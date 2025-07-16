Осадчая и Свириденко представили в Риме коллекцию украшений, созданную украинскими детьми

В рамках совместного проекта Фонда Екатерины Осадчей, Министерства экономики Украины и бренда аксессуаров ручной работы TSVITE TEREN украинские дети и подростки сделали капсульную коллекцию украшений к Ukraine Recovery Conference в Риме.

Проект "Rise" – часть программы профессиональной ориентации детей. Благодаря "Платформе будущей профессии" дети, которые столкнулись со сложными жизненными обстоятельствами, знакомятся с различными профессиями, чтобы определиться со своей карьерой, сообщает Show 24.

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Пятеро детей, которые живут в доме семейного типа, побывали на мастер-классе по гончарству. Они узнали, как создают украшения из керамики и разработали собственный дизайн керамических птичек.

Дети родом из города Покровск Донецкой области, однако в 2022 году из-за постоянных российских обстрелов их семья была вынуждена эвакуироваться. Сейчас патронатная семья из 10 детей проживает в Киевской области.

Дети, которые создавали украшения / Фото пресс-служба

Капсульная коллекция составляет полсотни украшений. На Ukraine Recovery Conference ее презентовали ведущая Екатерина Осадчая и первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Цель – привлечь внимание международного сообщества и бизнеса к тому, что важно развивать навыки и профессиональную ориентацию детей.

Восстановление – вызов, который встанет не только перед нашим поколением, но перед следующим. Поэтому сейчас нам очень важно уделять особое внимание вопросу профессиональной ориентации подростков и детей. Мотивировать их становиться частью больших социальных изменений, находить свой путь и свое призвание,

– отметила Осадчая.

Она подчеркнула, что гражданское общество, государство, бизнес и международные партнеры должны объединяться для этой цели.

Екатерина Осадчая на Ukraine Recovery Conference / Фото пресс-служба

Уже около 4 тысяч детей присоединились к профориентационным мероприятиям в рамках программы "Платформа будущей профессии". Екатерина Осадчая рассказала, что даже есть успешные кейсы.

Например, после мастер-класса в ресторане один из ребят решил, что он хочет стать шеф-поваром и сейчас остался на летнюю практику в этом заведении. Другой пример – после производства швейного цеха одна из девочек-участниц проекта готовится поступать на дизайнера,

– поделилась ведущая.

Осадчая отметила, что они стремятся расширить проект и привлечь к нему больше бизнесов.

"Также ценно, что мы внедряем эту инициативу с государством, чтобы профессии, в которые мы влюбляем детей, были актуальными и востребованными на рынке труда – это как промышленность, энергетика, транспорт и логистика, агропродовольственный комплекс, так и IT, зеленый переход, предпринимательство", – сказала Осадчая.

Напомним, на днях Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить Кабмин.