"Вы что, с ума сошли?": Камалия разозлила сеть видео с танцами на бронеавтомобиле

Украинская певица Камалия опубликовала видео, на котором вместе с исполнителем VLADIAS танцует на бронеавтомобиле под песню "Самбука". Для съемки артисты выбрали военную форму и берцы.

Однако ролик вызвал негативную реакцию в соцсетях: пользователи считают такую затею неуместной и призывают певицу удалить видео, сообщает 24 Канал.

В посте в инстаграме Камалия поблагодарила военных за службу и обратилась к бойцам 2-го механизированного батальона "Бесова дюжина" 12-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Мои дорогие "Бисики". Спасибо вам за мужество, силу и каждый день борьбы за Украину! Горжусь вами, люблю вас и верю в нашу победу. Слава ВСУ! Слава нашим героям!

– написала артистка.

Несмотря на слова поддержки военных, именно видео возмутило часть аудитории. Пользователи обратили внимание на то, что артисты танцуют на военной технике под песню о несчастной любви. По их мнению, такой формат ролика неуместен с учетом войны и гибели украинских защитников.

Дополнительное внимание привлекли слова композиции "Самбука". В частности, в ней звучат строки "Больше твои руки не коснутся, к сожалению" и "Не грусти, не гони, не живи, если ты не жив". В сочетании с кадрами на бронеавтомобиле эти слова вызвали у части пользователей болезненные ассоциации.

В комментариях под публикацией люди призывали Камалию удалить ролик и не скрывали своего возмущения.

"Лучше удалите, как по мне";

"Вы что, с ума сошли?";

"Какой ид*от дает им технику для съемок этого д*рьма?";

"Я в шоке";

"Это что?";

"Люди, вы что? Это же не смешно".

Комментарии под публикацией Камалии / Скриншоты из инстаграма

На эту критику певица пока не отреагировала, однако ранее Камалия ответила хейтерам, которые подвергли ее критике из-за резкого похудения.