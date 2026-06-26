Уже в 2027 году: на Евровидении может появиться новая страна

Канадский вещательный союз официально присоединился к Европейскому вещательному союзу (EBU). Таким образом, страна получила возможность дебютировать на Евровидении уже в следующем году.

Об этом решении сообщили на официальном сайте Европейского вещательного союза. Оно было принято по итогам голосования, состоявшегося 25 июня на 96-й Генеральной ассамблее EBU в Праге.

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Канадская национальная общественная телерадиокомпания CBC/Radio-Canada теперь получила статус полноправного члена Европейского вещательного союза. С 1950 года Канада была ассоциированным членом EBU.

Таким образом, страна может участвовать в песенном конкурсе Евровидение. Пока неизвестно, дебютирует ли Канада на Евровидении-2027. Но если это произойдет, она не станет первой неевропейской страной, присоединившейся к конкурсу.

Полноправное членство дает Канаде возможность участвовать в закрытых сетях, обмениваться контентом и противодействовать дезинформации.

Канада на Евровидении

Евровидение обычно не пользовалось популярностью в Канаде, как это было в случае с Австралией. В то же время канадские артисты участвовали в конкурсе, представляя другие страны.

Так, Селин Дион выступила от Швейцарии в 1988 году и одержала победу. В 2001 году Францию представляла Наташа Сен-Пьер, а в 2023 году от той же страны на "Евровидение" отправилась Ла Зарра.