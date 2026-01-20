Кажанна после скандала с лейблом Jerry Heil сделала неожиданное заявление о туре по Украине

В сети не утихают обсуждения скандала между певицей Кажанной и лейблом NOVA MUSIC. На фоне этого артистка заявляла, что не имеет желания вести публичную деятельность или писать музыку.

Теперь она вышла с заявлением о своих концертах. Об этом Кажанна написала в инстаграме.

Еще в декабре 2025 года стало известно, что певица отправляется в свой первый тур по городам Украины. В феврале она должна была выступить в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Виннице, Одессе и других городах. Кажанна заявила, что эти концерты не отменяются.

Я мечтала о туре всю свою жизнь и два года к этому шла. С меня интересное театрализованное шоу, живой звук и много эмоций,

– написала она в сторис.

Артистка добавила, что каждый посетитель станет ее поддержкой.

Кажанна рассекретила, состоится ли ее концертный тур / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о скандале Кажанны и NOVA MUSIC?