Кара Делевинь подтвердила роман с бывшей Джонни Деппа: как это было

Много лет женщины были близкими подругами, однако все изменилось в тот период, когда Эмбер переживала развод с актером. Кара рассказала, что познакомилась с ней во время съемок фильма "Лондонские поля", где на площадке также присутствовал Депп

Модель откровенно призналась, что пока ее подруга была замужем, между ними ничего не было. Но когда супруги развелись, их отношения перешли в романтическую плоскость.

Позже, после их развода, что-то, видимо, произошло. Мы давно были близки, а когда они проходили через развод, да, мы, видимо, оказались втянуты в эти отношения,

– рассказала модель.

Джонни Депп и Эмбер Херд в 2016 году / Фото Getty Images

А второе громкое заявление из уст Кары прозвучало в отношении голливудского актера. Она предположила, что мужчина ревновал Эмбер именно из-за близости с ней.

Думаю, ревность довела его до безумия,

– подытожила Делевинь.

Других подробностей романа знаменитость не раскрыла.

Что известно о разводе Джонни Деппа и Эмбер Герд?

Актриса обвинила мужа в жестокости и насилии. Такие заявления негативно повлияли на карьеру Деппа, ведь известные компании начали отказываться от сотрудничества с ним.

Многие бывшие женщины Деппа публично встали на защиту актера и заявили, что он никогда не проявлял по отношению к ним агрессии и был заботливым. В итоге длительные судебные разбирательства завершились победой Деппа – суд признал Эмбер Херд виновной в клевете на бывшего мужа.

Недавно Анджелина Джоли призналась в кризисе после развода с Питтом и рассказала, как ее поддержали дети.