Кейт Миддлтон появилась на публике в смелом аксессуаре: изысканный образ принцессы
Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в церемонии вступления дамы Сары Муллалли в должность архиепископа Кентерберийского в Кентерберийском соборе. Она стала первой женщиной-лидером Церкви Англии за 1400-летнюю историю.
Соответствующая информация появилась на инстаграм-странице принца и принцессы Уэльских. Кэтрин выбрала для события элегантный образ и дополнила его смелым аксессуаром.
Смотрите также В трендовом цвете baby blue: Кейт Миддлтон поразила элегантным весенним образом
Как пишет People, Кейт Миддлтон надела кашемировое пальто Suzannah London в клетку из коллекции Prince of Wales от Suzannah London и соломенную шляпу-канотье в клетку Houndstooth от Juliette Botterill Millinery.
Шляпа почти полностью закрывала лицо принцессы Уэльской. Супруга принца Уильяма носила ее набок. Кэтрин уложила волосы в пучок и сделала легкий макияж.
Миддлтон обула черные лакированные туфли на каблуке, а из украшений выбрала серьги из белого жемчуга в форме крупного цветка и крестик, украшенный бриллиантами.
На церемонии присутствовали 2000 гостей, передает Harper's Bazaar. Среди них: несколько других членов королевской семьи, премьер-министр, чиновники, религиозные лидеры и школьники.
Какое мероприятие Кейт и Уильям посетили ранее?
Напомним, несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям сопровождали короля Чарльза III и королеву Камиллу на приеме президента и первой леди Нигерии, которые приехали в Великобританию 18 марта.
На пышном банкете в Виндзорском замке принцесса Уэльская появилась в изумрудном платье от Andrew GN и в тиаре Lover's Knot, которую когда-то носили Елизавета II и принцесса Диана.
Свой образ Кэтрин дополнила серьгами с сапфирами и бриллиантами, атласными туфлями лодочками Manolo Blahnik и серебряным клатчем Jenny Packham.