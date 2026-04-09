24 Канал собрал всю информацию, когда и где в городах Украины будут святить паски в 2026 году. Стоит отметить, что праздничные литургии будут совершаться с учетом комендантского часа, поэтому Пасхальные богослужения в ночное время во многих областях– не будет.

К теме Действительно ли нельзя печь пасхи в Страстную пятницу: неожиданный ответ священника ВТО

Некоторые церкви уже опубликовали расписание Пасхальных литургий и время освящения пасок в своих социальных сетях, в частности, на страницах и вебсайтах религиозных организаций. Актуальную информацию о времени Пасхальной литургии и освящении пасок лучше проверять непосредственно в той церкви, которую вы планируете посетить.

Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь

Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь обнародовал расписание богослужений на Пасху.

11 апреля:

12 апреля, воскресенье:

Также обнародовала расписание богослужений на Пасхальную неделю и Киево-Печерскую лавру.

Свято-Михайловский Златоверхий собор (ВТО)

Это главный храм ПЦУ, здесь паски можно будет освятить в течение двух дней:

Освящение:

Расписание служб:

Киево-Печерская лавра (ВЦУ)

В Успенском соборе и Крестовоздвиженском храме график следующий.

Освящение:

Богослужение:

Ночная служба начнется в полночь 12 апреля в Крестовоздвиженском храме. Утренняя литургия в Успенском соборе– в 07:00.

Вы также можете найти церковь, где освятить пояса также непосредственно в своем районе.

Список локаций для освящения пасхи в Печерском районе Киева:

Список локаций для освящения пасхи в Голосеевском районе Киева:

Где на Пасху освятить пояса в Киеве в Дарницком районе:

Перечень локаций для освящения пасхи в Соломенском районе Киева:

Список локаций для освящения пасхи в Подольском районе Киева:

Список локаций для освящения пасхи в Святошинском районе Киева:

Список локаций для освящения пасхи в Оболонском районе Киева:

Список локаций для освящения пасхи в Днепровском районе Киева:

Список локаций для освящения пасхи в Деснянском районе Киева:

Список локаций для освящения пасхи в Шевченковском районе Киева:

Львовский городской совет обнародовал расписание Пасхальных богослужений. Там также напомнили, что комендантский час во Львове и Львовской области в 2026 году действует ежедневно с 00:00 до 05:00, поэтому ночных служб во время Пасхи в церквях– не будет.

Расписание богослужений во Львове будет следующим:

Архикафедральный собор Святого Юра УГКЦ (пл. св. Юра, 5)

Великая Суббота, 11 апреля

Пасха, 12 апреля

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная), 11)

Великая Суббота, 11 апреля

Пасха, 12 апреля

Свято-Покровский кафедральный собор ВЦУ (ул. Грушевского), 2)

Великая Суббота, 11 апреля

Пасха, 12 апреля

Храм Успения Пресвятой Богородицы ВТО (ул. Русская), 5)

Великая Суббота, 11 апреля

Пасха, 12 апреля

Свято-Покровский Кафедральный Собор (ул. Соборная), 6)

11 апреля: Великая суббота

12 апреля: Воскресение Христово

Свято-Воскресенский кафедральный собор (ул. Соборная), 39)

11 апреля: Великая суббота

12 апреля: Воскресение Христово

Свято-Троицкий храм, Басов Кут (улица Басовкутская, 60)

11 апреля: Великая суббота

12 апреля: Воскресение Христово

Свято-Вознесенский собор (улица Вячеслава Липинского, 20)

11 апреля: Великая суббота

12 апреля: Воскресение Христово

Епархиальный храм святого Николая (улица Словацкого, 12)

11 апреля: Великая суббота

12 апреля: Воскресение Христово

05:00– пасхально рано;

06:30– литургия;

08:00– освящение пасхальных корзин.

Храм 40 мучеников Севастийских (улица Степана Бандеры., 62Б)

11 апреля: Великая суббота

09:00– исповедь, причастие;

13:00– 18:00– освящение пасхальных корзинок;

22:00– повторное освящение пасхальных корзинок;

23:00– внесение плащаницы, начало богослужения.

12 апреля: Воскресение Христово

10:00– освящение пасхальных корзинок;

15:00– пасхальная вечерняя.

Луцк

Храм Холмской Иконы Божией Матери (проспект Воли, 24)

11 апреля: Великая суббота

07:30– вечерняя с литургией св. Василия Великого;

12:00– 19:00– освящение пасок (каждые 20– 30 мин);

23:30– Полнолушница.

12 апреля: Воскресение Христово

00:00– рано, литургия и освящение пасхальных принесений;

13:00– вечерняя.

Кафедральный собор Святой Троицы (Градный спуск, 1)

11 апреля: Великая суббота

07:00– литургия (исповедь, причастие);

09:00– литургия (исповедь, причастие), панихида;

12:00– 21:00– освящение пасхальных блюд;

23:20– Полночная.

12 апреля: Воскресение Христово

00:00– Крестный ход вокруг храма, рано, литургия, освящение пасхальных блюд;

07:30– литургия, освящение пасхальных блюд в нижнем храме;

17:00– вечерняя.

Хмельницкий

Храм всех Святых Земли Украинской (ул. Тернопольская), 24)

11 апреля: Великая суббота

07:00– исповедь;

08:00– литургия;

15:00– молебен;

15:00– 19:00– освящение пасок;

23:30– чин захоронения Плащаницы.

12 апреля: Воскресение Христово

00:00– Крестный ход;

00:30– утреня;

02:00– пасхальная литургия;

04:30– 09:00– освящение пасок.

Храм Святого Архистратига Божьего Михаила (улица Шухевича, 4А)

11 апреля: Великая суббота

08:00– времена;

08:30– вечерняя с литургией св. Василия Великого;

15:30– освящение пасок (для детей);

18:00– Плуножница, Крестный ход, рано. После окончания– освящение пасок.

12 апреля: Воскресение Христово

04:30– воскресное время;

05:00– литургия. После окончания– освящение пасок.

Храм Святого Пантелеймона Целителя (ул. Ивана Мазепы, 26/1)

11 апреля: Великая суббота

17:30– занос плащаницы;

18:00– пасхально рано;

19:30– освящение пасок.

12 апреля: Воскресение Христово

06:00– литургия;

07:30– освящение пасок.

Приход Новомучеников Украинского Народа УГКЦ (ул., Каменецко, 94/3А)

11 апреля: Великая суббота

10:00– вечерняя с литургией св. Василия Великого;

12:00– 20:00– освящение пасок.

12 апреля: Воскресение Христово

00:00– всенощное пасхальное богослужение;

03:30– литургия;

05:00– 10:00– освящение пасок;

10:00– литургия;

11:00– 13:00– освящение пасок.

Добавим, что в пасхальную ночь, с 11 на 12 апреля, комендантский час в Хмельнитчине будет сокращен и будет действовать с 00:00 до 03:00. Соответствующее решение принял совет обороны Хмельницкой области.

Ивано-Франковск

Архикафедральный и митрополичий собор Воскресения Христова (майдан Шептицкого), 22)

Суббота, 11 апреля:

08:00– Вечерняя с Божественной Литургией св. Василия Великого;

16:00– 21:00– освящение корзин.

Воскресенье, 12 апреля:

06:30– Надгробное;

07:00– Воскресная Утреня;

08:00– Архиерейская Божественная Литургия св. Ивана Златоустого (за приход);

12:00– Божественная Литургия св. Ивана Златоустого (за здоровье);

15:00– Вечерняя.

После каждой Божественной Литургии будет освящен корзина.

Свято-Покровский кафедральный собор ВЦУ (Мельничука), 5)

Суббота, 11 апреля:

07:30– всеобщая исповедь;

09:00– Божественная литургия по чину Василия Великого;

15:00– освящение пасок.

Воскресенье, 12 апреля:

06:30– Полночная, надгробное;

07:00– Крестный ход. Пасхально рано. Божественная литургия, освящение пасок;

16:00– Вечерняя.

Свято-Троицкий кафедральный собор (Грюнвальдская, 1)

Суббота, 11 апреля:

08:30– всеобщая исповедь;

09:00– Божественная литургия по чину свт. Василия Великого;

12:00– Акафист к Живоносному Гробу Господню;

14:00– освящение пасок (будет происходить до 21:00);

17:00– чтение Деяний святых апостолов.

Воскресенье, 12 апреля:

05:30– Полуночница. Пасхально рано;

07:00– Соборная Божественная литургия по чину святого Иоанна Златоустого, освящение пасок (весь день);

12:00– Пасхальный молебен;

15:00– Акафист Воскресению Христову;

17:00– Пасхальная вечерняя, вечер и ранний.

Собор Преображения Господня (Калушское шоссе, 3)

Суббота, 11 апреля:

8 часов– (собор Преображения Господня) Святая Литургия св. Василия великого с вечерней;

9:00– (часовня блаж.Иосафаты) Святая Литургия св. Василия великого. Большая панихида;

15:00– 20:00– (часовня блаж.Иосафаты) Благословение пасок;

16:00– 19:00– (собор Преображения Господня) Благословение пасок;

17:00– 20:00 (храм св.Димитрия) Благословение пасок у всех храмов в субботу сбор приносов для нуждающихся;

21:00 (часовня блаж.Иосафаты) Воскресная утреня, Божественная Лутиргия, благословение пояса. Воскресенье, 12 апреля: 5:30– (собор Преображения Господня) Воскресная утреня, Праздник Лутиргия, благословение пасок;

7:00– (часовня блаж.Иосафаты) Святая Лутиргия, благословение пасок;

8 часов– (храм св.Димитрия) Воскресная утреня, Праздник Лутиргия, благословение пасок;

10:00– (собор Преображения Господня) Святая Лутиргия, благословение пасок;

10:00– (часовня блаж.Иосафаты) Святая Лутиргия, благословение пояса. Церковь Святых Владимира и Ольги (Волчинецкая, 223) Суббота, 11 апреля: 08:00– Вечерняя с литургией святого Василия Великого;

с 14:00– освящение пасок. Воскресенье, 12 апреля: 07:00– Надгробное;

07:15– Воскресная утреня;

08:00– Божественная литургия, освящение пасок. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Черновола., 63) Суббота, 11 апреля: 08:00– Вечерняя с литургией святого Василия Великого;

15:00– 20:00– освящение пасок (каждые полчаса).

Воскресенье, 12 апреля:

09:00– Праздничное богослужение;

11:00– Праздничное богослужение;

Черновцы

Храм Трех Святителей на улице Коцюбинского, 2

Воскресенье, 12 апреля:

00:00– 04:00– Пасхальное богослужение и первое освящение пасок;

04:00– 08:00– освящение пасок каждые 30 минут во дворе университета;

Войти в храм и на территорию университета можно будет до комендантского часа, а выйти верующие смогут после четырех часов.

Кафедральный храм Преподобной Параскевы на улице Заньковецкой, 24

Суббота, 11 апреля:

8 часов– Божественная литургия;

18:00– 21:00– освящение пасхальных корзин;

Воскресенье, 12 апреля:

23:30– Полнощница;

00:00– Крестный ход вокруг храма;

00:30– Пасхально рано;

02:00– Праздничная Божественная литургия;

03:30– 07:00– освящение пасхальных корзин;

07:00– друга Праздничная Божественная литургия;

09:00– 12:00– освящение пасхальных корзин;

15:00– Большая Пасхальная вечерняя.

Храм Успения Пресвятой Богородицы по проспекту Независимости, 141

Пятница, 10 апреля:

13:00– Вечерняя с выносом Плащаницы.

Суббота, 11 апреля:

08:00– Акафист;

09:00– Литургия Василия Великого.

Воскресенье, 12 апреля:

04:00– начало Пасхального богослужения;

07:00– 09:00– освящение пасок;

Кафедральный Собор Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ по улице Русской, 28

Пятница, 10 апреля:

07:30– Вечерняя с выставлением Плащаницы;

17:00– Молитва "Матерей в молитве";

18:00– Иерусалимская утреня;

Суббота, 11 апреля:

07:30– Вечерняя с литургией;

12:00– 20:00– Благословение Ремень (каждые 30 минут);

Воскресенье, 12 апреля:

06:00– Надгробное, Утреня;

07:30 и 10:00– Литургия и освящение ремень;

17:00– Вечерняя.

Собор Рождества Христова на улице Небесной сотни, 30

Суббота, 11 апреля:

07:30– Исповедь, Божественная литургия;

17:00– 20:00– освящение пасок;

23:00– Чтение Деяний Святых Апостолов;

Воскресенье, 12 апреля:

00:00– Крестный ход вокруг Собора. Пасхальная утреня, литургия;

04:00– 11:00– освящение пасок;

17:00– Вечерняя с миропомазкой.

Свято-Духовский кафедральный собор на улице Главной, 85

Суббота, 11 апреля:

07:00– Литургия;

17:00– освящение пасок;

19:00– Чтение Деяний святых апостолов;

23:30– Пасхальная полунощница;

Воскресенье, 12 апреля:

23:30– Полнощница;

00:00– Пасхальная заутреня;

02:00– Божественная литургия.

Сумы

В Свято-Воскресенском кафедральном соборе на площади Независимости, 19 литургия состоится 11 апреля в 9:00, а в 11:00 начнется первое освящение пасок и продлится в течение дня. 12 апреля в 6:00 будет литургия с освящением, в 17:00– Акафист Воскресению Христову.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе по улице Соборной, 31 в субботу в 7:30 будет чтение правила к Святому Причастию, в 8:30– утренние молитвы, в 13:00– освящение пасок. В воскресенье святить будут с 6:00.

В Свято-Николаевском храме на улице Косовщинской, 70/1 11 апреля служба начнется в 16:00, 12 апреля будет с 5:00 до 10:00.

В Храме Всех Святых на пересечении улиц Металлургов и Выгонопоселенской Пасхи служба будет только в воскресенье. В 9:00 начнется литургия, в 10:30 будет освящение пасок.

В Храме св. Андрея Первозванного на переулке Веретеновском, 1 11 апреля будут святить с 18:00, а 12 апреля в 5:30 будет божественная литургия, а примерно в 7:20– освящение.

В Свято-Георгиевском храме на улице ВСУ в субботу служба будет в 9:00, освящение– с 12:00 до вечера. В воскресенье– в 6:00, а будут святить где-то с 8:00.

В Свято-Покровском храме на улице Героев Крут, 64/1 11 апреля литургия будет с 9:00 до 11:00, а освящение– в 18:00. 12 апреля служба с освящением начнется с 6:00 и продлится до 11:00.

В Свято-Успенском храме на площади Пришибской в субботу пасхи будут святить с 13:00 до 18:00. 12 апреля в 6:00 начнется служба, к 11:00 должно быть освящение.

Харьков

В пасхальную ночь и утром харьковские храмы работают в усиленном режиме. Освящение проводят несколько раз подряд, чтобы избежать больших очередей.

Больше всего людей собирается в центральных соборах, но освятить пояса можно почти в каждом действующем храме города.

Православные храмы, где можно освятить пасхи на Пасху в Харькове:

Благовещенский кафедральный собор (пл. Благовещенская, 1)

Свято-Успенский собор (ул. Университетская), 11)

Покровский монастырь (ул. Университетская), 8)

Храм Иоанна Богослова (ул. Алчевских, 50)

Храм святого Пантелеймона (ул. Клочковская), 94)

В больших соборах освящения могут повторять каждые 20– 40 минут, чтобы разгрузить поток людей.

Во многих харьковских церквях освящение совершается прямо на открытом воздухе, священник обходит корзины или совершает обряд в нескольких точках одновременно.

Греко-католики смогут освятить пасхи в Собор Святого Николая Чудотворца в Харькове (УГКЦ), улица Гвардейцев-Широнинцев, 6а. Освящение корзин обычно происходит сразу после литургии, без продолжительного ожидания.

Запорожье

В городе работает немало церквей, где можно освятить паски, в частности, храмы Православной церкви Украины, которые проводят праздничные службы и открыты для верующих в этот день:

Храм Святой Троицы, ул. Святоволодимировская, 101-А;

Храм Архистратига Михаила, Передатная улица, 20;

Храм Святого Николая, проспект Юбилейный, 1;

Храм святых апостолов Петра и Павла, Шевченковский район;

Свято-Покровский собор, проспект Соборный, 37;

Преображенская церковь, жилой массив Бабурка, район Днепрострой-2.

Освящение пасхальных корзин обычно происходит в ночь с субботы на воскресенье после завершения праздничной литургии, а также в воскресенье утром– примерно с 05:00– 06:00 и до обеда. Именно в это время больше людей приходит в храмы.

В то же время важно учитывать, что каждый храм самостоятельно определяет расписание богослужений. В праздничные дни возможны изменения, а в условиях военного положения график могут дополнительно корректироваться из соображений безопасности.

В Запорожье также действуют несколько храмов Украинской греко-католической церкви, поэтому верующие могут прийти 11– 12 апреля на богослужение и освятить пасхальные корзины:

Церковь Матери Божией Неустанной Помощи (УГКЦ), ул. Талалихина, 58;

Церковь святых апостолов Петра и Павла (УГКЦ), ул. Вербовая, 11;

Церковь святого Владимира Великого (УГКЦ), проспект Металлургов, 1А;

Приход святой великомученицы Варвары (УГКЦ), ул. Рубано.

Днепр

В городе работает значительное количество православных храмов, где в Пасху проходят праздничные литургии и освящение корзин. Больше верующих обычно собирается в кафедральных соборах и больших приходах., однако освящение проводится практически во всех церквях:

Свято-Троицкий кафедральный собор (ВЦУ), Троицкая площадь, 7;

Спасо-Преображенский кафедральный собор, площадь Соборная, 1;

Храм Иверской иконы Божией Матери, улица Семафорная, 60;

Храм Архистратига Михаила, проспект Петра Калнышевского, 46;

Храмы жилых массивов Сокол, ул. Яснополянская, 2.

Освящение пасок начинается после завершения ночной пасхальной литургии. Часть храмов совершает обряд в ночное время, другие– утром Пасхи. Наибольший поток людей приходится именно на утренние часы, поэтому верующим рекомендуют приходить заранее.

УГКЦ в Днепре обычно проводит литургии вечером 11 апреля и утром 12 апреля., после которых верующие могут освятить свои корзины:

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (УГКЦ), ул. Андрея Шептицкого, 8;

Приход святого Николая (УГКЦ), улица Гостомельская, 5;

Приход святого Иосафата (УГКЦ), богослужения проводятся в приходском храме.

Одесса

В православных храмах города пасхальные богослужения проходят в ночное время и с утра., после чего несколько раз подряд происходит освящение корзин. Больше всего людей собирается в центральных соборах, однако освящение совершается почти в каждом действующем храме.

Православные храмы, где освятить пасхи на Пасху 2026 в Одессе:

Спасо-Преображенский кафедральный собор, Соборная площадь, 3

Свято-Успенский кафедральный собор, ул. Преображенская, 70

Собор Рождества Христова, ул. Пастера, 5

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, улица Бахмутская, 67

Храм Преподобного Серафима Саровского, улица Рассвета, 61

Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца, улица Виталия Нестеренко, 36/1

Греко-католики в Одессе могут освятить пасхи в Храме Святого Апостола Андрея Первозванного (УГКЦ), ул. Гимназическая, 22/24.

Николаев

Где освятить пасхи на Пасху 2026 в Николаеве:

Кафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери, Садовая, 12

Свято-Никольский собор, улица Алексея Вадатурского, 4

Собор Рождества Пресвятой Богородицы, улица Героев Спасателей, 10

Храм Святого Духа, Академика Рыльского, 66

В кафедральном соборе Касперовской иконы Божией Матери сообщили, что освящение пасок начнется уже в 05:00 утра 12 апреля. Позже в тот же день, в 16:00, запланирована вечерняя пасхальная служба.

Греко-католическая община будет освящать корзины сразу после литургии без продолжительного ожидания. Освятить корзины можно 12 апреля в Приходы Покрова Пресвятой Богородицы, по адресу ул. Архитектора Старова в береговой зоне г. Ингул.

Винница

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе ПЦУ освящение пройдет:

в субботу– с 10.00 до 23.00,

в воскресенье– с 7:30 до 8:00 и с 9:30 до 16:00.

Где в Виннице будут освящать пасхальные корзины

Винницко-Барская епархия

Спасо-Преображенский кафедральный собор (ул. Соборная), 23)

Храм иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбных радостей" (ул. Пирогова, 109)

Храм святителя Николая Мирликийского (ул. Арабея), 11)

Монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Магистратская), 162)

Храм преподобного Лаврентия Черниговского (ул. Пирогова, 109А)

Свято-Троицкий скальный храм (ул. Скалецкого), 77)

Храм иконы Пресвятой Богородицы "Скоропослушницы" (Хмельницкое шоссе), 129)

Винницко-Тульчинская епархия

Храм Спас на Убрусе (ул. Станиславского, 7А)

Храм преподобного Серафима Саровского (Хмельницкое шоссе, 145)

Храм Святой Великомученицы Варвары (1-й Киевский переулок., 66)

Храм Святого Архистратига Михаила (ул. Ивана Мазепы, 10А)

Храм Святых Жен-Мироносиц (ул. Киевская), 126А)

Храм Рождества Христова (Немировское шоссе., 82)

Храм Юрия Победителя (ул. Стельмаха, 43А)

Храм Святого Владимира (ул. Шепеля, 72Б)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Ватутина), 137Б)

Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (ул. Пирогова, 109В)

Храм преподобных Феодора и Константина Острожских (просп. Коцюбинского, 50)

Часовня святителя Луки Крымского (ул. Князей Кориатовичей), 185)

Винницко-Брацлавская епархия

Храм "Всем Скорбным Радость" (ул. Анастасии Медведь, 2)

УГКЦ

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Киевская), 1)

Кропивницкий

Храм Успения Пресвятой Богородицы, ул. Авиационная, 63а (парк Крючкова)

Богослужение продлится с 23:30 до 04:00, освящение пасок до 13:00

Гарнизонный храм Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Юрия Олефиренко, 14 (возле Ковалевского парка)

Служба с 23:30 до 04:00, освящение пасок до 16:00

Храм равноапостольного князя Владимира, ул. Арсения Тарковского, 73/5

Богослужение с 23:00 до 04:00, освящение пасок до 16:00

Храм святого апостола Андрея Первозванного, поселок Горный, ул. 1-я Линия

Служба с 23:30 до 04:00, освящение пасок до 10:00

Приход святых апостолов Петра и Павла, ул. Евгения Маланюка (возле Центра занятости)

Богослужение с 23:00 до 04:00, освящение пасок до 10:00

Приход равноапостольной княгини Ольги, ул. Руслана Слободянюка, 205

Служба с 05:00 до 07:30, освящение пасок до 12:00

Приход Святой Троицы, проспект Университетский, 2/5 (на территории областной больницы)

Богослужение с 06:00 до 07:30, освящение пасок до 11:00

В епархии отмечают, что в случае изменений расписание может быть уточнено дополнительно.

Черкассы

Свято-Троицкий кафедральный собор, улица Славы, 10

Освящение пасок будет проходить 11 апреля с 18 до 22 часов, 12 апреля– с 4 утра до 14 часов. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3 часов.

Свято-Михайловский кафедральный собор, улица Надпольная, 212

Освящение пасок будет проходить 11 апреля с 18 до 22 часов, 12 апреля– с 4 утра до 14 часов. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3:30 часов.

Свято-Сретенский приход, улица Вячеслава Чорновола, дом 168/1

Освящение пасок продлится 12 апреля с 4 до 12 часов, пасхальная служба– в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3 часов.

Свято-Николаевский приход, улица Сумгаитская, 21/1

Освящение пасок 12 апреля продлится с 4 до 14 часов, пасхальная служба– в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3:30 часов.

Свято-Анатолиевский храм ВЦУ, улица Святителя Луки, 16/2

Освящение пасок будет проходить 12 апреля с 4 до 13 часов, пасхальная служба в ночь на 12 апреля продлится с 22 до 3 часов.

Приход "Всех святых земли", площадь 700-летия, угол улиц Гоголя– Добровольского.

Освящение ремней: 12 апреля с 4 до 12 часов. Пасхальная служба– в ночь на 12 апреля с 22 до 2 часов.

Приход иконы Божией Матери "Неопалимая купина", улица Оноприенко, 8

Освящение пасок 12 апреля продлится с 7:30 до 11 часов. Пасхальная служба 12 апреля с 6 часов до 7:30.

Приход Рождества Пресвятой Богородицы, улица Благовестная, дом 374

Освящать пасху 12 апреля с 4 до 12 часов, а пасхальная служба в ночь на 12 апреля продлится с 23 до 3 часов.

Приход Святого Архистратига Божьего Михаила, улица Оноприенко, 10

Освящать пасхи с 4:30. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 22 до 4 утра.

Приход святой великомученицы Варвары, улица Рустави, 25/1

Пасхи будут освящать 12 апреля с 4 до 12 часов. Пасхальная служба– с 23 до 3 часов в ночь на 12 апреля.

Приход Успения Пресвятой Богородицы, улица Святителя Луки, дом 7

Освятить паску можно будет 11 апреля с 16 до 18 часов. Пасхальная служба состоится 12 апреля с 8 до 10 утра.

Храм преподобного Амфилохия Почаевского, улица Казацкая 7/2

Пасху будут освящать 12 апреля с 4 до 12 часов. Пасхальная служба– с 23:30 до 3 утра в ночь на 12 апреля.

Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия., бульвар Шевченко, 81

Освящение пасок состоится 12 апреля с 7 до 12 часов. Пасхальная служба 12 апреля продлится с 5 до 7 утра.

Приход святого Андрея Первозванного, улица Героев Днепра, 30

Освящение пасок продлится два дня: 11 апреля– с 18 до 22 часов, 12 апреля– с 4 до 12 часов. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 23 до 3 утра.

Чернигов

В Екатерининском соборе паски можно будет освящать, начиная с субботы, 11 апреля, после утренней литургии– примерно с 11 часов. Ночная пасхальная служба в храме начнется в 23:30 и продлится примерно до 4 часов утра.

Если прихожане придут в храм на ночную службу, то они не смогут уже оттуда выйти к концу комендантского часа. Утром освящение корзин начнется сразу после комендантского часа.

В Пятницкой церкви паски можно будет святить только в воскресенье, 12 апреля, ориентировочно после 5 часов утра.

В Спасо-Преображенский собор, ночного богослужения не будет, а освящать корзины начнут с 6 часов утра 12 апреля.

В Свято-Троицкий собор, наоборот, паски можно будет освящать, начиная с субботы, 11 апреля, с 14:00 до 19:00 часов. В воскресенье, 12 апреля, освящать корзины будут после божественной литургии, которая начнется в 6 часов.

В церкви Михаила и Федора (улица гетмана Полуботка, 40), пасхальные корзины можно будет освящать также, начиная с субботы, 11 апреля, примерно после 11 часов утра и до 17 часов. В то же время, ночной службы в храме не будет. А утром, 12 апреля, люди смогут прийти освящать пасхи после утренней литургии.

В храме святого Иоанна Воина, что на проспекте Мира, 194, святить пасхи будут в субботу, 11 апреля, с 17 до 23 часов. Ночная служба начнется в 23:15 и будет проходить "при закрытых дверях", ввиду комендантского часа. Утром освящать корзины уже можно с 4:15 и до 12 часов.

Храм всех Святых Черниговских (улица Всехсвятская, 1). Ночная служба там будет. Она начнется в 23.00. А освящать пасхи будут уже утром, 12 апреля, с 5 часов утра.

Греко-католики смогут освятить пасхи в Чернигове церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Черновола, 45). Освящение пасок будет проводиться с субботы, 11 апреля, после вечерней литургии– примерно где-то в 22 часов. Утром– после литургии.

