Дивіться також Підготовка до Великодня: як цікаво провести святковий час із дітьми

Як привітати з Великоднем?

Цього року Великдень віряни римо-католицького обряду, святкують 5 квітня. Це день, коли світло воскресіння Христового наповнює наші серця вірою й надією. Великдень – це символ перемоги життя над смертю, добра над темрявою, любові над байдужістю. Це час, коли ми збираємося разом, ділимося паскою, писанками й теплом душі та вітаємося по-особливому – "Христос Воскрес! – Воістину Воскрес!".

А тих, кого немає поруч ми можемо привітати гарними словами та листівкою.

Христос Воскрес! Нехай у вашій оселі завжди панує мир, а кожен день буде наповнений світлом і вдячністю. Нехай це світле свято стане початком нової радості, теплих зустрічей і щирих обіймів у вашому житті.

Листівка до Великодня / Pinterest

З Великоднем! Нехай це світле свято принесе у ваше життя спокій, любов і гармонію. Бажаю, щоб у серці завжди жила віра, а поруч були найдорожчі люди.

Великодня благодать хай зігріє ваші душі, подарує спокій і натхнення. Нехай у серці завжди живе віра в краще майбутнє, а у домі панує тепло й добробут.

Христос Воскрес! Бажаю, щоб кожна писанка стала символом надії, а кожна крашанка – знаком єдності. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості й любові.

У цей світлий день Воскресіння Христового бажаю вам духовного оновлення, сили, натхнення та Божої ласки. Нехай у вашому житті завжди перемагає добро!

Христос воскрес!

Нехай у вашому кошику буде і паска, і шинка, і сир, і хрін – щоб і життя було смачне, міцне й трішки з перчиком! Нехай крашанки котяться до щастя, ковбаска веде до достатку, а паска дарує силу і радість на цілий рік!

Великодні вітання можуть бути урочистими чи жартівливими, короткими або розлогими, але найціннішими залишаються ті, що йдуть від серця. Адже саме через такі прості слова ми створюємо атмосферу свята, єдності та світла навколо себе.

Христос Воскрес – Воістину Воскрес!