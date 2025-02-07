Это мой герой, Канье Уэст оскандалился заявлением в поддержку P Diddy

Шон "Дидди" Комбс находится в тюрьме Бруклина. Его обвиняют в торговле людьми и насилии. В его поддержку внезапно выступил Канье Уэст.

Американский рэпер пытается использовать свою дружбу с Дональдом Трампом, чтобы повлиять на судебное решение в отношении P. Diddy. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deadline.

К слову Одиозного рэпера P Diddy доставили в больницу из тюрьмы прямо посреди ночи

Канье Уэст в своих соцсетях призвал Трампа помиловать его коллегу Шона Комбса перед судом, который назначен на 5 мая.

"Free Puff", – написал рэпер.

Кроме того, Канье Уэст обвинил других знаменитостей в том, что они молчат относительно P. Diddy. Он также выпустил в продажу футболки с подписью "Шон Комбс", которые стоят 20 долларов.

Вы сидите и насмехаетесь в интернете, а этот человек отдал нам свою жизнь. Это мой кумир, это мой герой,

– добавил Канье Уэст.

Рэпер вспомнил, как пытались "отменить" Криса Брауна, который в 2009 году избил Рианну и был арестован. Тогда артиста приговорили к 5 годам условно. Канье призвал темнокожих объединиться.

Все эти заявления прозвучали после того, как Дональд Трамп помиловал почти 1500 подсудимых.

Коротко о деле P. Diddy

16 сентября P. Diddy арестовала полиция Нью-Йорка. Его обвиняют в рэкете, торговлей людьми и вовлечении в проституцию. Шону Комбсу неоднократно отказывали в освобождении под залог. Судебное заседание состоится в мае. Если P. Diddy признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Трехкратного обладателя Грэмми будут судить по десяткам дел о сексуальном насилии в федеральном суде. Есть около 40 человек, которые утверждают, что Шон Комбс издевался над ними и совершил сексуальное насилие. Среди предполагаемых жертв есть несколько несовершеннолетних.