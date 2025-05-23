Кейт Миддлтон в элегантном образе совершила визит в Шотландию вместе с мужем

Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили визит в Шотландию. Они посетили официальную церемонию присвоения имени HMS Glasgow, которая состоялась 22 мая.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу королевской семьи. Принцесса Уэльская произнесла короткую речь и выпустила бутылку виски, которая разбилась о корпус корабля, согласно традиции.

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Для события Кейт Миддлтон выбрала платье-пальто темно-синего цвета с белыми вставками от Suzannah London. Свой образ она дополнила шляпкой от Philip Treacy. Платье приталенное, длины миди и имеет длинные рукава.

Принцесса Уэльская обула туфли на каблуках от Gianvito Rossi, а в руках держала клатч от Emmy London. Она также отдала дань покойной принцессе Диане, надев серьги с сапфирами и бриллиантами.

Принц Уильям надел темный костюм, белую рубашку, полосатый галстук и обул туфли.

Приятно встретиться с членами корабельной компании и их семьями, а также со стажерами и выпускниками Академии судостроения BAE Systems и некоторыми невероятно умелыми командами, которые принимали участие в строительстве корабля,

– написали принц и принцесса Уэльские.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Шотландии / Фото из инстаграма королевской семьи

Принц и принцесса Уэльские на Garden Party

Несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Garden Party. Садовая вечеринка проходит в Букингемском дворце весной и летом. Принцесса Уэльская впервые за два года появилась на мероприятии.

Кейт Миддлтон надела масляно-желтое платье от Emilia Wickstead и шляпку от Philip Treacy.

На празднике присутствовали около 7500 гостей, в том числе и другие члены королевской семьи: герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Евгения, герцог и герцогиня Глостерские.