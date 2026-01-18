Сижу в дикой истерике, – певица Кажанна со скандалом разорвала сотрудничество с лейблом Jerry Heil

Украинский шоу-биз всколыхнул скандал между певицей Кажанной и лейблом NOVA MUSIC. Артистка иронично подколола владелицу лейбла Jerry Heil в соцсетях.

После этого Кажанна опубликовала эмоциональный пост о трудностях в работе с лейблом и моральных травмах. Все подробности скандала – далее в материале 24 Канала.

Не пропустите Хор "Гомон" ошеломил суммой, которую собрал в поддержку центра UNBROKEN

С чего все началось?

17 января Кажанна опубликовала видео в тикток, в котором иронично "перепела" свой новый трек Boy, якобы для финала Национального отбора на Евровидение. Артистка добавила в песню религиозные образы.

Вилась зима, ты пришел – меня нет. Бог. Сама, то сама, в храме пастора нет. Боже. Вилась зима, я молилась зря. Подманила-подвела. Аминь я сказала. Боже,

– спела артистка.

Также Кажанна об этом написала в соцсети Threads.

Пользователи предположили, что видео является отсылкой к песне Jerry Heil CATHARTICUS (prayer), с которой певица участвует в Нацотборе-2026.

Сообщение Кажанны в Threads / Скриншот из соцсетей

К теме Jerry Heil, Monokate, KHAYAT и другие: финалисты Нацотбора-2026 презентовали свои песни

Чувствую, что чем святее образ строит человек, тем больше некрасиво ведет себя он, или его команда, но не могу доказать. Могу ли?,

– добавила артистка.

Кажанна объявила о своем уходе из музыкальной индустрии

Кажанна впоследствии рассказала, что пережила моральные травмы за два года работы с лейблом NOVA MUSIC, а также столкнулась с токсичной атмосферой в музыкальной сфере и обществе.

Для справки! Nova Music Jerry Heil создала в 2023 году. Соучредителем лейбла является директор и PR-менеджер Jerry Heil Тарас Себестянович.

Посты Кажанны в Threads / Скриншоты из сети

"Индустрия – ужас, социум еще хуже", – подчеркнула артистка, добавляя, что сейчас у нее нет желания вести публичную деятельность или писать музыку.

Добавим, что пости в Threads Кажанна уже удалила.

Она в инстаграм-сторис заявила, что чувствует абсолютное бессилие и не знает, как двигаться дальше. Кажанна также рассказала о равнодушии со стороны NOVA MUSIC, который, по ее словам, больше заботится о собственной репутации, чем о ее состоянии.

Я сижу в дикой истерике и абсолютном бессилии и не понимании, как дальше, а мне пишет человек с лейбла, не спрашивая, как я, о том, что у них репутационные риски. Так же я была в шоке, когда мне давали правки по работе в нерабочее время и требовали сделать их немедленно, а я сидела с бронхитом и умирающим котом на руках,

– написала певица.

Кажанна объявила о своем уходе из музыкальной индустрии / Скриншоты из ее инстаграм-сторис

Как на заявления Кажанны отреагировали NOVA MUSIC?

На момент написания материала лейбл не разбил никаких официальных заявлений.

Jerry Heil в своем телеграм-канале написала, что переживает "лютый стресс" на фоне этой ситуации. По словам певицы, Кажанна скрыла от нее инстаграм-сторис. "Разберемся и прокоммуницирую", – подчеркнула соучредитель NOVA MUSIC.

Jerry Heil прокомментировала скандал с Кажанной / Скриншот из инстаграм-сторис