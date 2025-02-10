У США відбувся Супербоул-2025 – важлива подія, на яку чекають багато американців. Каньє Вест придбав час у рекламному блоці події, щоб прорекламувати свій бренд. Про це пише 24 Канал з посиланням на Variety.

До слова Це мій герой, – Каньє Вест оскандалився заявою на підтримку P․ Diddy

Для реклами Каньє Вест використав відео, зняте на телефон у кабінеті стоматолога. У ролику він каже, що витратив усі гроші на нові зуби, і пропонує перейти на сайт його бренду Yeezy. На той момент з платформи видалили всі позиції – на сайті залишилась тільки біла футболка з чорною свастикою за 20 доларів.



Каньє Вест продає футболки зі свастикою / Скриншот з сайту

Напередодні Каньє Вест видав десятки дописів у соцмережі Х (колишній твітер). Мало не всі вони були антисемітськими, расистськими чи жінконенависницькими. Репер відкрито називав себе нацистом і расистом.

Згодом одіозний артист видалив свій акаунт з соцмережі. Перед цим він подякував Ілону Маску за можливість висловитися.

Я виходжу з твіттера. Я ціную Ілона за те, що він дозволив мені відвести душу. Це було катарсисом – використовувати світ як платформу. Це було схоже на подорож аяваски. Люблю всіх, хто приділяв мені енергію та увагу. Хоч би ми знову з'єдналися,

– написав Каньє Вест.

Ілона Маска просили заблокувати Веста

Раніше зірка "Друзів" Девід Швіммер закликав Ілона Маска заблокувати Каньє Весту доступ до соцмережі Х. Він підкреслював, що коли суспільство не може зупинити репера від його ненависницьких заяв, то принаймні Маск має можливість перестати давати йому майданчик для цих висловлювань. До того ж на Каньє було підписано понад 32 мільйони підписників.

"Я не знаю, що гірше: той факт, що він ідентифікує себе як нацист (що означає, що він хоче знищити всі маргіналізовані спільноти, включаючи свою власну), або той факт, що немає достатнього обурення, щоб видалити та забанити його в усіх соціальних мережах зараз. Мовчання – це співучасть", – підкреслював актор.