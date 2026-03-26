Відповідна інформація з'явилась на інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських. Кетрін обрала для події елегантний образ і доповнила його сміливим аксесуаром.
Як пише People, Кейт Міддлтон одягла кашемірове пальто Suzannah London у клітинку з колекції Prince of Wales від Suzannah London і солом'яний капелюх-канотьє в клітинку Houndstooth від Juliette Botterill Millinery.
Капелюх майже повністю закривав обличчя принцеси Уельської. Дружина принца Вільяма носила його набік. Кетрін вклала волосся у пучок і зробила легкий макіяж.
Міддлтон взула чорні лаковані туфлі на підборах, а з прикрас обрала сережки з білих перлів у формі великої квітки та хрестик, прикрашений діамантами.
Кейт Міддлтон і принц Вільям на церемонії
Кейт Міддлтон на церемонії
На церемонії були присутні 2000 гостей, передає Harper's Bazaar. Серед них: кілька інших членів королівської родини, прем'єр-міністр, високопосадовці, релігійні лідери та школярі.
Який захід Кейт і Вільям відвідали раніше?
Нагадаємо, кілька днів тому Кейт Міддлтон і принц Вільям супроводжували короля Чарльза III та королеву Каміллу на прийомі президента та першої леді Нігерії, які приїхали до Великої Британії 18 березня.
На пишному банкеті у Віндзорському замку принцеса Уельська з'явилась у смарагдовій сукні від Andrew GN та в тіарі Lover's Knot, яку колись носили Єлизавета II та принцеса Діана.
Свій образ Кетрін доповнила сережками з сапфірами та діамантами, атласними туфлями човниками Manolo Blahnik і срібним клатчем Jenny Packham.