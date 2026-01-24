Манипуляции, ультиматумы и давления: Кажанна сделала новое заявление о работе с лейблом Jerry Heil

Неделю в сети не утихают обсуждения нового скандала. Конфликт возник между певицей Кажанной и музыкальным лейблом Jerry Heil.

Исполнительница сделала новое заявление об их сотрудничестве. Кроме того, высказалась о хейтерах и концертном туре, который запланирован на февраль. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

Кажанна отметила, что на фоне скандала получила много поддержки от людей, однако также было большое количество критики.

Общество поддержит того, кто красивее говорит. П*х*й на факты. В любом конфликте "виновата" жертва, то ли ты "неправильно" горюешь, то ли "спровоцировала" насилие, то ли ты "эмоциональная и нестабильная" из-за всей х*рни, что несется,

– написала артистка.

Она считает упреки об эмоциональности неуместными. "Это буквально моя работа. Я – артистка", – подчеркнула Кажанна.

К тому же она обратила внимание, что на ее эмоциональное состояние большое влияние имеет и полномасштабное вторжение России в Украину. Несмотря на это она отметила, что качественно выполняла свою работу и никого не подвела.

У меня еще очень много доказательств как некачественной продюсерской работы лейбла, так и примеров манипуляций, ультиматумов, давления и тому подобное,

– написала исполнительница.

В то же время она не стала вдаваться в подробности, поскольку не хочет продолжать скандал.

Кажанна и лейбл NOVA MUSIC сейчас находятся в процессе согласования условий досрочного прекращения сотрудничества.

Кстати, Кажанна не отменила свои гастроли по городам Украины, которые запланированы в следующем месяце. Это будет ее первый тур.

Почему я его не отменила? Да потому что он задолго до конфликта анонсирован, я не хочу подвести слушателей. Я хочу, чтобы мы вместе повайбовали на моем шоу! Потому что, убеждена, я делаю уникальный формат концертов,

– подчеркнула певица.

Что известно о скандале между Кажанной и лейблом Jerry Heil?