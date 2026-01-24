Исполнительница сделала новое заявление об их сотрудничестве. Кроме того, высказалась о хейтерах и концертном туре, который запланирован на февраль. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
Кажанна отметила, что на фоне скандала получила много поддержки от людей, однако также было большое количество критики.
Общество поддержит того, кто красивее говорит. П*х*й на факты. В любом конфликте "виновата" жертва, то ли ты "неправильно" горюешь, то ли "спровоцировала" насилие, то ли ты "эмоциональная и нестабильная" из-за всей х*рни, что несется,
– написала артистка.
Она считает упреки об эмоциональности неуместными. "Это буквально моя работа. Я – артистка", – подчеркнула Кажанна.
К тому же она обратила внимание, что на ее эмоциональное состояние большое влияние имеет и полномасштабное вторжение России в Украину. Несмотря на это она отметила, что качественно выполняла свою работу и никого не подвела.
У меня еще очень много доказательств как некачественной продюсерской работы лейбла, так и примеров манипуляций, ультиматумов, давления и тому подобное,
– написала исполнительница.
В то же время она не стала вдаваться в подробности, поскольку не хочет продолжать скандал.
Кажанна и лейбл NOVA MUSIC сейчас находятся в процессе согласования условий досрочного прекращения сотрудничества.
Кстати, Кажанна не отменила свои гастроли по городам Украины, которые запланированы в следующем месяце. Это будет ее первый тур.
Почему я его не отменила? Да потому что он задолго до конфликта анонсирован, я не хочу подвести слушателей. Я хочу, чтобы мы вместе повайбовали на моем шоу! Потому что, убеждена, я делаю уникальный формат концертов,
– подчеркнула певица.
Что известно о скандале между Кажанной и лейблом Jerry Heil?
- Певица заявила, что работала в токсичной среде и получила моральные травмы.
- Она назвала свой контракт рабским, а также заявила о задержках с выплатой роялти.
- По словам Кажанны, значительную часть работы она выполняла самостоятельно или вместе с друзьями, а ее заработок не соответствовал приложенным усилиям.
В NOVA MUSIC эти обвинения отвергают. Команда лейбла заявила, что сотрудничество строилось на партнерских условиях, а при необходимости артистке предоставляли предварительные выплаты. Представители NOVA MUSIC также уточнили, что пока не выплаченными остаются роялти только за третий квартал 2025 года. Лейбл добавил, что первый год проект полностью финансировался за счет инвестиций компании и еще не начал приносить прибыль.
