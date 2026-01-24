Маніпуляції, ультиматуми і тиску: Кажанна зробила нову заяву про роботу з лейблом Jerry Heil

Тиждень в мережі не вщухають обговорення нового скандалу. Конфлікт виник між співачкою Кажанною та музичним лейблом Jerry Heil.

Виконавиця зробила нову заяву про їхню співпрацю. Крім того, висловилась про хейтерів та концертний тур, який запланований на лютий. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.

Кажанна зазначила, що на тлі скандалу отримала багато підтримки від людей, проте також була велика кількість критики.

Суспільство підтримає того, хто красивіше говорить. П*х*й на факти. У будь-якому конфлікті "винна" жертва, чи то ти "неправильно" горюєш, чи то "спровокувала" насилля, чи то ти "емоційна і нестабільна" через всю х*рню, що несеться,

– написала артистка.

Вона вважає закиди про емоційність недоречними. "Це буквально моя робота. Я – артистка", – наголосила Кажанна.

До того ж вона звернула увагу, що на її емоційний стан великий вплив має й повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Попри це вона наголосила, що якісно виконувала свою роботу і нікого не підвела.

У мене ще дуже багато доказів як неякісної продюсерської роботи лейблу, так і прикладів маніпуляцій, ультиматумів, тиску тощо,

– написала виконавиця.

Водночас вона не стала вдаватися в подробиці, оскільки не хоче продовжувати скандал.

Кажанна та лейбл NOVA MUSIC наразі перебувають в процесі узгодження умов дострокового припинення співпраці.

До речі, Кажанна не скасувала свої гастролі містами України, які заплановані в наступному місяці. Це буде її перший тур.

Чому я його не скасувала? Та, бо він задовго до конфлікту анонсований, я не хочу підвести слухачів. Я хочу, щоб ми разом повайбували на моєму шоу! Тому що, переконана, я роблю унікальний формат концертів,

– наголосила співачка.

Що відомо про скандал між Кажанною та лейблом Jerry Heil?