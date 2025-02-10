Канье Уэст выставил на продажу футболки со свастикой и удалился из X после скандальных заявлений

Американский рэпер Канье Уэст попал в очередной скандал из-за ряда расистских, мизогинних и гомофобных сообщений в своих соцсетях. Но даже эти заявления не остановили исполнителя.

В США состоялся Супербоул-2025 – важное событие, которого ждут многие американцы. Канье Уэст приобрел время в рекламном блоке события, чтобы прорекламировать свой бренд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Variety.

К слову Это мой герой, – Канье Уэст оскандалился заявлением в поддержку P․ Diddy

Для рекламы Канье Уэст использовал видео, снятое на телефон в кабинете стоматолога. В ролике он говорит, что потратил все деньги на новые зубы, и предлагает перейти на сайт его бренда Yeezy. На тот момент с платформы удалили все позиции – на сайте осталась только белая футболка с черной свастикой за 20 долларов.



Канье Уэст продает футболки со свастикой / Скриншот с сайта

Накануне Канье Уэст выдал десятки сообщений в соцсети Х (бывший твитер). Почти все они были антисемитскими, расистскими или женоненавистническими. Рэпер открыто называл себя нацистом и расистом.

Впоследствии одиозный артист удалил свой аккаунт из соцсети. Перед этим он поблагодарил Илона Маска за возможность высказаться.

Я выхожу из твиттера. Я ценю Илона за то, что он позволил мне отвести душу. Это было катарсисом – использовать мир как платформу. Это было похоже на путешествие аяваски. Люблю всех, кто уделял мне энергию и внимание. Хоть бы мы снова соединились,

– написал Канье Уэст.

Илона Маска просили заблокировать Уэста

Ранее звезда "Друзей" Дэвид Швиммер призвал Илона Маска заблокировать Канье Уэсту доступ к соцсети Х. Он подчеркивал, что когда общество не может остановить рэпера от его ненавистнических заявлений, то по крайней мере Маск имеет возможность перестать давать ему площадку для этих высказываний. К тому же на Канье было подписано более 32 миллионов подписчиков.

"Я не знаю, что хуже: тот факт, что он идентифицирует себя как нацист (что означает, что он хочет уничтожить все маргинализированные сообщества, включая свое собственное), или тот факт, что нет достаточного возмущения, чтобы удалить и забанить его во всех социальных сетях сейчас. Молчание – это соучастие", – подчеркивал актер.