Дизайнер Катя Сильченко во второй раз тайно вышла замуж: известно, кто стал ее избранником

Известный украинский дизайнер Екатерина Сильченко вышла замуж. Ее партнером стал основатель агентства S*event, которое занимается организацией ивентов, Сергей Неклева.

Именно мужчина и объявил эту радостную новость в соцсетях. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Сергея.

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Неклева изменил свой статус на странице в фейсбук, поэтому от 23 апреля 2025 года в соцсетях показывает, что он находится в браке с Екатериной Сильченко.



Катя Сильченко вышла замуж / Скриншот с фейсбука

Сейчас пара воздерживается от разглашения деталей церемонии, поэтому точная дата, место проведения и другие подробности свадьбы остаются в тайне. Кроме того, сама Екатерина пока не комментировала замужество.

Стоит отметить, что для дизайнера это второй брак.

Что известно о личной жизни Кати Сильченко

В 2014 году она вышла замуж за бизнесмена Камо Багдасаряна после четырехлетних отношений. У пары родилась дочь Сати. Однако в 2020 году их брак распался.

Из-за коронавируса мы оказались в разных странах. Ситуация с аннексированным Крымом осложнила возможность мужа приехать из-за рабочих обстоятельств. Возможно, я тоже могла приложить больше усилий, чтобы преодолеть эти препятствия. Но этого не произошло. Мы просто не смогли встретиться и сохранить отношения на расстоянии,

– объясняла ранее Екатерина причины развода.

Новый этап в жизни Сильченко начался в 2022 году, когда она обручилась с Неклевой. И вот теперь они официально стали супругами.

Заметим, на днях стало известно, что известная украинская актриса тайно вышла замуж.