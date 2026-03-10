В стильном парном образе: Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали совместным выходом в Лондоне
- 9 марта Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили службу по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, появившись в стильных парных образах.
- Также в 2026 году принц и принцесса Уэльские посетили различные события, включая церемонию вручения BAFTA, Ламбетский дворец, Шотландию и больницу Чаринг-Кросс.
9 марта Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили ежегодную службу по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Принц и принцесса Уэльские присоединились к королю Чарльзу, королеве Камилле, принцессе Анне и ее мужу, вице-адмиралу сэру Тиму Лоуренсу, а также герцогу и герцогине Глостерским. Об этом написало издание People. Для этого выхода королевская чета выбрала стильный парный образ.
Кадры с события уже появились на официальной странице принца и принцессы Уэльских в инстаграме.
Кейт Миддлтон надела темно-синее платье с длинными рукавами, которое сочетает приталенный верх и плиссированную юбку. Наряд принцесса Уэльская дополнила шляпой в тон, классическими темно-синими каблуками и жемчужным ожерельем и серьгами. К этому образу Ее Величество добавила небольшую темно-синюю сумочку. Принц Уильям выбрал классический темно-синий костюм с белой рубашкой и галстуком в тон. Его образ сдержанный, элегантный и гармонично дополняет стиль жены.
Какие еще были совместные выходы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2026 году?
- Принц и принцесса Уэльские посетили общественное пространство The Hanging Gardens, галерею современного искусства Oriel Davies и общественный центр Hafan yr Afon в Open Newtown.
- 22 февраля королевская пара посетила церемонию вручения кинопремии BAFTA, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне.
- Также в этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе посетили Ламбетский дворец и встретились с архиепископкой Сарой Малли. Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетили Шотландию. Там они поиграли в керлинг, также попробовали традиционное ткачество и пообщались с местными жителями. Они сфотографировались на фоне скульптуры The Kelpies – пары монументальных стальных лошадиных голов между городами Фолкерк и Гренджмут.
- В январе Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили больницу Чаринг-Кросс в Лондоне. Там принц и принцесса Уэльские встретились с работниками больницы и пообщались с волонтерами благотворительной организации NHS Charities Together, покровителями которой они являются. Также Ее Величество пообщалась с волонтером, который работает с пациентами, проходящими химиотерапию.