Легендарное "Караоке на майдане" возвращается: где и когда состоятся съемки шоу

Одно из самых популярных украинских телешоу –"Караоке на майдане" – снова выйдет в эфир. Программа, дебютировавшая на телевидении еще в январе 1999 года, быстро получила статус культовой: каждое воскресенье тысячи украинцев собирались у экранов, чтобы узнать, кто и сколько заработает в заветной шляпке и кому повезет забрать главный приз.

На днях продюсер шоу Игорь Кондратюк на официальной инстаграм-странице телеканала ТЕТ объявил где и когда стартуют съемки перезапуска шоу.

Так, открытые съемки начнутся 25 апреля в 11:00 – на этот раз не на Крещатике, а на Контрактовой площади в Киеве. Принять участие, как и раньше, сможет каждый желающий.

Напомним, что "Караоке на майдане" выходило до 2019 года.

