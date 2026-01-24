Виконавиця зробила нову заяву про їхню співпрацю. Крім того, висловилась про хейтерів та концертний тур, який запланований на лютий. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.

Кажанна зазначила, що на тлі скандалу отримала багато підтримки від людей, проте також була велика кількість критики.

Суспільство підтримає того, хто красивіше говорить. П*х*й на факти. У будь-якому конфлікті "винна" жертва, чи то ти "неправильно" горюєш, чи то "спровокувала" насилля, чи то ти "емоційна і нестабільна" через всю х*рню, що несеться,

– написала артистка.

Вона вважає закиди про емоційність недоречними. "Це буквально моя робота. Я – артистка", – наголосила Кажанна.

До того ж вона звернула увагу, що на її емоційний стан великий вплив має й повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Попри це вона наголосила, що якісно виконувала свою роботу і нікого не підвела.

У мене ще дуже багато доказів як неякісної продюсерської роботи лейблу, так і прикладів маніпуляцій, ультиматумів, тиску тощо,

– написала виконавиця.

Водночас вона не стала вдаватися в подробиці, оскільки не хоче продовжувати скандал.

Кажанна та лейбл NOVA MUSIC наразі перебувають в процесі узгодження умов дострокового припинення співпраці.

До речі, Кажанна не скасувала свої гастролі містами України, які заплановані в наступному місяці. Це буде її перший тур.

Чому я його не скасувала? Та, бо він задовго до конфлікту анонсований, я не хочу підвести слухачів. Я хочу, щоб ми разом повайбували на моєму шоу! Тому що, переконана, я роблю унікальний формат концертів,

– наголосила співачка.

Що відомо про скандал між Кажанною та лейблом Jerry Heil?