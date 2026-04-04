Легендарное "Караоке на майдане" возвращается: где и когда состоятся съемки шоу
- Шоу "Караоке на майдане" возвращается с новым сезоном, съемки начнутся 25 апреля на Контрактовой площади в Киеве.
- Обновленное шоу будет иметь социальную миссию, собирая средства для реабилитационного центра "Титановые", и будет с новым ведущим, имя которого пока не разглашается.
Одно из самых популярных украинских телешоу –"Караоке на майдане" – снова выйдет в эфир. Программа, дебютировавшая на телевидении еще в январе 1999 года, быстро получила статус культовой: каждое воскресенье тысячи украинцев собирались у экранов, чтобы узнать, кто и сколько заработает в заветной шляпке и кому повезет забрать главный приз.
На днях продюсер шоу Игорь Кондратюк на официальной инстаграм-странице телеканала ТЕТ объявил где и когда стартуют съемки перезапуска шоу.
Так, открытые съемки начнутся 25 апреля в 11:00 – на этот раз не на Крещатике, а на Контрактовой площади в Киеве. Принять участие, как и раньше, сможет каждый желающий.
Напомним, что "Караоке на майдане" выходило до 2019 года.
Что изменится в новом сезоне "Караоке на майдане"?
- Обновленное шоу получит особую социальную миссию: собранные средства будут направляться на поддержку реабилитационного центра "Титановые".
- Изменится и лицо программы – место ведущего больше не будет занимать Игорь Кондратюк. Имя его преемника создатели держат в секрете и обещают раскрыть интригу только в день первых съемок.
- Кстати, в студии "Буковинской Волны" Игорь Кондратюк объяснял, что не будет ведущим шоу, потому что "уже слишком большая звезда". По его словам, эта программа больше подходит для молодого ведущего или ведущей.
- Стоит напомнить, что в свое время "Караоке на майдане" стало настоящим трамплином для многих украинских исполнителей. Имена будущих звезд тогда еще никому ничего не говорили – но именно это шоу дало им первый толчок к большой карьере. Ранее наша редакция писала об этом подробный материал.