Екатерина Осадчая / фото из инстаграма
Телеведущая Екатерина Осадчая впервые за долгое время раскрыла скандальные подробности съемок культовой программы "Светская жизнь". Знаменитость призналась, что во время одного из интервью организатор мероприятия набросился на ее оператора и начал его душить.
На протяжении почти 20 лет в эфире журналистка задавала провокационные вопросы самым известным людям, что часто заканчивалось конфликтами. Своими воспоминаниями об агрессивном поведении знаменитостей и их менеджмента звезда поделилась в интервью Анне Хаустовой.
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Больше всего ведущую вывела из колеи ситуация с европейской звездой, которая приехала в Украину. Вместо того, чтобы просто попросить завершить разговор, организатор мероприятия прибег к физическому насилию в отношении члена команды.
Однажды я брала интервью у одной из европейских звезд, приехавшей в Украину. Я брала интервью, а организатор начал душить оператора. Я была так озадачена. Это был первый момент, когда я не смогла взять себя в руки
Сама же Екатерина никогда не боялась резких реакций и всегда могла за себя постоять. Она вспомнила случай, когда известный теннисист разозлился из-за вопроса, крепко схватил ее за руку и начал трясти.
Было такое, что известный теннисист схватил меня за руку и тряс, как дерево. Я никогда этого не боялась. До каких-то драк не доходило
Катя Осадчая / фото jetsetter.ua
Что касается возвращения любимого шоу на экраны, то Осадчая настроена довольно скептически. Проект прекратил выходить в эфир с началом полномасштабного вторжения, и за это время кардинально изменились как сами украинцы, так и телевизионные форматы.
В таком виде, как "Светская жизнь", его, наверное, уже не будет. Потому что мы изменились, страна изменилась
Недавно Екатерина пережила еще один сильный стресс, когда оказалась в эпицентре российского обстрела Киева. Тогда из-за мощного взрыва на Подоле звезда временно потеряла слух.
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