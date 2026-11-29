Кажанна привернула увагу українців завдяки вірусним пісням та епатажному образу. Однак її шлях у шоубізнесі супроводжувався не лише успіхами, а й гучними скандалами. Зокрема, на початку 2026 року співачка посварилася з лейблом Jerry Heil після історії навколо Нацвідбору на Євробачення. 24 Канал розповідає, як змінилося життя артистки після розриву співпраці та чим вона займається зараз.

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Чому Кажанна посварилася з Jerry Heil

Справжнє ім'я співачки – Ганна Макієнко. У 2023 році вона почала співпрацювати з лейблом Nova Music, співзасновницею якого є Jerry Heil. Саме тоді кар'єра виконавиці почала активно розвиватися. У 2024 році вона випустила дебютний альбом "Рукокрила".

Публічний конфлікт розгорівся у січні 2026 року після того, як Кажанна опублікувала пародію на конкурсну пісню Jerry Heil Catharticus (Prayer), з якою та брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2026.

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Згодом артистка заявила про проблеми з фінансовими виплатами, моральний тиск та невигідні умови співпраці. Вона навіть зізналася, що більше не хоче займатися музикою. У Nova Music натомість пояснили, що вкладали кошти в розвиток виконавиці, а її проєкт не був прибутковим.

Кажанна перейшла до лейблу Ірини Горової

У березні 2026 року стало відомо, що Кажанна підписала контракт із Pomitni – музичною компанією Ірини Горової.

Після непростого досвіду з попередньою командою артистка вирішила продовжити кар'єру. Нова співпраця передбачає підтримку в дистрибуції музики, рекламних інтеграціях та концертній діяльності.

Одним із релізів цього періоду стала композиція "мелодрами". У ній Кажанна показала більш ліричну сторону творчості, відійшовши від звичного іронічного звучання.

Кажанна – "мелодрами": дивитися кліп онлайн

Втім, новий етап отримав неоднозначну реакцію. Музичний оглядач Саша Варениця у листопадовій рецензії для "Бабеля" розкритикував композицію та кліп, назвавши їх невдалим результатом зміни творчого напряму.

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Випустила Clown та з'явилася на "Фабриці зірок"

У жовтні 2026 року співачка презентувала пісню Clown. У ній вона іронізує над інтернет-хейтом, анонімністю та агресивними коментарями. В ефірі Радіо Промінь артистка пояснила, що використала власний досвід спілкування з аудиторією як натхнення для композиції.

Кажанна – Clown: дивитися виступ на YouTube онлайн

Також виконавиця завітала на оновлену "Фабрику зірок", де стала запрошеною суддею та презентувала нову роботу.

Кажанна хоче представити Україну на Євробаченні-2027

Ще однією важливою подією для артистки стало потрапляння до лонглиста Національного відбору на Євробачення-2027. Про це стало відомо 24 листопада. Кажанна опинилася серед 18 претендентів, які змагатимуться за можливість пройти до наступного етапу відбору.