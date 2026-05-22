Катя Осадчая честно ответила, планирует ли ее 23-летний сын вернуться в Украину со США

Ведущая Екатерина Осадчая воспитывает троих сыновей. Ее старший сын Илья от предыдущих отношений сейчас находится за границей, где получает высшее образование.

Катя Осадчая рассказала, что сейчас Илья завершает обучение. Она поделилась планами сына на будущее в интервью OBOZ.UA.

К слову Благодаря сообщению в Threads: украинские звезды осуществили мечту учительницы из Никополя

Он заканчивает магистратуру и планирует возвращаться в Украину. Его направление – информационные технологии, анализ больших данных и искусственный интеллект. Думал ли оставаться за границей? Он говорит о возвращении, и я уверена, что профессионалы с такими знаниями нужны Украине,

– отметила ведущая.



Катя Осадчая с сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Катя Осадчая также отреагировала на заявление Юрия Горбунова о том, что он хочет дочь. Она рассказала, что пока не думает о пополнении в семье. Ведущая убеждена, что важно быть сознательными и не только родить детей, но и поставить их на ноги.

Что известно о детях Кати Осадчей?

23-летний Илья родился в браке Осадчей с депутатом Олегом Полищуком. Он учился в международной школе Kyiv International School. Впоследствии парень он поступил в университет за рубежом и сейчас изучает искусственный интеллект в University of Maryland. Илья сейчас проживает в США.

В 2004 году Катя Осадчая развелась, а в 2017 призналась о браке с Юрием Горбуновым. У супругов родилось двое детей: Иван и Даниил. Старшему сыну сейчас 9 лет, а младшему – 5. Интересно, что у Даниила есть второе имя – Николай.

Как рассказывала ведущая, у ребят разный характер. Иван очень энергичный, а Даниил более усидчивый.