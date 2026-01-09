В костюме трендового цвета: Кейт Миддлтон совершила первый выход в свет в 2026 году

Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись к работе после праздников. В четверг, 8 января, королевская чета посетила больницу Чаринг-Кросс в Лондоне.

Во время визита принцесса Уэльская продемонстрировала изысканный образ. Пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Кейт Миддлтон появилась в бордовом костюме от Roland Mouret, который уже надевала несколько раз, в частности во время визита в Бостон в 2022 году и на симпозиуме в рамках кампании Shaping Us в 2023 году.

Принцесса Уэльская дополнила свой образ блузой в тон с бантом от Me+Em, шоколадно-коричневой замшевой сумкой Hudson от DeMellier, туфлями на каблуке Gianvito Rossi и серьгами Cartier Trinity.

Принц и принцесса Уэльские / Фото Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с работниками больницы и пообщались с волонтерами благотворительной организации NHS Charities Together, покровителями которой они являются.

Также принцесса Уэльская пообщалась с волонтером, который работает с пациентами, проходящими химиотерапию. Он рассказал, как пациенты и их посетители вынуждены ждать часами, на что Кэтрин сказала: "Я знаю". Затем она коснулась руки Уильяма и уточнила: "Мы знаем", передает HELLO! Magazine.

Кейт Миддлтон в больнице Чаринг-Кросс / Фото Getty Images

