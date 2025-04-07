Умоляет жену вернуться: Канье Уэст намекнул, что Бьянка Цензори покинула его
- Канье Уэст намекнул, что Бьянка Цензори покинула его в песне, где рэпер рассказывает о ее панических атаках из-за его высказываний в соцсетях.
- Уэст сравнивает свои отношения с Цензори с отношениями P. Diddy и Кэсси Вентуры, добавляя, что семья Цензори хочет, чтобы его "закрыли".
Уже долгое время в сети ходят слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори. Рэпер намекнул, что архитектор покинула его в песне BIANCA с нового альбома WW3, в которой умоляет жену вернуться.
В треке Канье говорит, что Бьянка ушла от него из-за неоднозначных высказываний рэпера в соцсети Х. По его словам, они вызвали у архитектора панические атаки, пишет Show 24 со ссылкой на Page Six.
Кстати Ким Кардашян хочет лишить Канье Уэста родительских прав, – СМИ
В песне говорится, что Бьянка Цензори "сбежала", но сначала пыталась отправить Канье Уэста в больницу.
У нее паническая атака, и ей не нравится, что я написал в твиттере. Пока Бьянка не вернется, я не буду спать всю ночь, я не собираюсь спать. Я действительно не знаю, где она,
– отмечается в песне.
Также рэпер признался, что отслеживает местонахождение архитектора через специальное приложение. Кроме того, Уэст вспоминает семью Цензори, утверждая, что они "хотят, чтобы его закрыли".
Ye – BIANCA: смотрите видео онлайн
Более того, Канье Уэст сравнивает свои отношения с Бьянкой Цензори с отношениями Шона Комбза (P. Diddy) и Кесси Вентуры. Известно, что певица обвинила рэпера в изнасиловании и физическом насилии.
Напомним, что в сентябре 2024 года P. Diddy арестовали. Его обвиняют в сексуальной эксплуатации, рэкете, сутенерстве, изнасиловании, создании преступной сети и торговле людьми.
Слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори
- Напомним, в октябре 2024 году СМИ сообщили, что Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся. Затем пару заметили вместе в Японии, а впоследствии они появились вместе на премии Грэмми.
- Тогда в сети разгорелся настоящий скандал. Дело в том, что сначала Цензори позировала в черном меховом пальто, а позже сбросила его и продемонстрировала полностью обнаженный образ без белья. После этого снова появилась информация о разводе супругов. Сообщалось, что это рэпер сказал Бьянке обнажиться.