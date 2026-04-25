На новой локации, но с Кондратюком: в Киеве проходят съемки легендарного "Караоке на Майдане"

В Киеве проходят съемки легендарного талант-шоу "Караоке на Майдане". Однако на этот раз на Контрактовой площади, а не на привычной локации – улицы Крещатик.

О старте съемок "Караоке на Майдане" сообщил телеканал ТЕТ на своей странице в инстаграме.

Телеканал ТЕТ распространил видео с Контрактовой площади, где продолжаются съемки "Караоке на Майдане". Легендарное талант-шоу вернулось ради благотворительной цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые".

"Караоке на Майдане" вернулось: видео из инстаграма ТЕТ

В сети украинцы публикуют кадры со съемок "Караоке на Майдане". Сотни людей собрались возле колеса обозрения. В инстаграме портала МУЗВАР появилось видео, на котором Игорь Кондратюк вместе со зрителями поет неизменную песню проекта. Он пришел "передать эстафету" новому ведущему – исполнителю ХАСа.

25 апреля запланировано три съемки "Караоке на Майдане": в 11:00, 13:00 и 16:00, а премьера талант-шоу состоится 10 мая в 11:00 на телеканале ТЕТ.

