Теперь она вышла с заявлением о своих концертах. Об этом Кажанна написала в инстаграме.
Еще в декабре 2025 года стало известно, что певица отправляется в свой первый тур по городам Украины. В феврале она должна была выступить в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Виннице, Одессе и других городах. Кажанна заявила, что эти концерты не отменяются.
Я мечтала о туре всю свою жизнь и два года к этому шла. С меня интересное театрализованное шоу, живой звук и много эмоций,
– написала она в сторис.
Артистка добавила, что каждый посетитель станет ее поддержкой.
Кажанна рассекретила, состоится ли ее концертный тур / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о скандале Кажанны и NOVA MUSIC?
- Певица сотрудничала с лейблом с 2023 года.
- На днях она заявила, что во время работы столкнулась с токсичной атмосферой и получила моральные травмы. Кажанна назвала свой контракт "рабским" и пожаловалась на несвоевременную выплату роялти. Она сообщила, что значительную часть работы выполняла самостоятельно или с друзьями, а доходы не соответствовали объему ее усилий.
- В свою очередь, NOVA MUSIC заявили, что всегда действовали в партнерском формате, предоставляли предварительные выплаты на запрос артистки и учитывали их при начислении роялти. Сейчас остались неоплаченные роялти только за 3-й квартал 2025 года.
- Лейбл добавил, что первый год проект работал исключительно на инвестициях NOVA MUSIC и еще не вышел в прибыль.
- На фоне скандала команда досрочно прекратила сотрудничество с исполнительницей и выбрала внесудебный путь урегулирования конфликта. Лейбл передал Кажанне все: дистрибуцию бэк-каталога, долю прав на песни, торговую марку, ютуб-канал и видео на нем.