"Кольцо полетело в озеро": Кажанна и ее бойфренд-военный намекнули на расставание
- Кажанна намекнула на возможный разрыв со своим возлюбленным Даниилом из-за видео в тиктоке.
- Даниил намекнул на отказ после признания, написав, что кольцо полетело в озеро, но впоследствии удалил пост.
Кажанна (Анна Макиенко) и ее возлюбленный-военный Даниил намекнули на расставание. Поклонники певицы предположили, что они больше не вместе из-за странных постов в социальных сетях.
Как Кажанна и Даниил намекнули на перемены в личной жизни и что известно об их отношениях – читайте в материале.
Кажанна опубликовала в тиктоке видео под свой новый трек "слезка" и написала: "а песня то оказалась пророческой", вероятно намекая на разрыв отношений, о чем поклонники певицы пишут в комментариях.
Даниил же вчера намекнул, что сделал Кажанне предложение, однако получил отказ. Впоследствии парень удалил пост.
Кольцо полетело в озеро. Такая вот история,
– написал он на своей странице в X.
Напомним, что Кажанна рассекретила свои отношения с военным в марте 2025 года.
Даниил – боец 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" с позывным "Тень". Парень родом из города Лисичанск Луганской области, в армию присоединился в 19 лет.
Недавно пара отпраздновала годовщину знакомства. Кажанна встретила Даниила 17 февраля 2025 года после своего концерта во Львове.
Напомним, 1 мая Потап и Настя Каменских объявили о разводе. Артисты опубликовали совместное сообщение в инстаграме, однако никакими подробностями не поделились.
Потап и Настя находились в браке почти 7 лет. Они отпраздновали роскошную свадьбу в элитном ресторане под Киевом 23 мая 2019 года.
Слухи о разрыве ходили уже давно, однако звезды их отрицали.
На днях Потап заговорил об участии в проекте "Холостяк", однако в сети заявление рэпера не оценили.