дніпра, 30
Освячення пасок триватиме два дні: 11 квітня – з 18 до 22 години, 12 квітня – з 4 до 12 години. Пасхальна служба відбуватиметься у ніч на 12 квітня з 23 до 3 ранку.
Чернігів
У Катерининському соборі паски можна буде освячувати, починаючи з суботи, 11 квітня, після ранкової літургії – приблизно з 11-ї години. Нічна пасхальна служба у храмі розпочнеться о 23:30 і триватиме приблизно до 4-ї години ранку.
Якщо парафіяни прийдуть до храму на нічну службу, то вони не зможуть вже звідти вийти до кінця комендантської години. Зранку освячення кошиків розпочнеться одразу ж після комендантської години.
У П'ятницькій церкві паски можна буде святити лише у неділю, 12 квітня, орієнтовно після 5-ї години ранку.
У Спасо-Преображенському соборі, нічного богослужіння не буде, а освячувати кошики почнуть з 6-ї години ранку 12 квітня.
У Свято-Троїцькому соборі, навпаки, паски можна буде освячувати, починаючи з суботи, 11 квітня, з 14:00 до 19:00 години. У неділю, 12 квітня, освячувати кошики будуть після божественної літургії, яка розпочнеться о 6-ій години.
У церкві Михайла і Федора (вулиця гетьмана Полуботка, 40), великодні кошики можна буде освячувати також, починаючи з суботи, 11 квітня, приблизно після 11-ї години ранку і до 17-ї. Водночас нічної служби у храмі не буде. А зранку, 12 квітня, люди зможуть прийти освячувати паски після ранкової літургії.
У храмі святого Івана Воїна, що на проспекті Миру, 194, святити паски будуть у суботу, 11 квітня, з 17-ї до 23-ї години. Нічна служба розпочнеться о 23:15 і проходитиме "при зачинених дверях", зважаючи на комендантську годину. Зранку освячувати кошики вже буде можна з 4:15 і до 12-ї години.
Храм всіх Святих Чернігівських (вулиця Всіхсвятська, 1). Нічна служба там буде. Вона розпочнеться о 23:00. А освячувати паски будуть вже вранці, 12 квітня, з 5-ї години ранку.
Греко-католики зможуть освятити паски у Чернігові у церкві Різдва Пресвятої Богородиці (Чорновола, 45). Освячення пасок буде проводитися з суботи, 11 квітня, після вечірньої літургії – приблизно десь о 22-й годині. Зранку – після святої літургії.
Полтава
Свято-Успенський кафедральний собор ПЦУ, Соборний майдан, 1
Освячення кошиків триватиме із 15:00 до 22:00 у суботу, 11 квітня. Робитимуть це з інтервалом у 30 хвилин. Нічне богослужіння розпочнеться опівночі, а завершать його о 17:00.
Свято-Покровський храм ПЦУ, вулиця Джохара Дудаєва, 1
У суботу, 11 квітня, розпочнеться о 9:00 ранкова літургія. Освячення кошиків триватиме із 16:00 до 23:00. Опісля в 00:00 – нічне богослужіння. Паски освячуватимуть із 06:00 протягом цілого дня, залежно від кількості вірян.
Свято-Миколаївський храм ПЦУ, Миколаївський узвіз, 3
Освячення великодніх кошиків ― із 17:00 до 23:00 у суботу, 11 квітня. Після цього о 23:45 буде нічне пасхальне богослужіння. Освятити паски можна буде з 4:00 до 12:00 у неділю, 12 квітня.
Свято-Михайлівський храм ПЦУ, вулиця Волонтерська, 79 (мікрорайон Івонченці)
Із суботи на неділю у храмі розпочнеться нічне богослужіння та Хресна хода. Освячення кошиків буде 12 квітня тричі в день: о 4:30, о 8:00 та о 9:00.
Повний перелік храмів ПЦУ на Полтавщині та їхні контакти можна переглянути на офіційному вебсайті Полтавської єпархії.
Житомир
У Житомирській міській раді зазначили, що святкові богослужіння відбуватимуться з урахуванням комендантської години, тому у нічний час Великодні служби проводитися не будуть.
Усі богослужіння в суботу завершаться до початку комендантської години, а у неділю розпочнуться після її завершення – з п'ятої години ранку.
Посвятити паски православні віряни зможуть у Свято-Михайлівському кафедральному соборі (вул. Київська, 18)
11 квітня, субота – Велика Субота:
- 07:30 – Літургія;
- 13:00 – 22:00 – освячення великодніх кошиків;
- 13:00 – 22:00 – читання Діянь святих апостолів;
12 квітня, неділя – Великдень:
- 05:00 – Літургія, освячення великодніх кошиків протягом усього дня на Великдень;
- 17:00 – Пасхальна Літургія.
Українська Греко-Католицька Церква Парафія Святого Василія Великого (вул. Шевченка, 111)
11 квітня, субота – Велика Субота:
- 09:00 – Вечірня з Літургією;
- 15:00 – освячення великодніх кошиків;
- 16:00 – освячення великодніх кошиків;
- 17:00 – освячення великодніх кошиків;
- 18:00 – освячення великодніх кошиків;
- 19:00 – освячення великодніх кошиків.
12 квітня, неділя – Великдень:
- 07:20 – Пасхальна Літургія;
- 09:00 – Свята Літургія;
Після богослужіння – освячення великодніх кошиків.
Херсон
На Херсонщині заборонили богослужіння на Великдень та під час поминальних днів, зокрема в період комендантської години. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Заборона пов'язана із погіршенням безпекової ситуації у регіоні.