В начале 2026 года Кажанна заявила о желании уйти из музыки из-за конфликта с лейблом Jerry Heil. Однако певица сменила команду, выпустила новые песни и вновь оказалась в центре внимания. Что сейчас происходит в ее карьере.

Кажанна привлекла внимание украинцев благодаря песням, ставших вирусными, и эпатажному имиджу. Однако ее путь в шоу-бизнесе сопровождался не только успехами, но и громкими скандалами. В частности, в начале 2026 года певица поссорилась с лейблом Jerry Heil после истории вокруг национального отбора на "Евровидение" после истории вокруг национального отбора на "Евровидение". 24 Канал рассказывает, как изменилась жизнь артистки после прекращения сотрудничества и чем она занимается сейчас.

Почему Кажанна поссорилась с Jerry Heil

Настоящее имя певицы – Анна Макиенко. В 2023 году она начала сотрудничать с лейблом Nova Music, соучредителем которого является Jerry Heil. Именно тогда карьера исполнительницы начала активно развиваться. В 2024 году она выпустила дебютный альбом "Рукокрыла".

Публичный конфликт разгорелся в январе 2026 года после того, как Кажанна опубликовала пародию на конкурсную песню Jerry Heil "Catharticus (Prayer)", с которой та участвовала в национальном отборе на "Евровидение-2026".

Впоследствии артистка заявила о проблемах с финансовыми выплатами, моральном давлении и невыгодных условиях сотрудничества. Она даже призналась, что больше не хочет заниматься музыкой. В Nova Music, в свою очередь, пояснили, что вкладывали средства в развитие исполнительницы, а ее проект не был прибыльным.

Кажанна перешла на лейбл Ирины Горовой

В марте 2026 года стало известно, что Кажанна подписала контракт с Pomitni – музыкальной компанией Ирины Горовой.

После непростого опыта с предыдущей командой артистка решила продолжить карьеру. Новое сотрудничество предусматривает поддержку в дистрибуции музыки, рекламных интеграциях и концертной деятельности.

Одним из релизов этого периода стала композиция "мелодрамы". В ней Кажанна показала более лирическую сторону творчества, отойдя от привычного ироничного звучания.

Кажанна – "Мелодрамы": смотреть клип онлайн

Впрочем, новый этап получил неоднозначную реакцию. Музыкальный обозреватель Саша Вареница в ноябрьской рецензии для "Бабеля" раскритиковал композицию и клип, назвав их неудачным результатом смены творческого направления.

Выпустила Clown и появилась на "Фабрике звезд"

В октябре 2026 года певица представила песню Clown. В ней она иронизирует над интернет-хейтом, анонимностью и агрессивными комментариями. В эфире Радио Проминь артистка объяснила, что использовала свой опыт общения с аудиторией в качестве вдохновения для композиции.

Кажанна – Clown: смотреть выступление на YouTube онлайн

Также исполнительница посетила обновленную "Фабрику звезд", где выступила в качестве приглашенного члена жюри и представила новую работу.

Кажанна хочет представлять Украину на "Евровидении-2027"

Еще одним важным событием для артистки стало попадание в лонг-лист Национального отбора на "Евровидение-2027". Об этом стало известно 24 ноября. Кажанна оказалась среди 18 претендентов, которые будут бороться за возможность пройти в следующий этап отбора.