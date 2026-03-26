Кейт Миддлтон появилась на публике в смелом аксессуаре: изысканный образ принцессы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в церемонии вступления дамы Сары Муллалли в должность архиепископа Кентерберийского в Кентерберийском соборе. Она стала первой женщиной-лидером Церкви Англии за 1400-летнюю историю.

Соответствующая информация появилась на инстаграм-странице принца и принцессы Уэльских. Кэтрин выбрала для события элегантный образ и дополнила его смелым аксессуаром.

Как пишет People, Кейт Миддлтон надела кашемировое пальто Suzannah London в клетку из коллекции Prince of Wales от Suzannah London и соломенную шляпу-канотье в клетку Houndstooth от Juliette Botterill Millinery.

Шляпа почти полностью закрывала лицо принцессы Уэльской. Супруга принца Уильяма носила ее набок. Кэтрин уложила волосы в пучок и сделала легкий макияж.

Миддлтон обула черные лакированные туфли на каблуке, а из украшений выбрала серьги из белого жемчуга в форме крупного цветка и крестик, украшенный бриллиантами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии

Кейт Миддлтон на церемонии

На церемонии присутствовали 2000 гостей, передает Harper's Bazaar. Среди них: несколько других членов королевской семьи, премьер-министр, чиновники, религиозные лидеры и школьники.

