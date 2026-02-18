Укр Рус
18 февраля, 13:20
Осадчая и Горбунов трогательно поздравили сына с 9-летием и показали семейные архивные фото

Мария Примыч
  • Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поздравили своего сына Ивана с 9-летием, публикуя семейные фотографии в инстаграме.
  • Горбунов и Осадчая выразили свою любовь и пожелания счастья сыну.

Сегодня, 18 февраля, день рождения празднует старший сын Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей. Ивану исполнилось 9 лет.

Звездные родители поздравили сына с 9-летием, пишет 24 Канал. Также они показали фотографии с Иваном.

На своей странице в инстаграме Юрий Горбунов опубликовал серию фото со старшим сыном. Можно увидеть, как в течение 9 лет менялся Иван. Телеведущий трогательно обратился к мальчику.

С днем рождения, наш сладкий мальчик! Наш Ивасик. Папина гордость и надежда. 9 лет. Ты знаешь, я тебя всю жизнь ждал. И это правда. Бесконечно тебя люблю. Расти здоровый, счастливый в мирной Украине, 
– написал Горбунов.

Горбунов и Осадчая с сыном Иваном / Фото из инстаграма телеведущего

 

 

Екатерина Осадчая также посвятила сыну сообщение в инстаграме и поделилась семейными фотографиями.

Нашему Ивасику сегодня 9! Будто вчера родился, а уже 9. Наш мальчик взрослый, будь счастливым, а все остальное выучим и сделаем вместе! Любим тебя, наш Ивасик, и всегда рядом, 
– обратилась Осадчая к сыну.

Горбунов и Осадчая с сыном Иваном / Фото из инстаграма ведущей

 

 

Что известно о семье Осадчей и Горбунова?

  • Слухи о романе Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова начали распространяться по сети еще в 2015 году. Долгое время пара скрывала свои отношения, влюбленные рассказали, что вместе только в 2017 году.

  • Осадчая и Горбунов поженились в начале 2017 года, а в феврале Екатерина родила сына Ивана. В августе 2021 года на свет появился второй сын супругов – Даниил.

  • Отметим, что ранее Горбунов состоял в браке с артисткой балета Людмилой. А Осадчая с 2001 до 2004 года была замужем за депутатом Олегом Полищуком, от которого в 2002 году родила сына Илью.