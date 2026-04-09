24 Канал собрал всю информацию, когда и где в городах Украины будут святить паски в 2026 году. Стоит отметить, что праздничные литургии будут совершаться с учетом комендантского часа, поэтому Пасхальные богослужения в ночное время во многих областях– не будет.

Некоторые церкви уже опубликовали расписание Пасхальных литургий и время освящения пасок в своих социальных сетях, в частности, на страницах и вебсайтах религиозных организаций. Актуальную информацию о времени Пасхальной литургии и освящении пасок лучше проверять непосредственно в той церкви, которую вы планируете посетить.

Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь

Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь обнародовал расписание богослужений на Пасху.

11 апреля:

  • 15:00– Освящение пасок
  • 22:00– Чтение книги Деяний Апостолов
  • 23:30– Пасхальная Клубничница

12 апреля, воскресенье:

  • 00:00– Пасхальная Утреня
  • 02:00– Ночная Пасхальная Литургия святителя Иоанна Златоустого
  • 05:00– Освящение пасок
  • 08:00– Божественная Литургия святителя Иоанна Златоустого и освящение пасок (до вечернего времени)
  • 17:00– Пасхально Вечерняя

Также обнародовала расписание богослужений на Пасхальную неделю и Киево-Печерскую лавру.

Свято-Михайловский Златоверхий собор (ВТО)

Это главный храм ПЦУ, здесь паски можно будет освятить в течение двух дней:

Освящение:

  • суббота (11 апреля) с 16:00 до 23:00
  • воскресенье с 06:00 до 15:00

Расписание служб:

  • суббота: 23.00– начало ночного богослужения (Полуношница, Утреня, Литургия),
  • воскресенье: 09.00– поздняя Литургия, 17.00– Пасхальная Вечерня.

Киево-Печерская лавра (ВЦУ)

В Успенском соборе и Крестовоздвиженском храме график следующий.

Освящение:

  • суббота: 16:00– 21:00
  • воскресенье 07:00– 12:00

Богослужение:

Ночная служба начнется в полночь 12 апреля в Крестовоздвиженском храме. Утренняя литургия в Успенском соборе– в 07:00.

Вы также можете найти церковь, где освятить пояса также непосредственно в своем районе.

Список локаций для освящения пасхи в Печерском районе Киева:

  • Михайловская церковь при Александровской больнице (ул. Шелковичная), 39/1)
  • Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (ул. Выдубицкая), 40)
  • Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря)

Список локаций для освящения пасхи в Голосеевском районе Киева:

  • Спасо-Преображенский собор (ул. Самойла Кошки, 3-я)
  • Церковь святого Архистратига Михаила (территория музея Пирогово)
  • Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы (территория музея Пирогово)
  • Храм Святого Николая ПЦУ (ул. Новопироговская), 25-а)

Где на Пасху освятить пояса в Киеве в Дарницком районе:

  • Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1)
  • РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы– Позняки (проспект Григоренко, 28-г)
  • Храм Почаевской иконы Божией Матери ВЦУ (ул. Бориспольская 30-я)
  • Храм Святого Николая (по ул. Евгения Харченко, 39)

Перечень локаций для освящения пасхи в Соломенском районе Киева:

  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ВТО (ул. Каменщиков), 13– 15)
  • Храм Покрова Богородицы на Соломенке (ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1)
  • Приход Святого Иоанна Крестителя (ул. Пушечная), 37)

Список локаций для освящения пасхи в Подольском районе Киева:

  • Православная Церковь Украины– ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул. Хорива, 5-а)
  • Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14)
  • Свято-Покровская Подольская Церковь (ул. Покровская), 7)
  • Церковь Успения Богородицы (Контрактовая площадь, 1)
  • Церковь Николая Набережного (ул. Григория Сковороды, 12/8)
  • Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь)
  • Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (ул. Григория Сковороды, 2)
  • Храм Святителя Чудотворца Николая на воде (ул. Набережно-Крещатицкая), 8-а)

Список локаций для освящения пасхи в Святошинском районе Киева:

  • Храм-часовня Святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского., 85)
  • Приход“ Вступление в храм Пресвятой Богородицы” (бульвар Ромена Роллана, 10-а)
  • Церковь Святой Троицы ВТО (ул. Рабочая), возле дома №115)
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Якуба Коласа, 27)
  • Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божией Матери (ул. Симиренко, 12)
  • Храм Святого Духа (ул. Генерала Наумова, 68)

Список локаций для освящения пасхи в Оболонском районе Киева:

  • Церковь Иконы Пресвятой Богородицы“ Неопалимая Купина” ПЦУ (ул. Героев полка“ Азов”, 6-а)

Список локаций для освящения пасхи в Днепровском районе Киева:

  • Больничный храм Святителя Николая Чудотворца ПЦУ (ул. Черных Запорожцев), 26)
  • Храм Тихвинской иконы Божией Матери ВЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)

Список локаций для освящения пасхи в Деснянском районе Киева:

  • Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7)
  • Церковь Всех Святых ВЦУ (проспект Червоной Калины., 4)

Список локаций для освящения пасхи в Шевченковском районе Киева:

  • Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20)
  • Свято-Николаевский храм на Татарке ВТО (ул. Нагорная), 1)
  • Михайловский Златоверхий монастырь (ул. Трехсвятительская, 8)

Львовский городской совет обнародовал расписание Пасхальных богослужений. Там также напомнили, что комендантский час во Львове и Львовской области в 2026 году действует ежедневно с 00:00 до 05:00, поэтому ночных служб во время Пасхи в церквях– не будет.

Расписание богослужений во Львове будет следующим:

Архикафедральный собор Святого Юра УГКЦ (пл. св. Юра, 5)

Великая Суббота, 11 апреля

  • 09:00– Вечерняя с Божественной Литургией св. Василия Великого
  • 12:00– Благословение пасхальных корзин (каждые полчаса до 21:30)
  • 21:30– Надгробное, Архиерейская Литургия

Пасха, 12 апреля

  • 07:00– Пасхальная Утреня, после Архиерейская Литургия
  • 11:00– Божественная Литургия св. Ивана Златоустого
  • 14:00– Пасхальные Времена
  • 16:00– Пасхально Вечерняя

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная), 11)

Великая Суббота, 11 апреля

  • 09:00– Вечерняя с Литургией св. Василия Великого
  • 14:00– 21:00– Благословение пасхальных корзин

Пасха, 12 апреля

  • 06:00– Надгробное, Воскресная Утреня
  • 07:30– Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин
  • 09:00– Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин
  • 11:00– Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин
  • 13:00– Божественная Литургия. Благословение пасхальных корзин
  • 15:00– Byzantine Divine Liturgy в Великобритании (Blessing of the Easter Baskets)
  • 16:00– Большая Вечерняя

Свято-Покровский кафедральный собор ВЦУ (ул. Грушевского), 2)

Великая Суббота, 11 апреля

  • 09:00– Вечерняя с Литургией св. Василия Великого
  • 11:00– 23:00– Освящение Пасхальных корзин
  • 21:00– Чтение Деяний Святых Апостолов

Пасха, 12 апреля

  • 06:30– Плуножница
  • 07:00– Пасхальная Утреня, архиерейским образом
  • 08:00– Архиерейская Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого
  • 11:00– Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого
  • 17:00– Большая вечерняя, архиерейским образом

Храм Успения Пресвятой Богородицы ВТО (ул. Русская), 5)

Великая Суббота, 11 апреля

  • 08:30– Божественная Литургия св. Василия Великого
  • 14:00– Начало освящения пасхальных корзин
  • 21:00– Чтение Деяний Святых Апостолов
  • 23:30– Полуночница. Надгробная служба

Пасха, 12 апреля

  • 06:00– Начало крестного хода. Пасхально Ранне. Архиерейская Божественная Литургия
  • 09:00– Божественная Литургия
  • 15:00– Пасхально Вечерняя

Свято-Покровский Кафедральный Собор (ул. Соборная), 6)

11 апреля: Великая суббота

  • 09:00– вечерняя с литургией св. Василия Великого;
  • 11:00– 23:00– освящение пасок;
  • 21:00– чтение Деяний святых апостолов.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 06:30– Плуножница;
  • 07:00– утреня;
  • 08:00– литургия св. Иоанна Златоустого;
  • 17:00– Большая вечерняя.

Свято-Воскресенский кафедральный собор (ул. Соборная), 39)

11 апреля: Великая суббота

  • 07:00– литургия св. Василия Великого, исповедь;
  • 23:30– пасхальное богослужение, освящение пасок.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 05:00– 09:00– освящение пасок;
  • 16:00– вечернее богослужение.

Свято-Троицкий храм, Басов Кут (улица Басовкутская, 60)

11 апреля: Великая суббота

  • 15:00, 17:00, 19:00– освящение пасок;
  • 23:30– Полнолушница.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 00:00– пасхальная утреня, времена, божественная Литургия по чину святителя Иоанна Златоустого (освящение пасхальных корзин около 04:00).
  • 17:00– вечернее богослужение.

Свято-Вознесенский собор (улица Вячеслава Липинского, 20)

11 апреля: Великая суббота

  • 08:00– литургия, исповедь и причастие;
  • 14:00– освящение пасок;
  • 21:00– начало чтения Деяний святых апостолов;
  • 23:30– Полнолушница.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 00:00– пасхально рано;
  • 01:30– божественная литургия;
  • 03:00– освящение пасхальных приношений.

Епархиальный храм святого Николая (улица Словацкого, 12)

11 апреля: Великая суббота

  • 23:00– Полнолушница.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 05:00– пасхально рано;
  • 06:30– литургия;
  • 08:00– освящение пасхальных корзин.

Храм 40 мучеников Севастийских (улица Степана Бандеры., 62Б)

11 апреля: Великая суббота

  • 09:00– исповедь, причастие;
  • 13:00– 18:00– освящение пасхальных корзинок;
  • 22:00– повторное освящение пасхальных корзинок;
  • 23:00– внесение плащаницы, начало богослужения.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 10:00– освящение пасхальных корзинок;
  • 15:00– пасхальная вечерняя.

Храм Холмской Иконы Божией Матери (проспект Воли, 24)

11 апреля: Великая суббота

  • 07:30– вечерняя с литургией св. Василия Великого;
  • 12:00– 19:00– освящение пасок (каждые 20– 30 мин);
  • 23:30– Полнолушница.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 00:00– рано, литургия и освящение пасхальных принесений;
  • 13:00– вечерняя.

Кафедральный собор Святой Троицы (Градный спуск, 1)

11 апреля: Великая суббота

  • 07:00– литургия (исповедь, причастие);
  • 09:00– литургия (исповедь, причастие), панихида;
  • 12:00– 21:00– освящение пасхальных блюд;
  • 23:20– Полночная.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 00:00– Крестный ход вокруг храма, рано, литургия, освящение пасхальных блюд;
  • 07:30– литургия, освящение пасхальных блюд в нижнем храме;
  • 17:00– вечерняя.

Храм всех Святых Земли Украинской (ул. Тернопольская), 24)

11 апреля: Великая суббота

  • 07:00– исповедь;
  • 08:00– литургия;
  • 15:00– молебен;
  • 15:00– 19:00– освящение пасок;
  • 23:30– чин захоронения Плащаницы.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 00:00– Крестный ход;
  • 00:30– утреня;
  • 02:00– пасхальная литургия;
  • 04:30– 09:00– освящение пасок.

Храм Святого Архистратига Божьего Михаила (улица Шухевича, 4А)

11 апреля: Великая суббота

  • 08:00– времена;
  • 08:30– вечерняя с литургией св. Василия Великого;
  • 15:30– освящение пасок (для детей);
  • 18:00– Плуножница, Крестный ход, рано. После окончания– освящение пасок.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 04:30– воскресное время;
  • 05:00– литургия. После окончания– освящение пасок.

Храм Святого Пантелеймона Целителя (ул. Ивана Мазепы, 26/1)

11 апреля: Великая суббота

  • 17:30– занос плащаницы;
  • 18:00– пасхально рано;
  • 19:30– освящение пасок.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 06:00– литургия;
  • 07:30– освящение пасок.

Приход Новомучеников Украинского Народа УГКЦ (ул., Каменецко, 94/3А)

11 апреля: Великая суббота

  • 10:00– вечерняя с литургией св. Василия Великого;
  • 12:00– 20:00– освящение пасок.

12 апреля: Воскресение Христово

  • 00:00– всенощное пасхальное богослужение;
  • 03:30– литургия;
  • 05:00– 10:00– освящение пасок;
  • 10:00– литургия;
  • 11:00– 13:00– освящение пасок.

Добавим, что в пасхальную ночь, с 11 на 12 апреля, комендантский час в Хмельнитчине будет сокращен и будет действовать с 00:00 до 03:00. Соответствующее решение принял совет обороны Хмельницкой области.

Архикафедральный и митрополичий собор Воскресения Христова (майдан Шептицкого), 22)

Суббота, 11 апреля:

  • 08:00– Вечерняя с Божественной Литургией св. Василия Великого;
  • 16:00– 21:00– освящение корзин.

Воскресенье, 12 апреля:

  • 06:30– Надгробное;
  • 07:00– Воскресная Утреня;
  • 08:00– Архиерейская Божественная Литургия св. Ивана Златоустого (за приход);
  • 12:00– Божественная Литургия св. Ивана Златоустого (за здоровье);
  • 15:00– Вечерняя.

После каждой Божественной Литургии будет освящен корзина.

Свято-Покровский кафедральный собор ВЦУ (Мельничука), 5)

Суббота, 11 апреля:

  • 07:30– всеобщая исповедь;
  • 09:00– Божественная литургия по чину Василия Великого;
  • 15:00– освящение пасок.

Воскресенье, 12 апреля:

  • 06:30– Полночная, надгробное;
  • 07:00– Крестный ход. Пасхально рано. Божественная литургия, освящение пасок;
  • 16:00– Вечерняя.

Свято-Троицкий кафедральный собор (Грюнвальдская, 1)

Суббота, 11 апреля:

  • 08:30– всеобщая исповедь;
  • 09:00– Божественная литургия по чину свт. Василия Великого;
  • 12:00– Акафист к Живоносному Гробу Господню;
  • 14:00– освящение пасок (будет происходить до 21:00);
  • 17:00– чтение Деяний святых апостолов.

Воскресенье, 12 апреля:

  • 05:30– Полуночница. Пасхально рано;
  • 07:00– Соборная Божественная литургия по чину святого Иоанна Златоустого, освящение пасок (весь день);
  • 12:00– Пасхальный молебен;
  • 15:00– Акафист Воскресению Христову;
  • 17:00– Пасхальная вечерняя, вечер и ранний.

Собор Преображения Господня (Калушское шоссе, 3)

Суббота, 11 апреля:

  • 8 часов– (собор Преображения Господня) Святая Литургия св. Василия великого с вечерней;
  • 9:00– (часовня блаж.Иосафаты) Святая Литургия св. Василия великого. Большая панихида;
  • 15:00– 20:00– (часовня блаж.Иосафаты) Благословение пасок;
  • 16:00– 19:00– (собор Преображения Господня) Благословение пасок;
  • 17:00– 20:00 (храм св.Димитрия) Благословение пасок у всех храмов в субботу сбор приносов для нуждающихся;
  • 21:00 (часовня блаж.Иосафаты) Воскресная утреня, Божественная Лутиргия, благословение пояса.

Воскресенье, 12 апреля:

  • 5:30– (собор Преображения Господня) Воскресная утреня, Праздник Лутиргия, благословение пасок;
  • 7:00– (часовня блаж.Иосафаты) Святая Лутиргия, благословение пасок;
  • 8 часов– (храм св.Димитрия) Воскресная утреня, Праздник Лутиргия, благословение пасок;
  • 10:00– (собор Преображения Господня) Святая Лутиргия, благословение пасок;
  • 10:00– (часовня блаж.Иосафаты) Святая Лутиргия, благословение пояса.

Церковь Святых Владимира и Ольги (Волчинецкая, 223)

Суббота, 11 апреля:

  • 08:00– Вечерняя с литургией святого Василия Великого;
  • с 14:00– освящение пасок.

Воскресенье, 12 апреля:

  • 07:00– Надгробное;
  • 07:15– Воскресная утреня;
  • 08:00– Божественная литургия, освящение пасок.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Черновола., 63)

Суббота, 11 апреля:

  • 08:00– Вечерняя с литургией святого Василия Великого;
  • 15:00– 20:00– освящение пасок (каждые полчаса).

Воскресенье, 12 апреля:

  • 09:00– Праздничное богослужение;
  • 11:00– Праздничное богослужение;

Храм Трех Святителей на улице Коцюбинского, 2

Воскресенье, 12 апреля:

  • 00:00– 04:00– Пасхальное богослужение и первое освящение пасок;
  • 04:00– 08:00– освящение пасок каждые 30 минут во дворе университета;

Войти в храм и на территорию университета можно будет до комендантского часа, а выйти верующие смогут после четырех часов.

Кафедральный храм Преподобной Параскевы на улице Заньковецкой, 24

Суббота, 11 апреля:

  • 8 часов– Божественная литургия;
  • 18:00– 21:00– освящение пасхальных корзин;

Воскресенье, 12 апреля:

  • 23:30– Полнощница;
  • 00:00– Крестный ход вокруг храма;
  • 00:30– Пасхально рано;
  • 02:00– Праздничная Божественная литургия;
  • 03:30– 07:00– освящение пасхальных корзин;
  • 07:00– друга Праздничная Божественная литургия;
  • 09:00– 12:00– освящение пасхальных корзин;
  • 15:00– Большая Пасхальная вечерняя.

Храм Успения Пресвятой Богородицы по проспекту Независимости, 141

Пятница, 10 апреля:

  • 13:00– Вечерняя с выносом Плащаницы.

Суббота, 11 апреля:

  • 08:00– Акафист;
  • 09:00– Литургия Василия Великого.

Воскресенье, 12 апреля:

  • 04:00– начало Пасхального богослужения;
  • 07:00– 09:00– освящение пасок;

Кафедральный Собор Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ по улице Русской, 28

Пятница, 10 апреля:

  • 07:30– Вечерняя с выставлением Плащаницы;
  • 17:00– Молитва "Матерей в молитве";
  • 18:00– Иерусалимская утреня;

Суббота, 11 апреля:

  • 07:30– Вечерняя с литургией;
  • 12:00– 20:00– Благословение Ремень (каждые 30 минут);

Воскресенье, 12 апреля:

  • 06:00– Надгробное, Утреня;
  • 07:30 и 10:00– Литургия и освящение ремень;
  • 17:00– Вечерняя.

Собор Рождества Христова на улице Небесной сотни, 30

Суббота, 11 апреля:

  • 07:30– Исповедь, Божественная литургия;
  • 17:00– 20:00– освящение пасок;
  • 23:00– Чтение Деяний Святых Апостолов;

Воскресенье, 12 апреля:

  • 00:00– Крестный ход вокруг Собора. Пасхальная утреня, литургия;
  • 04:00– 11:00– освящение пасок;
  • 17:00– Вечерняя с миропомазкой.

Свято-Духовский кафедральный собор на улице Главной, 85

Суббота, 11 апреля:

  • 07:00– Литургия;
  • 17:00– освящение пасок;
  • 19:00– Чтение Деяний святых апостолов;
  • 23:30– Пасхальная полунощница;

Воскресенье, 12 апреля:

  • 23:30– Полнощница;
  • 00:00– Пасхальная заутреня;
  • 02:00– Божественная литургия.

В Свято-Воскресенском кафедральном соборе на площади Независимости, 19 литургия состоится 11 апреля в 9:00, а в 11:00 начнется первое освящение пасок и продлится в течение дня. 12 апреля в 6:00 будет литургия с освящением, в 17:00– Акафист Воскресению Христову.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе по улице Соборной, 31 в субботу в 7:30 будет чтение правила к Святому Причастию, в 8:30– утренние молитвы, в 13:00– освящение пасок. В воскресенье святить будут с 6:00.

В Свято-Николаевском храме на улице Косовщинской, 70/1 11 апреля служба начнется в 16:00, 12 апреля будет с 5:00 до 10:00.

В Храме Всех Святых на пересечении улиц Металлургов и Выгонопоселенской Пасхи служба будет только в воскресенье. В 9:00 начнется литургия, в 10:30 будет освящение пасок.

В Храме св. Андрея Первозванного на переулке Веретеновском, 1 11 апреля будут святить с 18:00, а 12 апреля в 5:30 будет божественная литургия, а примерно в 7:20– освящение.

В Свято-Георгиевском храме на улице ВСУ в субботу служба будет в 9:00, освящение– с 12:00 до вечера. В воскресенье– в 6:00, а будут святить где-то с 8:00.

В Свято-Покровском храме на улице Героев Крут, 64/1 11 апреля литургия будет с 9:00 до 11:00, а освящение– в 18:00. 12 апреля служба с освящением начнется с 6:00 и продлится до 11:00.

В Свято-Успенском храме на площади Пришибской в субботу пасхи будут святить с 13:00 до 18:00. 12 апреля в 6:00 начнется служба, к 11:00 должно быть освящение.

В пасхальную ночь и утром харьковские храмы работают в усиленном режиме. Освящение проводят несколько раз подряд, чтобы избежать больших очередей.

Больше всего людей собирается в центральных соборах, но освятить пояса можно почти в каждом действующем храме города.

Православные храмы, где можно освятить пасхи на Пасху в Харькове:

  • Благовещенский кафедральный собор (пл. Благовещенская, 1)

  • Свято-Успенский собор (ул. Университетская), 11)

  • Покровский монастырь (ул. Университетская), 8)

  • Храм Иоанна Богослова (ул. Алчевских, 50)

  • Храм святого Пантелеймона (ул. Клочковская), 94)

В больших соборах освящения могут повторять каждые 20– 40 минут, чтобы разгрузить поток людей.

Во многих харьковских церквях освящение совершается прямо на открытом воздухе, священник обходит корзины или совершает обряд в нескольких точках одновременно.

Греко-католики смогут освятить пасхи в Собор Святого Николая Чудотворца в Харькове (УГКЦ), улица Гвардейцев-Широнинцев, 6а. Освящение корзин обычно происходит сразу после литургии, без продолжительного ожидания.

В городе работает немало церквей, где можно освятить паски, в частности, храмы Православной церкви Украины, которые проводят праздничные службы и открыты для верующих в этот день:

  • Храм Святой Троицы, ул. Святоволодимировская, 101-А;
  • Храм Архистратига Михаила, Передатная улица, 20;
  • Храм Святого Николая, проспект Юбилейный, 1;
  • Храм святых апостолов Петра и Павла, Шевченковский район;
  • Свято-Покровский собор, проспект Соборный, 37;
  • Преображенская церковь, жилой массив Бабурка, район Днепрострой-2.

Освящение пасхальных корзин обычно происходит в ночь с субботы на воскресенье после завершения праздничной литургии, а также в воскресенье утром– примерно с 05:00– 06:00 и до обеда. Именно в это время больше людей приходит в храмы.

В то же время важно учитывать, что каждый храм самостоятельно определяет расписание богослужений. В праздничные дни возможны изменения, а в условиях военного положения график могут дополнительно корректироваться из соображений безопасности.

В Запорожье также действуют несколько храмов Украинской греко-католической церкви, поэтому верующие могут прийти 11– 12 апреля на богослужение и освятить пасхальные корзины:

  • Церковь Матери Божией Неустанной Помощи (УГКЦ), ул. Талалихина, 58;
  • Церковь святых апостолов Петра и Павла (УГКЦ), ул. Вербовая, 11;
  • Церковь святого Владимира Великого (УГКЦ), проспект Металлургов, 1А;
  • Приход святой великомученицы Варвары (УГКЦ), ул. Рубано.

В городе работает значительное количество православных храмов, где в Пасху проходят праздничные литургии и освящение корзин. Больше верующих обычно собирается в кафедральных соборах и больших приходах., однако освящение проводится практически во всех церквях:

  • Свято-Троицкий кафедральный собор (ВЦУ), Троицкая площадь, 7;
  • Спасо-Преображенский кафедральный собор, площадь Соборная, 1;
  • Храм Иверской иконы Божией Матери, улица Семафорная, 60;
  • Храм Архистратига Михаила, проспект Петра Калнышевского, 46;
  • Храмы жилых массивов Сокол, ул. Яснополянская, 2.

Освящение пасок начинается после завершения ночной пасхальной литургии. Часть храмов совершает обряд в ночное время, другие– утром Пасхи. Наибольший поток людей приходится именно на утренние часы, поэтому верующим рекомендуют приходить заранее.

УГКЦ в Днепре обычно проводит литургии вечером 11 апреля и утром 12 апреля., после которых верующие могут освятить свои корзины:

  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (УГКЦ), ул. Андрея Шептицкого, 8;
  • Приход святого Николая (УГКЦ), улица Гостомельская, 5;
  • Приход святого Иосафата (УГКЦ), богослужения проводятся в приходском храме.

В православных храмах города пасхальные богослужения проходят в ночное время и с утра., после чего несколько раз подряд происходит освящение корзин. Больше всего людей собирается в центральных соборах, однако освящение совершается почти в каждом действующем храме.

Православные храмы, где освятить пасхи на Пасху 2026 в Одессе:

  • Спасо-Преображенский кафедральный собор, Соборная площадь, 3
  • Свято-Успенский кафедральный собор, ул. Преображенская, 70
  • Собор Рождества Христова, ул. Пастера, 5
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы, улица Бахмутская, 67
  • Храм Преподобного Серафима Саровского, улица Рассвета, 61
  • Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца, улица Виталия Нестеренко, 36/1

Греко-католики в Одессе могут освятить пасхи в Храме Святого Апостола Андрея Первозванного (УГКЦ), ул. Гимназическая, 22/24.

Где освятить пасхи на Пасху 2026 в Николаеве:

  • Кафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери, Садовая, 12
  • Свято-Никольский собор, улица Алексея Вадатурского, 4
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы, улица Героев Спасателей, 10
  • Храм Святого Духа, Академика Рыльского, 66

В кафедральном соборе Касперовской иконы Божией Матери сообщили, что освящение пасок начнется уже в 05:00 утра 12 апреля. Позже в тот же день, в 16:00, запланирована вечерняя пасхальная служба.

Греко-католическая община будет освящать корзины сразу после литургии без продолжительного ожидания. Освятить корзины можно 12 апреля в Приходы Покрова Пресвятой Богородицы, по адресу ул. Архитектора Старова в береговой зоне г. Ингул.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе ПЦУ освящение пройдет:

  • в субботу– с 10.00 до 23.00,
  • в воскресенье– с 7:30 до 8:00 и с 9:30 до 16:00.

Где в Виннице будут освящать пасхальные корзины

Винницко-Барская епархия

  • Спасо-Преображенский кафедральный собор (ул. Соборная), 23)
  • Храм иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбных радостей" (ул. Пирогова, 109)
  • Храм святителя Николая Мирликийского (ул. Арабея), 11)
  • Монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Магистратская), 162)
  • Храм преподобного Лаврентия Черниговского (ул. Пирогова, 109А)
  • Свято-Троицкий скальный храм (ул. Скалецкого), 77)
  • Храм иконы Пресвятой Богородицы "Скоропослушницы" (Хмельницкое шоссе), 129)

Винницко-Тульчинская епархия

  • Храм Спас на Убрусе (ул. Станиславского, 7А)
  • Храм преподобного Серафима Саровского (Хмельницкое шоссе, 145)
  • Храм Святой Великомученицы Варвары (1-й Киевский переулок., 66)
  • Храм Святого Архистратига Михаила (ул. Ивана Мазепы, 10А)
  • Храм Святых Жен-Мироносиц (ул. Киевская), 126А)
  • Храм Рождества Христова (Немировское шоссе., 82)
  • Храм Юрия Победителя (ул. Стельмаха, 43А)
  • Храм Святого Владимира (ул. Шепеля, 72Б)
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Ватутина), 137Б)
  • Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (ул. Пирогова, 109В)
  • Храм преподобных Феодора и Константина Острожских (просп. Коцюбинского, 50)
  • Часовня святителя Луки Крымского (ул. Князей Кориатовичей), 185)

Винницко-Брацлавская епархия

  • Храм "Всем Скорбным Радость" (ул. Анастасии Медведь, 2)

УГКЦ

  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Киевская), 1)

Храм Успения Пресвятой Богородицы, ул. Авиационная, 63а (парк Крючкова)

Богослужение продлится с 23:30 до 04:00, освящение пасок до 13:00

Гарнизонный храм Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Юрия Олефиренко, 14 (возле Ковалевского парка)

Служба с 23:30 до 04:00, освящение пасок до 16:00

Храм равноапостольного князя Владимира, ул. Арсения Тарковского, 73/5

Богослужение с 23:00 до 04:00, освящение пасок до 16:00

Храм святого апостола Андрея Первозванного, поселок Горный, ул. 1-я Линия

Служба с 23:30 до 04:00, освящение пасок до 10:00

Приход святых апостолов Петра и Павла, ул. Евгения Маланюка (возле Центра занятости)

Богослужение с 23:00 до 04:00, освящение пасок до 10:00

Приход равноапостольной княгини Ольги, ул. Руслана Слободянюка, 205

Служба с 05:00 до 07:30, освящение пасок до 12:00

Приход Святой Троицы, проспект Университетский, 2/5 (на территории областной больницы)

Богослужение с 06:00 до 07:30, освящение пасок до 11:00

В епархии отмечают, что в случае изменений расписание может быть уточнено дополнительно.

Свято-Троицкий кафедральный собор, улица Славы, 10

Освящение пасок будет проходить 11 апреля с 18 до 22 часов, 12 апреля– с 4 утра до 14 часов. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3 часов.

Свято-Михайловский кафедральный собор, улица Надпольная, 212

Освящение пасок будет проходить 11 апреля с 18 до 22 часов, 12 апреля– с 4 утра до 14 часов. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3:30 часов.

Свято-Сретенский приход, улица Вячеслава Чорновола, дом 168/1

Освящение пасок продлится 12 апреля с 4 до 12 часов, пасхальная служба– в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3 часов.

Свято-Николаевский приход, улица Сумгаитская, 21/1

Освящение пасок 12 апреля продлится с 4 до 14 часов, пасхальная служба– в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3:30 часов.

Свято-Анатолиевский храм ВЦУ, улица Святителя Луки, 16/2

Освящение пасок будет проходить 12 апреля с 4 до 13 часов, пасхальная служба в ночь на 12 апреля продлится с 22 до 3 часов.

Приход "Всех святых земли", площадь 700-летия, угол улиц Гоголя– Добровольского.

Освящение ремней: 12 апреля с 4 до 12 часов. Пасхальная служба– в ночь на 12 апреля с 22 до 2 часов.

Приход иконы Божией Матери "Неопалимая купина", улица Оноприенко, 8

Освящение пасок 12 апреля продлится с 7:30 до 11 часов. Пасхальная служба 12 апреля с 6 часов до 7:30.

Приход Рождества Пресвятой Богородицы, улица Благовестная, дом 374

Освящать пасху 12 апреля с 4 до 12 часов, а пасхальная служба в ночь на 12 апреля продлится с 23 до 3 часов.

Приход Святого Архистратига Божьего Михаила, улица Оноприенко, 10

Освящать пасхи с 4:30. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 22 до 4 утра.

Приход святой великомученицы Варвары, улица Рустави, 25/1

Пасхи будут освящать 12 апреля с 4 до 12 часов. Пасхальная служба– с 23 до 3 часов в ночь на 12 апреля.

Приход Успения Пресвятой Богородицы, улица Святителя Луки, дом 7

Освятить паску можно будет 11 апреля с 16 до 18 часов. Пасхальная служба состоится 12 апреля с 8 до 10 утра.

Храм преподобного Амфилохия Почаевского, улица Казацкая 7/2

Пасху будут освящать 12 апреля с 4 до 12 часов. Пасхальная служба– с 23:30 до 3 утра в ночь на 12 апреля.

Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия., бульвар Шевченко, 81

Освящение пасок состоится 12 апреля с 7 до 12 часов. Пасхальная служба 12 апреля продлится с 5 до 7 утра.

Приход святого Андрея Первозванного, улица Героев Днепра, 30

Освящение пасок продлится два дня: 11 апреля– с 18 до 22 часов, 12 апреля– с 4 до 12 часов. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 23 до 3 утра.

В Екатерининском соборе паски можно будет освящать, начиная с субботы, 11 апреля, после утренней литургии– примерно с 11 часов. Ночная пасхальная служба в храме начнется в 23:30 и продлится примерно до 4 часов утра.

Если прихожане придут в храм на ночную службу, то они не смогут уже оттуда выйти к концу комендантского часа. Утром освящение корзин начнется сразу после комендантского часа.

В Пятницкой церкви паски можно будет святить только в воскресенье, 12 апреля, ориентировочно после 5 часов утра.

В Спасо-Преображенский собор, ночного богослужения не будет, а освящать корзины начнут с 6 часов утра 12 апреля.

В Свято-Троицкий собор, наоборот, паски можно будет освящать, начиная с субботы, 11 апреля, с 14:00 до 19:00 часов. В воскресенье, 12 апреля, освящать корзины будут после божественной литургии, которая начнется в 6 часов.

В церкви Михаила и Федора (улица гетмана Полуботка, 40), пасхальные корзины можно будет освящать также, начиная с субботы, 11 апреля, примерно после 11 часов утра и до 17 часов. В то же время, ночной службы в храме не будет. А утром, 12 апреля, люди смогут прийти освящать пасхи после утренней литургии.

В храме святого Иоанна Воина, что на проспекте Мира, 194, святить пасхи будут в субботу, 11 апреля, с 17 до 23 часов. Ночная служба начнется в 23:15 и будет проходить "при закрытых дверях", ввиду комендантского часа. Утром освящать корзины уже можно с 4:15 и до 12 часов.

Храм всех Святых Черниговских (улица Всехсвятская, 1). Ночная служба там будет. Она начнется в 23.00. А освящать пасхи будут уже утром, 12 апреля, с 5 часов утра.

Греко-католики смогут освятить пасхи в Чернигове церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Черновола, 45). Освящение пасок будет проводиться с субботы, 11 апреля, после вечерней литургии– примерно где-то в 22 часов. Утром– после литургии.

Свято-Успенский кафедральный собор ВЦУ, Соборная площадь, 1

Освящение корзин продлится с 15:00 до 22:00 в субботу, 11 апреля. Будут делать это с интервалом в 30 минут. Ночное богослужение начнется в полночь, а завершат его в 17:00.

Свято-Покровский храм ВЦУ, улица Джохара Дудаева, 1

В субботу, 11 апреля, начнется в 9:00 утренняя литургия. Освящение корзин будет продолжаться с 16:00 до 23:00. После в 00:00– ночное богослужение. Пасхи будут освящать с 06:00 в течение целого дня, в зависимости от количества верующих.

Свято-Николаевский храм ВЦУ, Николаевский спуск, 3

Освящение пасхальных корзин ― с 17:00 до 23:00 в субботу, 11 апреля. После этого в 23:45 последует ночное пасхальное богослужение. Освятить пояса можно будет с 4:00 до 12:00 в воскресенье, 12 апреля.

Свято-Михайловский храм ВЦУ, улица Волонтерская, 79 (микрорайон Ивонченцы)

С субботы на воскресенье в храме начнется ночное богослужение и Крестный ход. Освящение корзин будет 12 апреля трижды в день: в 4:30, в 8:00 и 9:00.

Полный перечень храмов ВТО на Полтавщине и их контакты можно посмотреть на официальном вебсайте Полтавской епархии.

В Житомирском городском совете отметили, что праздничные богослужения будут проходить с учетом комендантского часа, потому в ночное время Пасхальные службы проводиться не будут.

Все богослужения в субботу завершатся к началу комендантского часа, а в воскресенье начнутся после ее завершения– с пяти часов утра.

Посвятить паски православные верующие смогут в Свято-Михайловском кафедральном соборе (ул. Киевская, 18)

11 апреля, суббота– Великая Суббота:

  • 07:30– Литургия;
  • 13:00– 22:00– освящение пасхальных корзинок;
  • 13:00– 22:00– чтение Деяний святых апостолов;

12 апреля, воскресенье– Пасха:

  • 05:00– Литургия, освящение пасхальных корзин в течение всего дня на Пасху;
  • 17:00– Пасхально Литургия.

Украинская Греко-Католическая Церковь Приход Святого Василия Великого (ул. Шевченко), 111)

11 апреля, суббота– Великая Суббота:

  • 09:00– Вечерняя с Литургией;
  • 15:00– освящение пасхальных корзинок;
  • 16:00– освящение пасхальных корзинок;
  • 17:00– освящение пасхальных корзинок;
  • 18:00– освящение пасхальных корзинок;
  • 19:00– освящение пасхальных корзин.

12 апреля, воскресенье– Пасха:

  • 07:20– Пасхально Литургия;
  • 09:00– Праздник Литургия;

После богослужения– освящение пасхальных корзин.

В Херсонской области запретили богослужение на Пасху и во время поминальных дней, в частности, в период комендантского часа. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Запрет связан с ухудшением ситуации безопасности в регионе.