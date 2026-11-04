Катя Осадчая показала редкое фото бабушки Раи, которая отпраздновала 91-й день рождения

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась редким семейным фото. Она показала свою бабушку Раю, которая отпраздновала 91-й день рождения.

По случаю праздника ведущая опубликовала в инстаграме фотографию именинницы. На ней бабушка улыбается, держа в руках праздничный торт со свечами.

Екатерина тепло поздравила родного человека и пожелала ей "многих счастливых лет".

Бабушка Кати Осадчей / Фото со страницы в инстаграме kosadcha

Как известно, бабушка Рая играет особую роль в жизни Екатерины. Ранее ведущая рассказывала, что бабушка всегда была для нее строгим критиком, но в то же время человеком, на которого можно положиться. Осадчая также делилась, что ее бабушка помнит Вторую мировую войну и голод в послевоенном Киеве.

У бабушки всегда есть свой "волшебный пинок" для каждого из нас – и это, кажется, генетическое: не сидеть на месте, не лениться, двигаться, достигать. Думаю, именно это и привело бабушку к такой почетной дате,

– писала Екатерина по случаю 90-летия бабушки.

Екатерина Осадчая с бабушкой / Фото со страницы в инстаграме kosadcha

Добавим, что семейными моментами с бабушкой ранее делилась и бывшая жена Виталия Кличко. Она показала, как провела время с 97-летней бабушкой, во время приезда в Украину.