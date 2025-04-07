Умоляет жену вернуться: Канье Уэст намекнул, что Бьянка Цензори покинула его

Уже долгое время в сети ходят слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори. Рэпер намекнул, что архитектор покинула его в песне BIANCA с нового альбома WW3, в которой умоляет жену вернуться.

В треке Канье говорит, что Бьянка ушла от него из-за неоднозначных высказываний рэпера в соцсети Х. По его словам, они вызвали у архитектора панические атаки, пишет Show 24 со ссылкой на Page Six.

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В песне говорится, что Бьянка Цензори "сбежала", но сначала пыталась отправить Канье Уэста в больницу.

У нее паническая атака, и ей не нравится, что я написал в твиттере. Пока Бьянка не вернется, я не буду спать всю ночь, я не собираюсь спать. Я действительно не знаю, где она,

– отмечается в песне.

Также рэпер признался, что отслеживает местонахождение архитектора через специальное приложение. Кроме того, Уэст вспоминает семью Цензори, утверждая, что они "хотят, чтобы его закрыли".

Ye – BIANCA: смотрите видео онлайн

Более того, Канье Уэст сравнивает свои отношения с Бьянкой Цензори с отношениями Шона Комбза (P. Diddy) и Кесси Вентуры. Известно, что певица обвинила рэпера в изнасиловании и физическом насилии.

Напомним, что в сентябре 2024 года P. Diddy арестовали. Его обвиняют в сексуальной эксплуатации, рэкете, сутенерстве, изнасиловании, создании преступной сети и торговле людьми.

Слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори