Теплые поздравления и открытки к празднику Пасхи предлагает 24 Канал.

Как поздравить с Пасхой?

В этом году Пасху верующие римско-католического обряда, празднуют 5 апреля. Это день, когда свет воскресения Христова наполняет наши сердца верой и надеждой. Пасха – это символ победы жизни над смертью, добра над тьмой, любви над равнодушием. Это время, когда мы собираемся вместе, делимся куличом, писанками и теплом души и здороваемся по-особенному – "Христос Воскрес! – Воистину Воскрес!".

А тех, кого нет рядом мы можем поздравить красивыми словами и открыткой.

Христос Воскрес! Пусть в вашем доме всегда царит мир, а каждый день будет наполнен светом и благодарностью. Пусть этот светлый праздник станет началом новой радости, теплых встреч и искренних объятий в вашей жизни.

С Пасхой! Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь спокойствие, любовь и гармонию. Желаю, чтобы в сердце всегда жила вера, а рядом были самые дорогие люди.

Пасхальная благодать пусть согреет ваши души, подарит спокойствие и вдохновение. Пусть в сердце всегда живет вера в лучшее будущее, а в доме царит тепло и благополучие.

Христос Воскрес! Желаю, чтобы каждая писанка стала символом надежды, а каждая крашанка – знаком единства. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости и любви.

В этот светлый день Воскресения Христова желаю вам духовного обновления, силы, вдохновения и Божьей милости. Пусть в вашей жизни всегда побеждает добро!

Христос воскрес!

Пусть в вашей корзине будет и кулич, и ветчина, и сыр, и хрен – чтобы и жизнь была вкусная, крепкая и немного с перчиком! Пусть пасхальные яйца катятся к счастью, колбаска ведет к достатку, а кулич дарит силу и радость на целый год!

Пасхальные поздравления могут быть торжественными или шуточными, короткими или пространными, но самыми ценными остаются те, идущие от сердца. Ведь именно через такие простые слова мы создаем атмосферу праздника, единства и света вокруг себя.

Христос Воскрес – Воистину Воскрес!