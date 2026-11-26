Телеведущая Екатерина Осадчая впервые за долгое время раскрыла скандальные подробности съемок культовой программы "Светская жизнь". Знаменитость призналась, что во время одного из интервью организатор мероприятия набросился на ее оператора и начал его душить.

На протяжении почти 20 лет в эфире журналистка задавала провокационные вопросы самым известным людям, что часто заканчивалось конфликтами. Своими воспоминаниями об агрессивном поведении знаменитостей и их менеджмента звезда поделилась в интервью Анне Хаустовой.

Больше всего ведущую вывела из колеи ситуация с европейской звездой, которая приехала в Украину. Вместо того, чтобы просто попросить завершить разговор, организатор мероприятия прибег к физическому насилию в отношении члена команды.

Однажды я брала интервью у одной из европейских звезд, приехавшей в Украину. Я брала интервью, а организатор начал душить оператора. Я была так озадачена. Это был первый момент, когда я не смогла взять себя в руки,

– возмутилась теледива.

Сама же Екатерина никогда не боялась резких реакций и всегда могла за себя постоять. Она вспомнила случай, когда известный теннисист разозлился из-за вопроса, крепко схватил ее за руку и начал трясти.

Было такое, что известный теннисист схватил меня за руку и тряс, как дерево. Я никогда этого не боялась. До каких-то драк не доходило,

– рассказала ведущая.

Катя Осадчая / фото jetsetter.ua

Что касается возвращения любимого шоу на экраны, то Осадчая настроена довольно скептически. Проект прекратил выходить в эфир с началом полномасштабного вторжения, и за это время кардинально изменились как сами украинцы, так и телевизионные форматы.

В таком виде, как "Светская жизнь", его, наверное, уже не будет. Потому что мы изменились, страна изменилась,

– пояснила ведущая.

Недавно Екатерина пережила еще один сильный стресс, когда оказалась в эпицентре российского обстрела Киева. Тогда из-за мощного взрыва на Подоле звезда временно потеряла слух.