Телеведущая Екатерина Осадчая оказалась в эпицентре российского обстрела Киева 19 ноября.

Звезда призналась, что собственными глазами видела попадание и временно потеряла слух из-за мощного взрыва. Об инциденте знаменитость рассказала на своей странице в инстаграме.

В тот день Екатерина была по делам на Воздвиженке, что в Подольском районе столицы, когда совсем рядом раздался взрыв. Ведущая призвала поклонников никогда не пренебрегать правилами безопасности и спускаться в укрытие. А еще – поделилась подробностями пережитого.

Теперь я знаю, что такое оглохнуть от взрыва, и видела, как прилетает по ДСНС во время работы. Анализируешь, сколько "но" в таких событиях… не вышла раньше, не села в машину, не прилетело в этот подъезд,

– написала Осадчая в сторис.

Знаменитость добавила, что в результате этой атаки погиб молодой парень. Она выразила искренние соболезнования родным погибшего и эмоционально обратилась к оккупантам.

Болота, пусть вам те шахеды станут поперек горла. Ненавижу...,

– добавила звезда.

Катя Осадчая оказалась в эпицентре обстрела в Киеве / Скриншот из instagram-сторис

Катя Осадчая оказалась в эпицентре обстрела в Киеве / Скриншот из instagram-сторис kosadcha

Стоит отметить, что на днях ужасный опыт пережила и семья другого украинского телеведущего Григория Решетника. Его жена Кристина рассказывала о прилете, который произошел совсем рядом со школой их сыновей.