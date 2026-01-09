В костюме трендового цвета: Кейт Миддлтон совершила первый выход в свет в 2026 году
- Кейт Миддлтон появилась в бордовом костюме от Roland Mouret во время визита в больницу Чаринг-Кросс в Лондоне.
- Кейт и принц Уильям встретились с работниками больницы и волонтерами NHS Charities Together.
Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись к работе после праздников. В четверг, 8 января, королевская чета посетила больницу Чаринг-Кросс в Лондоне.
Во время визита принцесса Уэльская продемонстрировала изысканный образ. Пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Кейт Миддлтон появилась в бордовом костюме от Roland Mouret, который уже надевала несколько раз, в частности во время визита в Бостон в 2022 году и на симпозиуме в рамках кампании Shaping Us в 2023 году.
Принцесса Уэльская дополнила свой образ блузой в тон с бантом от Me+Em, шоколадно-коричневой замшевой сумкой Hudson от DeMellier, туфлями на каблуке Gianvito Rossi и серьгами Cartier Trinity.
Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с работниками больницы и пообщались с волонтерами благотворительной организации NHS Charities Together, покровителями которой они являются.
Также принцесса Уэльская пообщалась с волонтером, который работает с пациентами, проходящими химиотерапию. Он рассказал, как пациенты и их посетители вынуждены ждать часами, на что Кэтрин сказала: "Я знаю". Затем она коснулась руки Уильяма и уточнила: "Мы знаем", передает HELLO! Magazine.
Что известно о борьбе Кейт Миддлтон с раком?
В марте 2024 года Кейт Миддлтон опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что лечится от рака. Она отошла от некоторых королевских обязанностей, чтобы уделить время здоровью.
В сентябре принцесса Уэльская рассказала, что завершила курс химиотерапии. В январе 2025 года Кэтрин поделилась, что у нее наступила ремиссия. После этого женщина начала понемногу возвращаться к работе.