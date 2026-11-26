Катерина Осадча / фото з інстаграму
Телеведуча Катерина Осадча вперше за довгий час розкрила скандальні подробиці зі знімань культової програми "Світське життя". Знаменитість зізналася, що під час одного з інтерв'ю організатор заходу накинувся на її оператора і почав його душити.
Протягом майже 20 років в ефірі журналістка ставила провокаційні запитання найвідомішим людям, що часто закінчувалося конфліктами. Своїми спогадами про агресивну поведінку знаменитостей та їхнього менеджменту зірка поділилася в інтерв'ю Анні Хаустовій.
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Найбільше ведучу вибила з колії ситуація з європейською зіркою, яка приїхала до України. Замість того, щоб просто попросити завершити розмову, організатор заходу вдався до фізичного насилля проти члена команди.
Якось я брала інтерв’ю, хтось до України приїжджав з європейських зірок. Я брала інтерв’ю, організатор почав душити оператора. Я була так спантеличена. Це був перший момент, коли я не змогла себе зібрати до купи
Сама ж Катерина ніколи не боялася гострих реакцій і завжди могла за себе постояти. Вона пригадала випадок, коли відомий тенісист розлютився через запитання, міцно схопив її за руку і почав трясти.
Було таке, як відомий тенісист мене схопив за руку і трусив як дерево. Я ніколи цього не боялась. До якихось бійок не доходило
Катя Осадча / фото jetsetter.ua
Щодо повернення улюбленого шоу на екрани, то Осадча налаштована доволі скептично. Проєкт припинив мовлення з початком повномасштабного вторгнення, і за цей час кардинально змінилися як самі українці, так і телевізійні формати.
У такому вигляді, як "Світське життя" було, напевно, його вже не буде. Бо ми змінились, країна змінилась
Нещодавно Катерина пережила ще один сильний стрес, коли опинилася в епіцентрі російського обстрілу Києва. Тоді від потужного вибуху на Подолі зірка тимчасово втратила слух.
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