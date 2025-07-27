СМИ сообщили, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переехать: какой дом рассматривают

В течение трех лет Кейт Миддлтон и принц Уильям жили в коттедже Аделаида, который расположен на территории Виндзорского замка. Однако источники из королевской семьи сообщили, что они планируют переехать в более роскошную резиденцию.

Пишет Show 24 со ссылкой на Daily Mail. По словам источника, один из вариантов – особняк в неоготическом стиле Форт Бельведер, что расположен скрытом уголке Большого Виндзорского парка.

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Особняк Форт Бельведер построили в XVIII веке. Говорят, что он был любимым домом Эдуарда VIII. Он жил там до того, как стал королем, и после того, как отрекся от престола, чтобы жениться на Уоллис Симпсон.

Территория площади, где расположено поместье, составляет 59 акров. Там есть открытый бассейн, теннисный корт, розарий, сад, огород, большая теплица, конюшни, два озера, пастбища и три коттеджа для персонала.

Они чувствуют, что переросли коттедж Аделаида и нуждаются в чем-то большем. Это идеальный новый дом для них. Там есть бассейн и теннисный корт, а Шарлотта любит играть в теннис,

– сказал источник.

Принц и принцесса Уэльские переехали в коттедж Аделаида летом 2022 года вместе со своими тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи. От поместья до Виндзорского замка идти 10 минут, а до школы Ламбрук, где учатся сыновья и дочь Кейт и Уильяма, ехать несколько минут.

По словам инсайдеров, переезд в более просторный дом стал бы для королевской семьи новым разделом в жизни. Кроме того, отмечается, что для принца и принцессы важны приватность и сельская местность.

Что известно об особняке Форт Бельведер?

Особняк Форт Бельведер не пришел в упадок благодаря Эдуарду VIII. Он установил там бассейн, теннисный корт и турецкую баню. В 1956 году в дом переехал двоюродный брат королевы Елизаветы – Джеральд Ласселс.

Сперва в особняке было 30-40 комнат, но считается, что он сделал 8 спален.

В начале 1980-х годов дом арендовал канадский миллиардер Гален Вестон вместе с женой Хилари.